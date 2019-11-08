Маникюр осень 2019: стильный анималистический принт (Фото)

В современном нейл-арт-дизайне всегда найдется место новинкам сезонного маникюра.

При чем каждый раз, переходя из сезона в сезон модный маникюр выделяет ведущие тренды, характерные определенному сезону.

Конечно есть техники и виды маникюра, которые актуальны всегда.

К примеру, нюдовый дизайн маникюра или мраморные ногти, градиент, украшение инкрустациями, лепкой и блестками популярны как в весенне-летнем, так и в осенне-зимнем маникюре.

Так как впереди нас ждут осенние денечки, пора познакомится с новинками осенних трендов в маникюре 2019-2020, узнав об самых актуальных оттенках, техниках и дизайне ноготков на осень.

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Речь идет о мегапопулярном и многогранном анималистическом принте, который как оказалось очень крепко внедрился в главные тренды маникюра.

Крутой анималистический маникюр на осень 2019-2020 продолжает использовать в своем дизайне леопардовые пятнышки, зебровые полоски и окрас питона, комбинируя их с другими техниками.