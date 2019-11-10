Маникюр 2019: идеи элегантного нюдового дизайна этой осенью (Фото)

1 В мире нейл-арта есть универсальный вариант, который подойдет на все случаи жизни, как для веселой вечеринки, так и для работы в офисе. К тому же, он сейчас один из самых трендовых нейл-дизайнов. Как вы уже догадались, речь идет о нюдовом маникюре.

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3 Это идеальный вариант для успешной модницы, ведь он подходит абсолютно к любому наряду, так что ранним утром, спеша на работу, у вас не возникнет проблем с подбором стильного образа.

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5 Чтобы ваш нюдовый маникюр был безупречен, сперва нужно выбрать трендовую форму ногтей.

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7 После этого следует выбрать лак, оттенок которого идеально гармонирует с цветом вашей кожи.

8 Если ваша кожа имеет желтый подтон, тогда следует выбирать телесный цвет лака.

9 Красотки с розовым подтоном могут смело использовать лаки с нежным розовым отливом.

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11 Чтобы немного разнообразить нюдовой маникюр, можно использовать различные минималистичные рисунки, глитер и стильные украшения.

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