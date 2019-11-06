Маникюр 2019: объемный дизайн ногтей с "каплями" (Фото)

Обычно они имеют небольшой размер и стандартную овальную форму. А их цвет всегда прозрачный, чтобы максимально близко передать естественный цвет самой капли.
Маникюр с каплями воды на ногтях в этом сезоне все больше завоевывает популярность. Он выглядит довольно эффектно, свежо и стильно. Примечательно, что данный дизайн отлично подходит дамам любого возраста. Вы сможете подчеркнуть любой свой наряд, создать декор на вечеринку или разнообразить повседневный образ.
Дизайн со стекающими каплями росы имеет несколько ощутимых преимуществ.
Он несложен в выполнении и может быть сделан самостоятельно в любой момент.
Оригинальную изюминку и свежесть он придает любому покрытию и сочетается буквально со всем.
На выполнение рисунка требуется совсем немного времени. Можно создать 3D эффект без сложной прорисовки деталей.
Экономичность такого маникюра заключается в том, что для его создания не нужно покупать специальные профессиональные средства.
Рисунок с каплями воды подойдет любительницам самых разных техник ногтевого дизайна: от классического однотонного покрытия лаком до супермодных идей со втирками, камифубуки, бархатным и матовым эффектом.
Капельками можно покрыть как все ногтевые пластины, так и выполнить рисунок на отдельных акцентных ногтях. Нежно выглядят росинки на монохромном покрытии или французском маникюре.
Дизайну в темных оттенках и градиентному покрытию они придают легкость. В сочетании с голубым и бирюзовым цветом получается актуальный морской дизайн.
Натуральные нежные тона розового, персика, телесного покрытия с каплями дождя будут выглядеть еще более мило и романтично. Часто брызги выполняются в сопровождении сверкающих стразов, дополняя их. Особенно выигрышно смотрится такой дизайн с маникюром ярких летних цветов: оранжевого, лимонного, мятного, малинового и других.
Наиболее гармонично эффект росы дополняет рисунки с растительными мотивами. В этом случае несколько капель можно разместить на цветках или листьях, чтобы оживить рисунок. Так же интересно дополняют брызги воды дизайн с изображением свежих и ярких фруктов.
Многие девушки выбирают однотонное покрытие, а сверху наносят жидкие капельки. Вы также можете наносить капельки на один или два ноготка, что является очень модным решением.
Нередко, модницы покрывают безымянный пальчик рисунком, а поверх него наносят капельки. Ваш рисунок в таком случае может быть любым. Начиная от абстракции, заканчивая настоящими художественными произведениями.
В темном покрытии девушки чаще всего за основу выбирают лак в технике нанесения кошачий глаз. На таком фоне, ваши капли будут переливаться в красивом цвете самого лака. К темным покрытиям относится фиолетовый, темно-красный, темно-зеленый, черный и другие.
Если вы не любите эффект кошачьего глаза, то просто выберите покрытие в темном тоне, а поверх нанесите капельки росы. Также используйте рисунки и украшайте их таким декором и стразами.
Капли дождя или росы — необычное решение для маникюра. Особенно изумительны они на матовом фоне. Объёмные капли освежают и добавляют в образ пикантности.
Капли в маникюре отлично совершенствуют монохромное покрытие и дополняют рисунки на ногтях, тем самым позволяя создавать уникальный дизайн.