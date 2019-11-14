Прически 2019-2020: стильные стрижки и укладки для седых волос (Фото)

Волны на коротких волосах
Резкие, текстурные волны на коротких волосах придадут вам сходство с сексуальными роковыми соблазнительницами. Седина не испортит образ, если добавить ей роскошных переливов черного серебра!
Укладка "ракушка" в стиле "пин-ап"
Ретростили все настойчивее возвращаются в моду. Чтобы красиво собрать волосы, уложите их "ракушкой", сделав забавный завиток-бочонок в стиле девочек пин-ап. Вдохновитесь строгим, но симпатичным образом Келли Осборн.
Лонг боб
Существует множество вариантов стрижки боб и все они модные, современные, женственные. В их число входит длинный боб (лонг боб или лоб). Особенно женственно такие бобы смотрятся в вариантах, где пряди легкими волнами обрамляют лицо.
Пышный боб
Вдохновитесь образом Сисели Тайсон, если ищите идею для кокетливого стиля. Сделайте длинную челку, распределив ее по бокам, а затем завейте боковые пряди по направлению к лицу. Вы давно мечтаете о стрижке боб, но вам жаль отрезать волосы?
Пышная укладка медиум с челкой
Хороший вариант для женщин, желающих сохранить длину своих волос. Используйте мусс и другие средства, придавая шевелюре объем. Омолаживающий эффект можно получить, если сделать густую челку, которая позволит закрыть морщинки на лбу.
Прямое каре без челки
Учтите, что седые волосы склонны пушиться, от чего общий вид прически несколько портится. Особенно быстро это происходит в ветреную и дождливую погоду. Чтобы шевелюра на улице не теряла своей гладкости, носите стильные головные уборы. Зайдя в помещение, причешите волосы и сбрызните их лаком.
Дреды
А почему бы, собственно, и нет? Возраст – не помеха для выбора броских образов. Живите на полную катушку и не бойтесь создавать прически, которые подчеркивают ваш стиль! Посмотрите, как моложаво смотрится певица Келис с серебристо-лиловыми дредами.
Пляжные волны
Нежные и небрежные, словно слегка растрепанные ветром, пляжные волны дивно смотрятся на волосах любой длины. Конечно, наиболее выигрышный вариант – очень длинные локоны. И не беда, если корни потемнели. Главное, чтобы у седины был приятный оттенок.
Мелкие кудряшки
Поскольку в кудрях волосы изгибаются, то на этих изгибах под лучами света седина прям искрится. Сделайте завивку с мелкими кудряшками, подчеркнув красоту серебристых прядей. У вас от рождения кудрявые волосы? Отлично! Тогда природа наградила вас роскошной прической, от которой многие мужчины без ума!
Пикси
Пикси – одна из лучших стрижек, помогающих скрыть редкие и тонкие волосы. Эта стрижка великолепно смотрится на седых волосах. Посмотрите только, как она идет Джейми Ли Кертис.
"Лисий хвост" с челкой
Стрижка "лисий хвост" - удачное решение для длинных волос. Для нее характерно удлинение по центру и более короткие пряди по бокам. Собранная в конский хвост шевелюра при этом и впрямь напоминает остренький хвостик лисы. Если у вас от природы идеально ровные волосы, то такая стрижка необычайно их украсит. Как видите, такой вариант великолепен в сочетании с пепельными локонами.
Голливудские локоны
Ретроукладка в стиле старого Голливуда – популярная прическа для красных дорожек. Ее просто обожает леди Гага, которая нередко красуется перед камерами с волосами белого цвета – что-то среднее между белой сединой и блондом.