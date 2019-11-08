Мода 2019: с чем носить джинсы в новом сезоне (Фото)

1 С элегантным пальто Офисный образ – это не обязательно строгий костюм или сдержанное платье. Джинсы – вот вариант для настоящих модниц! Вам понадобятся прямые джинсы голубого цвета, которые идеально подойдут для элегантных нарядов. Ну и, конечно, на высокой талии. Сочетайте их с плащом или пальто элегантного кроя. Здесь однозначно необходима утонченная обувь: элегантные туфли или ботинки на каблуке.

2 С курткой Черные джинсы никогда не выходят из моды и сочетаются со всеми вещами. Да, эта вещь более универсальна, чем традиционные джинсы голубого цвета. Если хотите успевать за модой и не жертвовать комфортом, тогда обратите внимание на этот образ! Сочетайте черные джинсы с теплой курткой и спортивными ботинками. В этом образе необходимы облегающие джинсы с оригинальными деталями: множеством пуговиц, карманов, заклепок или даже страз. Если вам уже наскучили облегающие модели, то посмотрите на 9 образов, из-за которых вы попрощаетесь с облегающими джинсами.

3 С пуховиком Джинсы также идеально подходят для самых холодных дней. Что может быть проще, чем комбинация черного пуховика, джинсов и белых ботинок? Будет еще лучше, если вы найдете джинсы с красными полосками по бокам. Они должны быть оригинальными и стильными, чтобы придать яркости зимнему наряду. Да, сочетание таких джинсов и элегантных сапог выглядит странно, у нас есть для вас 9 способов, как носить сапожки и полусапожки с джинсами.

4 С джинсовой курткой Мы уже говорили вам про джинсовый образ: 5 вариаций тенденции сезона. У вас все еще есть сомнения по поводу полностью джинсовых образов? В моду вернулась эстетика 90-х годов, чтобы остаться надолго. Поэтому образ с джинсами и джинсовой курткой просто обязателен для любой девушки. Если будете сочетать эти вещи с черной рубашкой и черными туфлями, то получите замечательный офисный образ. Прямые джинсы визуально удлинят ноги и подчеркнут фигуру. Обязательно завершите образ небольшой элегантной сумкой. Смело можете носить такой наряд даже в клубы, на праздники и вечеринки.

5 С вещами белого цвета Белые джинсы осенью? Конечно! Белый цвет сейчас в тренде, поэтому не бойтесь носить его даже в холодную пору. Белый образ, как на фото, выглядит по-зимнему стильно. Если хотите повторить его, выбирайте базовые вещи и сочетайте их со стильной сумкой. А вот джинсы обязательно должны быть на высокой талии и облегающего кроя. Это нужно для того, чтобы свободное пальто смотрелось гармонично.