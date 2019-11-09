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Маникюр 2019: дизайн ногтей в трендовой технике колор-блокинг (Фото)

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Маникюр 2019: дизайн ногтей в трендовой технике колор-блокинг (Фото)
11:49 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Предлагаем вам интересные идеи креативного маникюра, выполненного в технике колор-блокинг.

  • 1

    Этот маникюр в стиле колор-блокинг включает в себя аккуратные геометрические фигуры на каждом ногте, выполненные с помощью лака для ногтей разных цветов.

  • 2

    Он современный и стильный и выглядит лучше всего с использованием ярких контрастных цветов.

  • 3

    Техника маникюра колор-блокинг на самом деле довольно простая и легко выполняется, но она потребует практики, чтобы рисунок был ровным и четким.

  • 4

    На такой маникюр нужно время и терпение. Если вы пробуете делать подобное первый раз, то выделите как минимум час времени на процедуру.

  • 5

    Девиз колор-блокинга – это сочетание несочетаемых модных цветовых оттенков.

  • 6

    Мы покажем, как добиться этого эффекта за четыре простых шага.

  • 7

    Базовый слой

    Выбери три контрастных оттенка лака. Чем ярче они будут, тем заметнее будет твой маникюр. В начале нанеси на ногти слой светлого оттенка – это будет твоя база, на которой заиграют другие цвета. Дай полностью высохнуть.

  • 8

    Косой треугольник

    Нанеси второй цвет, как показано на фото, в виде треугольника, начинающегося посередине верхней части ногтя. Помни простое правило: всегда лучше нанести несколько тонких штрихов, чем один широкий. В том числе потому, что тонкие штрихи быстре сохнут, а значит, меньше шанс смазать свежий лак.

  • 9

    Уголок

    С помощью третьего выбранного цвета нарисуй в пределах большого треугольника еще один, поменьше. Для точности ты можешь воспользоваться специальной тонкой кисточкой, или обрезать одну из своих старых кисточек. Чем тоньше твой инструмент, тем острее углы и точнее работа.

  • 10

    Защитный слой

    В завершение нанеси слой защитного покрытия для большего блеска.

Маникюр осень 2019: стильный анималистический принт (Фото)

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