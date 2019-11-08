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Маникюр 2019: завораживающий черный матовый нейл-арт (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2019: завораживающий черный матовый нейл-арт (Фото)
16:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Как маленькое черное платье, так и черный матовый маникюр, никогда не выйдет из моды.

  • 1

    Блеск на ногтях всегда производит впечатление, однако в последнее время матовые лаки и украшения становятся все более популярными.

  • 2

    Неудивительно, так как они выглядят очень эффектно, особенно в черном цвете, который ассоциируется с классикой и элегантностью.

  • 3

    Загляните в фото-галерею, наслаждаясь огромным количеством дизайна ногтей в темной расцветке.

  • 4

    Сегодня черные ногти вошли в топ трендов. Однако это не традиционный глянцевый блеск, а матовая сдержанность, которая покоряет своим минимализмом.

  • 5

    Не стоит отрицать, что черный подходит всем, поэтому маникюр в этом цвете подойдет как для повседневных, так и для праздничных мероприятий.

  • 6

    Просто помните, что перед нанесением черного матового лака тщательно позаботьтесь о ногтевой пластине и коже вокруг нее.

  • 7

    Ничто не может быть скрыто с черным цветом, а тем более без глянцевого блеска.

  • 8

    Это должны быть красиво ухоженные не только ногти, но и руки в целом. Особенно важно в осенне-зимний период, когда кожа имеет тенденцию к сухости и покраснению.

  • 9

    Черные ногти подойдут к любому случаю и стилизации.

  • 10

    Этот классический маникюр можно получить с помощью узоров, сочетаний с другими расцветками или использованием блестящих элементов.

  • 11

    Черный в сочетании с золотом выглядит очень роскошно.

  • 12

    Черные ногти выглядят хорошо, даже когда все пальцы окрашены в этот цвет.

  • 13

    Чтобы добавить маникюру изюминку, стоит украсить один ноготь белым, полосками или точками.

  • 14

    Женщины часто выбирают пыльцу для украшения ногтевой пластины.

  • 15

    Что касается дизайна, то на темной матовой основе безупречно смотрятся изысканные узоры, например, белого цвета, в флористической теме.

  • 16

    Отличной идеей дополнить ноготок — декорировать его геометрическими фигурами, а также линиями и аккуратными узорами.

  • 17

    Не стоит забывать о блестках, камнях и стразах, которые даже самый скучный маникюр превратят в настоящее произведение искусства.

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