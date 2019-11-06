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Среда, 06.11.2019
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Маникюр 2019: объемный дизайн ногтей с "каплями" (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2019: объемный дизайн ногтей с "каплями" (Фото)
17:02 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Жидкий маникюр, по-другому называющийся капля, имитирует маленькие капельки росы на ваших ноготках.

  • 1

    Обычно они имеют небольшой размер и стандартную овальную форму. А их цвет всегда прозрачный, чтобы максимально близко передать естественный цвет самой капли.

    Маникюр с каплями воды на ногтях в этом сезоне все больше завоевывает популярность. Он выглядит довольно эффектно, свежо и стильно. Примечательно, что данный дизайн отлично подходит дамам любого возраста. Вы сможете подчеркнуть любой свой наряд, создать декор на вечеринку или разнообразить повседневный образ.

  • 2

    Дизайн со стекающими каплями росы имеет несколько ощутимых преимуществ.

  • 3

    Он несложен в выполнении и может быть сделан самостоятельно в любой момент.

  • 4

    Оригинальную изюминку и свежесть он придает любому покрытию и сочетается буквально со всем.

  • 5

    На выполнение рисунка требуется совсем немного времени. Можно создать 3D эффект без сложной прорисовки деталей.

  • 6

    Экономичность такого маникюра заключается в том, что для его создания не нужно покупать специальные профессиональные средства.

  • 7

    Рисунок с каплями воды подойдет любительницам самых разных техник ногтевого дизайна: от классического однотонного покрытия лаком до супермодных идей со втирками, камифубуки, бархатным и матовым эффектом.

  • 8

    Капельками можно покрыть как все ногтевые пластины, так и выполнить рисунок на отдельных акцентных ногтях. Нежно выглядят росинки на монохромном покрытии или французском маникюре.

  • 9

    Дизайну в темных оттенках и градиентному покрытию они придают легкость. В сочетании с голубым и бирюзовым цветом получается актуальный морской дизайн.

  • 10

    Натуральные нежные тона розового, персика, телесного покрытия с каплями дождя будут выглядеть еще более мило и романтично. Часто брызги выполняются в сопровождении сверкающих стразов, дополняя их. Особенно выигрышно смотрится такой дизайн с маникюром ярких летних цветов: оранжевого, лимонного, мятного, малинового и других.

  • 11

    Наиболее гармонично эффект росы дополняет рисунки с растительными мотивами. В этом случае несколько капель можно разместить на цветках или листьях, чтобы оживить рисунок. Так же интересно дополняют брызги воды дизайн с изображением свежих и ярких фруктов.

  • 12

    Многие девушки выбирают однотонное покрытие, а сверху наносят жидкие капельки. Вы также можете наносить капельки на один или два ноготка, что является очень модным решением.

  • 13

    Нередко, модницы покрывают безымянный пальчик рисунком, а поверх него наносят капельки. Ваш рисунок в таком случае может быть любым. Начиная от абстракции, заканчивая настоящими художественными произведениями.

  • 14

    В темном покрытии девушки чаще всего за основу выбирают лак в технике нанесения кошачий глаз. На таком фоне, ваши капли будут переливаться в красивом цвете самого лака. К темным покрытиям относится фиолетовый, темно-красный, темно-зеленый, черный и другие.

  • 15

    Если вы не любите эффект кошачьего глаза, то просто выберите покрытие в темном тоне, а поверх нанесите капельки росы. Также используйте рисунки и украшайте их таким декором и стразами.

  • 16

    Капли дождя или росы — необычное решение для маникюра. Особенно изумительны они на матовом фоне. Объёмные капли освежают и добавляют в образ пикантности.

  • 17

    Капли в маникюре отлично совершенствуют монохромное покрытие и дополняют рисунки на ногтях, тем самым позволяя создавать уникальный дизайн.

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