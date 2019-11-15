Маникюр 2019-2020: топовые новинки и тренды нового сезона (Фото)

1 Красивые и ухоженные ручки — это положительное внимание со стороны окружающих и залог хорошего настроения у девушки. Ведь признайтесь, вы всегда обращаете внимание на маникюр девушек в транспорте, на работе, в магазине. Значит и вы сами должны стараться поддерживать аккуратный вид маникюра. Конечно, ваш маникюр может быть свежим и аккуратным. Но ещё лучше если он будет ещё и модным маникюром.

2 Модный маникюр — это не только подходящий оттенок покрытия и дизайн, но и форма. В 2020-м будут актуальны как классические формы, так и новые решения.

3 Мода каждый новый сезон диктует свои правила для модной формы ногтей. Так в 2020 будет наиболее популярными несколько форм.

4 Квадратная форма ногтей, которая несколько сезонов подряд была в тренде, в осенне-зимнем сезоне 2019-2020 сойдет на “нет”. На смену придет мягкий квадрат со скошенными уголками свободного края.

5 Овальная форма ногтей все еще остается на пике моды. Несомненный плюс овала – возможность создавать не только стильный однотонный маникюр и френч с красивой линией улыбки, но и добавлять более объемные рисунки на ногти.

6 Острые ногти, которые часто выбирают представители творческих профессий и моды (и которые сейчас массово можно заметить на подиумах), в повседневной жизни уступают по удобству миндалевидной форме (более мягкой, удобной и привычной).

7 О выборе цвета маникюра можно бесконечно долго спорить и выбирать не одну минуту. При виде палитры оттенков хочется все и сразу. Для модного зимнего маникюра выбирайте темные и насыщенные цвета. Такие как черный, тёмно-синий, темно-фиолетовый, серый.

8 Нюдовые оттенки маникюра будут актуальны весь 2020, независимо от времени года. Покрытие ногтей одним цветом гель лака – дань простоте, аккуратности и непритязательной ухоженности. Нежные, яркие и темные оттенки однотонного маникюра выглядят элегантно. Такие любимые девушками красный, бордовый, синий, черный, серый и бежевый цвета в обновленных оттенках станут новыми трендами холодного сезона.

9 Для модного маникюра 2020 свойственен минимализм, а значит классический французский маникюр подойдёт идеально. Но привычный французский маникюр можно разнообразить разными цветами.

10 Также модным разнообразием будет обратный французский маникюр или лунный маникюр.

11 Ещё одним интересным вариантом будет французский маникюр в стиле омбре. Нежный переход от белого к нюдовому будет выглядеть очень благородно.

12 Матовые ногти не только стильно выглядят, но и доставляют невероятное эстетическое удовольствие кинестетикам. На ощупь они как бархат, их хочется трогать и щупать. Если вы делаете маникюр раз в несколько недель, старайтесь избегать нюдовых оттенков. Светлые матовые оттенки пачкаются и выглядят неухоженно при длительной носке.

13 Маникюр с дизайном из блёсток выглядит очень милым и красивым. Блёстки можно использовать самые разнообразные. Это могут быть мелкие точечки или в виде полосок, также интересными будут в виде пчелиных сот. Варианты и цвета блесток можно комбинировать между собой для более интересного дизайна.

14 Тонкие геометрические линии, привычные и полюбившиеся наклейки с надписями, стемпинг, которые легко и удобно использовать даже в домашних условиях, и аккуратные маленькие рисунки станут украшением ваших ногтей в осенне-зимнем сезоне.

15 Широчайшая палитра оттенков и оригинальный переливающийся эффект с помощью специального магнита – его не пробовали только ленивые. И все таки модницы начали постепенно охладевать к гель-лаку “кошачий глаз”. На что креативные нейл мастера отреагировали новыми комбинациями и дизайнами этого покрытия.

16 Для любительниц зеркального эффекта на ноготках всегда на помощь приходит втирка или фольга.

17 Цвета фольги и втирки можно выбирать какие только захочется. Но наиболее популярными будут золотой, серебряный и голографический.

18 Тренд на геометрию все ещё будет с нами в 2020. В новом году геометрия будет наиболее актуальна в украшениях и, конечно, в маникюре.