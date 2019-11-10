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Маникюр 2019: идеи элегантного нюдового дизайна этой осенью (Фото)

Смотрите фото (14)
Маникюр 2019: идеи элегантного нюдового дизайна этой осенью (Фото)
10:48 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Каждая женщина мечтает о том, чтобы на ее ноготках красовался идеальный маникюр.

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    В мире нейл-арта есть универсальный вариант, который подойдет на все случаи жизни, как для веселой вечеринки, так и для работы в офисе. К тому же, он сейчас один из самых трендовых нейл-дизайнов. Как вы уже догадались, речь идет о нюдовом маникюре.

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    Это идеальный вариант для успешной модницы, ведь он подходит абсолютно к любому наряду, так что ранним утром, спеша на работу, у вас не возникнет проблем с подбором стильного образа.

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    Чтобы ваш нюдовый маникюр был безупречен, сперва нужно выбрать трендовую форму ногтей.

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    После этого следует выбрать лак, оттенок которого идеально гармонирует с цветом вашей кожи.

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    Если ваша кожа имеет желтый подтон, тогда следует выбирать телесный цвет лака.

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    Красотки с розовым подтоном могут смело использовать лаки с нежным розовым отливом.

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    Чтобы немного разнообразить нюдовой маникюр, можно использовать различные минималистичные рисунки, глитер и стильные украшения.

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Маникюр 2019: стильный серебряный дизайн (Фото)

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Все по теме:

Нюд, Нюдовый маникюр, Осенний маникюр, маникюр 2019, мода 2019, маникюр на осень.
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