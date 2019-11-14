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Прически 2019-2020: стильные стрижки и укладки для седых волос (Фото)

Смотрите фото (13)
Прически 2019-2020: стильные стрижки и укладки для седых волос (Фото)
15:09 Сегодня Телеграф miridei.com

Новости шоу бизнеса:Седина бывает изумительно красивой и не стоит ее стыдиться!

  • 1

    Волны на коротких волосах

    Резкие, текстурные волны на коротких волосах придадут вам сходство с сексуальными роковыми соблазнительницами. Седина не испортит образ, если добавить ей роскошных переливов черного серебра!

  • 2

    Укладка "ракушка" в стиле "пин-ап"

    Ретростили все настойчивее возвращаются в моду. Чтобы красиво собрать волосы, уложите их "ракушкой", сделав забавный завиток-бочонок в стиле девочек пин-ап. Вдохновитесь строгим, но симпатичным образом Келли Осборн.

  • 3

    Лонг боб

    Существует множество вариантов стрижки боб и все они модные, современные, женственные. В их число входит длинный боб (лонг боб или лоб). Особенно женственно такие бобы смотрятся в вариантах, где пряди легкими волнами обрамляют лицо.

  • 4

    Пышный боб

    Вдохновитесь образом Сисели Тайсон, если ищите идею для кокетливого стиля. Сделайте длинную челку, распределив ее по бокам, а затем завейте боковые пряди по направлению к лицу. Вы давно мечтаете о стрижке боб, но вам жаль отрезать волосы?

  • 5

    Пышная укладка медиум с челкой

    Хороший вариант для женщин, желающих сохранить длину своих волос. Используйте мусс и другие средства, придавая шевелюре объем. Омолаживающий эффект можно получить, если сделать густую челку, которая позволит закрыть морщинки на лбу.

  • 6

    Прямое каре без челки

    Учтите, что седые волосы склонны пушиться, от чего общий вид прически несколько портится. Особенно быстро это происходит в ветреную и дождливую погоду. Чтобы шевелюра на улице не теряла своей гладкости, носите стильные головные уборы. Зайдя в помещение, причешите волосы и сбрызните их лаком.

  • 7

    Дреды

    А почему бы, собственно, и нет? Возраст – не помеха для выбора броских образов. Живите на полную катушку и не бойтесь создавать прически, которые подчеркивают ваш стиль! Посмотрите, как моложаво смотрится певица Келис с серебристо-лиловыми дредами.

  • 8

    Пляжные волны

    Нежные и небрежные, словно слегка растрепанные ветром, пляжные волны дивно смотрятся на волосах любой длины. Конечно, наиболее выигрышный вариант – очень длинные локоны. И не беда, если корни потемнели. Главное, чтобы у седины был приятный оттенок.

  • 9

    Мелкие кудряшки

    Поскольку в кудрях волосы изгибаются, то на этих изгибах под лучами света седина прям искрится. Сделайте завивку с мелкими кудряшками, подчеркнув красоту серебристых прядей. У вас от рождения кудрявые волосы? Отлично! Тогда природа наградила вас роскошной прической, от которой многие мужчины без ума!

  • 10

    Пикси

    Пикси – одна из лучших стрижек, помогающих скрыть редкие и тонкие волосы. Эта стрижка великолепно смотрится на седых волосах. Посмотрите только, как она идет Джейми Ли Кертис.

  • 11

    "Лисий хвост" с челкой

    Стрижка "лисий хвост" - удачное решение для длинных волос. Для нее характерно удлинение по центру и более короткие пряди по бокам. Собранная в конский хвост шевелюра при этом и впрямь напоминает остренький хвостик лисы. Если у вас от природы идеально ровные волосы, то такая стрижка необычайно их украсит. Как видите, такой вариант великолепен в сочетании с пепельными локонами.

  • 12

    Голливудские локоны

    Ретроукладка в стиле старого Голливуда – популярная прическа для красных дорожек. Ее просто обожает леди Гага, которая нередко красуется перед камерами с волосами белого цвета – что-то среднее между белой сединой и блондом.

Красивые укладки и прически на разную длину волос (Фото)

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Седые волосы, Женские прически, мода 2019, прически 2019, Прическа для седых волос.
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