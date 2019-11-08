Маникюр 2019: завораживающий черный матовый нейл-арт (Фото)

1 Блеск на ногтях всегда производит впечатление, однако в последнее время матовые лаки и украшения становятся все более популярными.

2 Неудивительно, так как они выглядят очень эффектно, особенно в черном цвете, который ассоциируется с классикой и элегантностью.

3 Загляните в фото-галерею, наслаждаясь огромным количеством дизайна ногтей в темной расцветке.

4 Сегодня черные ногти вошли в топ трендов. Однако это не традиционный глянцевый блеск, а матовая сдержанность, которая покоряет своим минимализмом.

5 Не стоит отрицать, что черный подходит всем, поэтому маникюр в этом цвете подойдет как для повседневных, так и для праздничных мероприятий.

6 Просто помните, что перед нанесением черного матового лака тщательно позаботьтесь о ногтевой пластине и коже вокруг нее.

7 Ничто не может быть скрыто с черным цветом, а тем более без глянцевого блеска.

8 Это должны быть красиво ухоженные не только ногти, но и руки в целом. Особенно важно в осенне-зимний период, когда кожа имеет тенденцию к сухости и покраснению.

9 Черные ногти подойдут к любому случаю и стилизации.

10 Этот классический маникюр можно получить с помощью узоров, сочетаний с другими расцветками или использованием блестящих элементов.

11 Черный в сочетании с золотом выглядит очень роскошно.

12 Черные ногти выглядят хорошо, даже когда все пальцы окрашены в этот цвет.

13 Чтобы добавить маникюру изюминку, стоит украсить один ноготь белым, полосками или точками.

14 Женщины часто выбирают пыльцу для украшения ногтевой пластины.

15 Что касается дизайна, то на темной матовой основе безупречно смотрятся изысканные узоры, например, белого цвета, в флористической теме.

16 Отличной идеей дополнить ноготок — декорировать его геометрическими фигурами, а также линиями и аккуратными узорами.