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Маникюр осень 2019: стильный анималистический принт (Фото)

Смотрите фото (15)
Маникюр осень 2019: стильный анималистический принт (Фото)
11:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Анималистический принт продолжает лидировать среди модных трендов 2019 года.

  • 1

    В современном нейл-арт-дизайне всегда найдется место новинкам сезонного маникюра.

  • 2

    При чем каждый раз, переходя из сезона в сезон модный маникюр выделяет ведущие тренды, характерные определенному сезону.

  • 3

    Конечно есть техники и виды маникюра, которые актуальны всегда.

  • 4

    К примеру, нюдовый дизайн маникюра или мраморные ногти, градиент, украшение инкрустациями, лепкой и блестками популярны как в весенне-летнем, так и в осенне-зимнем маникюре.

  • 5

    Так как впереди нас ждут осенние денечки, пора познакомится с новинками осенних трендов в маникюре 2019-2020, узнав об самых актуальных оттенках, техниках и дизайне ноготков на осень.

  • 6

    Трендовая новинка прошлогоднего осеннего маникюра продолжает лидировать среди модных вариантов нейл-арта.

  • 7

    Речь идет о мегапопулярном и многогранном анималистическом принте, который как оказалось очень крепко внедрился в главные тренды маникюра.

    Крутой анималистический маникюр на осень 2019-2020 продолжает использовать в своем дизайне леопардовые пятнышки, зебровые полоски и окрас питона, комбинируя их с другими техниками.

  • 8

    Анималистический принт в маникюре можно использовать как на всех пальчиках, так и только на одном.

  • 9

    Комбинируйте оттенки из одной цветовой палитры.

  • 10

    Можно также скомбинировать белый или просто светлые оттенки с анималистическим принтом.

  • 11

    Однотонный маникюр с абстракцией "разбавит" ваш повседневный look и добавит модной "изюминки".

  • 12

    Если вы любите красный маникюр, то спешим вас обрадовать, что такой насыщенный оттенок хорошо сочетается с анималистическими рисунками. 

  • 13

    Очень круто будет смотреться полупрозрачный маникюр в миксе с анималистическим принтом. Сочетайте его с модной абстракцией, чтобы получить лаконичный дизайн ногтей.

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