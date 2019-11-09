Маникюр 2019: дизайн ногтей в трендовой технике колор-блокинг (Фото)

Этот маникюр в стиле колор-блокинг включает в себя аккуратные геометрические фигуры на каждом ногте, выполненные с помощью лака для ногтей разных цветов.
Он современный и стильный и выглядит лучше всего с использованием ярких контрастных цветов.
Техника маникюра колор-блокинг на самом деле довольно простая и легко выполняется, но она потребует практики, чтобы рисунок был ровным и четким.
На такой маникюр нужно время и терпение. Если вы пробуете делать подобное первый раз, то выделите как минимум час времени на процедуру.
Девиз колор-блокинга – это сочетание несочетаемых модных цветовых оттенков.
Мы покажем, как добиться этого эффекта за четыре простых шага.
Базовый слой
Выбери три контрастных оттенка лака. Чем ярче они будут, тем заметнее будет твой маникюр. В начале нанеси на ногти слой светлого оттенка – это будет твоя база, на которой заиграют другие цвета. Дай полностью высохнуть.
Косой треугольник
Нанеси второй цвет, как показано на фото, в виде треугольника, начинающегося посередине верхней части ногтя. Помни простое правило: всегда лучше нанести несколько тонких штрихов, чем один широкий. В том числе потому, что тонкие штрихи быстре сохнут, а значит, меньше шанс смазать свежий лак.
Уголок
С помощью третьего выбранного цвета нарисуй в пределах большого треугольника еще один, поменьше. Для точности ты можешь воспользоваться специальной тонкой кисточкой, или обрезать одну из своих старых кисточек. Чем тоньше твой инструмент, тем острее углы и точнее работа.
Защитный слой
В завершение нанеси слой защитного покрытия для большего блеска.