Маникюр 2019: дизайн ногтей в трендовой технике колор-блокинг (Фото)

1 Этот маникюр в стиле колор-блокинг включает в себя аккуратные геометрические фигуры на каждом ногте, выполненные с помощью лака для ногтей разных цветов.

2 Он современный и стильный и выглядит лучше всего с использованием ярких контрастных цветов.

3 Техника маникюра колор-блокинг на самом деле довольно простая и легко выполняется, но она потребует практики, чтобы рисунок был ровным и четким.

4 На такой маникюр нужно время и терпение. Если вы пробуете делать подобное первый раз, то выделите как минимум час времени на процедуру.

5 Девиз колор-блокинга – это сочетание несочетаемых модных цветовых оттенков.

6 Мы покажем, как добиться этого эффекта за четыре простых шага.

7 Базовый слой Выбери три контрастных оттенка лака. Чем ярче они будут, тем заметнее будет твой маникюр. В начале нанеси на ногти слой светлого оттенка – это будет твоя база, на которой заиграют другие цвета. Дай полностью высохнуть.

8 Косой треугольник Нанеси второй цвет, как показано на фото, в виде треугольника, начинающегося посередине верхней части ногтя. Помни простое правило: всегда лучше нанести несколько тонких штрихов, чем один широкий. В том числе потому, что тонкие штрихи быстре сохнут, а значит, меньше шанс смазать свежий лак.

9 Уголок С помощью третьего выбранного цвета нарисуй в пределах большого треугольника еще один, поменьше. Для точности ты можешь воспользоваться специальной тонкой кисточкой, или обрезать одну из своих старых кисточек. Чем тоньше твой инструмент, тем острее углы и точнее работа.