Маникюр осень 2019: стильный анималистический принт (Фото)

В современном нейл-арт-дизайне всегда найдется место новинкам сезонного маникюра.
При чем каждый раз, переходя из сезона в сезон модный маникюр выделяет ведущие тренды, характерные определенному сезону.
Конечно есть техники и виды маникюра, которые актуальны всегда.
К примеру, нюдовый дизайн маникюра или мраморные ногти, градиент, украшение инкрустациями, лепкой и блестками популярны как в весенне-летнем, так и в осенне-зимнем маникюре.
Так как впереди нас ждут осенние денечки, пора познакомится с новинками осенних трендов в маникюре 2019-2020, узнав об самых актуальных оттенках, техниках и дизайне ноготков на осень.
Трендовая новинка прошлогоднего осеннего маникюра продолжает лидировать среди модных вариантов нейл-арта.
Речь идет о мегапопулярном и многогранном анималистическом принте, который как оказалось очень крепко внедрился в главные тренды маникюра.
Крутой анималистический маникюр на осень 2019-2020 продолжает использовать в своем дизайне леопардовые пятнышки, зебровые полоски и окрас питона, комбинируя их с другими техниками.
Анималистический принт в маникюре можно использовать как на всех пальчиках, так и только на одном.
Комбинируйте оттенки из одной цветовой палитры.
Можно также скомбинировать белый или просто светлые оттенки с анималистическим принтом.
Однотонный маникюр с абстракцией "разбавит" ваш повседневный look и добавит модной "изюминки".
Если вы любите красный маникюр, то спешим вас обрадовать, что такой насыщенный оттенок хорошо сочетается с анималистическими рисунками.
Очень круто будет смотреться полупрозрачный маникюр в миксе с анималистическим принтом. Сочетайте его с модной абстракцией, чтобы получить лаконичный дизайн ногтей.