Прически 2019-2020: стильные стрижки и укладки для седых волос (Фото)

1 Волны на коротких волосах Резкие, текстурные волны на коротких волосах придадут вам сходство с сексуальными роковыми соблазнительницами. Седина не испортит образ, если добавить ей роскошных переливов черного серебра!

2 Укладка "ракушка" в стиле "пин-ап" Ретростили все настойчивее возвращаются в моду. Чтобы красиво собрать волосы, уложите их "ракушкой", сделав забавный завиток-бочонок в стиле девочек пин-ап. Вдохновитесь строгим, но симпатичным образом Келли Осборн.

3 Лонг боб Существует множество вариантов стрижки боб и все они модные, современные, женственные. В их число входит длинный боб (лонг боб или лоб). Особенно женственно такие бобы смотрятся в вариантах, где пряди легкими волнами обрамляют лицо.

4 Пышный боб Вдохновитесь образом Сисели Тайсон, если ищите идею для кокетливого стиля. Сделайте длинную челку, распределив ее по бокам, а затем завейте боковые пряди по направлению к лицу. Вы давно мечтаете о стрижке боб, но вам жаль отрезать волосы?

5 Пышная укладка медиум с челкой Хороший вариант для женщин, желающих сохранить длину своих волос. Используйте мусс и другие средства, придавая шевелюре объем. Омолаживающий эффект можно получить, если сделать густую челку, которая позволит закрыть морщинки на лбу.

6 Прямое каре без челки Учтите, что седые волосы склонны пушиться, от чего общий вид прически несколько портится. Особенно быстро это происходит в ветреную и дождливую погоду. Чтобы шевелюра на улице не теряла своей гладкости, носите стильные головные уборы. Зайдя в помещение, причешите волосы и сбрызните их лаком.

7 Дреды А почему бы, собственно, и нет? Возраст – не помеха для выбора броских образов. Живите на полную катушку и не бойтесь создавать прически, которые подчеркивают ваш стиль! Посмотрите, как моложаво смотрится певица Келис с серебристо-лиловыми дредами.

8 Пляжные волны Нежные и небрежные, словно слегка растрепанные ветром, пляжные волны дивно смотрятся на волосах любой длины. Конечно, наиболее выигрышный вариант – очень длинные локоны. И не беда, если корни потемнели. Главное, чтобы у седины был приятный оттенок.

9 Мелкие кудряшки Поскольку в кудрях волосы изгибаются, то на этих изгибах под лучами света седина прям искрится. Сделайте завивку с мелкими кудряшками, подчеркнув красоту серебристых прядей. У вас от рождения кудрявые волосы? Отлично! Тогда природа наградила вас роскошной прической, от которой многие мужчины без ума!

10 Пикси Пикси – одна из лучших стрижек, помогающих скрыть редкие и тонкие волосы. Эта стрижка великолепно смотрится на седых волосах. Посмотрите только, как она идет Джейми Ли Кертис.

11 "Лисий хвост" с челкой Стрижка "лисий хвост" - удачное решение для длинных волос. Для нее характерно удлинение по центру и более короткие пряди по бокам. Собранная в конский хвост шевелюра при этом и впрямь напоминает остренький хвостик лисы. Если у вас от природы идеально ровные волосы, то такая стрижка необычайно их украсит. Как видите, такой вариант великолепен в сочетании с пепельными локонами.