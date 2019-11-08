Скачать
Пятница, 08.11.2019
Разведение сил в Петровском перенесли
Разведение сил в Петровском перенесли
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Романчук завоевал серебро на этапе Кубка мира, уступив меньше секунды
Романчук завоевал серебро на этапе Кубка мира, уступив меньше секунды
ВИЧ: ученые сделали важное заявление
ВИЧ: ученые сделали важное заявление

Мода 2019: с чем носить джинсы в новом сезоне (Фото)

Смотрите фото (7)
Мода 2019: с чем носить джинсы в новом сезоне (Фото)
14:13 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Посмотрите на 6 лучших сочетаний с джинсами.

  • 1

    С элегантным пальто

    Офисный образ – это не обязательно строгий костюм или сдержанное платье. Джинсы – вот вариант для настоящих модниц! Вам понадобятся прямые джинсы голубого цвета, которые идеально подойдут для элегантных нарядов. Ну и, конечно, на высокой талии. Сочетайте их с плащом или пальто элегантного кроя. Здесь однозначно необходима утонченная обувь: элегантные туфли или ботинки на каблуке.

  • 2

    С курткой

    Черные джинсы никогда не выходят из моды и сочетаются со всеми вещами. Да, эта вещь более универсальна, чем традиционные джинсы голубого цвета. Если хотите успевать за модой и не жертвовать комфортом, тогда обратите внимание на этот образ! Сочетайте черные джинсы с теплой курткой и спортивными ботинками. В этом образе необходимы облегающие джинсы с оригинальными деталями: множеством пуговиц, карманов, заклепок или даже страз. Если вам уже наскучили облегающие модели, то посмотрите на 9 образов, из-за которых вы попрощаетесь с облегающими джинсами.

  • 3

    С пуховиком

    Джинсы также идеально подходят для самых холодных дней. Что может быть проще, чем комбинация черного пуховика, джинсов и белых ботинок? Будет еще лучше, если вы найдете джинсы с красными полосками по бокам. Они должны быть оригинальными и стильными, чтобы придать яркости зимнему наряду. Да, сочетание таких джинсов и элегантных сапог выглядит странно, у нас есть для вас 9 способов, как носить сапожки и полусапожки с джинсами.

  • 4

    С джинсовой курткой

    Мы уже говорили вам про джинсовый образ: 5 вариаций тенденции сезона. У вас все еще есть сомнения по поводу полностью джинсовых образов? В моду вернулась эстетика 90-х годов, чтобы остаться надолго. Поэтому образ с джинсами и джинсовой курткой просто обязателен для любой девушки. Если будете сочетать эти вещи с черной рубашкой и черными туфлями, то получите замечательный офисный образ. Прямые джинсы визуально удлинят ноги и подчеркнут фигуру. Обязательно завершите образ небольшой элегантной сумкой. Смело можете носить такой наряд даже в клубы, на праздники и вечеринки.

  • 5

    С вещами белого цвета

    Белые джинсы осенью? Конечно! Белый цвет сейчас в тренде, поэтому не бойтесь носить его даже в холодную пору. Белый образ, как на фото, выглядит по-зимнему стильно. Если хотите повторить его, выбирайте базовые вещи и сочетайте их со стильной сумкой. А вот джинсы обязательно должны быть на высокой талии и облегающего кроя. Это нужно для того, чтобы свободное пальто смотрелось гармонично.

  • 6

    С рубашкой и яркими ботинками

    Идеальный наряд для ежедневных выходов. Все, что вам нужно – прямые джинсы на высокой талии, оригинальная рубашка и яркие ботинки. В этом образе самыми уместными будут джинсы бойфренды. Грубый крой, массивные пуговицы и потертый джинс – необходимые характеристики для джинсов в таком образе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Стиль, Джинсы, Рубашки, Куртка, Пальто, Пуховик, мода 2019, Осень 2019, Осень-зима 2019, Джинсовка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
03 "Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
04 Решение конфликта на Донбассе: в "Голосе" рассказали о "варианте, о котором не говорят вслух"
05 Ночное голосование Бундестага по "Северному потоку - 2": итоги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
Зеленский дал министрам время до конца года
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Настоящая революция: в США испытывают прорывную терапию против рака
В США испытывают прорывную терапию против рака
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь