Маникюр 2019-2020: классический однотонный дизайн (Фото)

1 Маникюр в один цвет ассоциируется с лаконичностью и простотой. Но это всего лишь стереотипы. Сегодня однотонный маникюр гель-лаком может быть разнообразным, а все благодаря огромному ассортименту декоративных элементов.

2 Фишка однотонного маникюра в том, что он смотрится отлично на ногтях любой длины и формы. Его обожают деловые женщины, ведь он практичен и может подойти к строгому стилю.

3 Конечно мастера рекомендуют выполнять однотонный маникюр гель-лаком, так как он сможет радовать своей красотой и ухоженностью от 2 до 3 недель. Однотонный маникюр достаточно вариативен. Он бывает броским, ярким и нежным.

4 Новая волна феминизма призывает нас к любви к своему телу и естественности. Конечно, это не повод забыть об аккуратных ногтях – сделайте ставку на короткие ногти овальной формы и нежные цветовые решения. Стильно и лаконично.

5 "Песочный" маникюр - такое покрытие также остается актуальным, благодаря широкому полю для экспериментов. С его помощью вы можете получить эффект уютной вязки, создать мягкое мерцание, витиеватые узоры или любой другой текстурный дизайн.

6 Самый популярный материал для декорирования – это стразы. Они бывают различных размеров и цветов. С их помощью создаются самые разнообразные дизайны.

7 Разнообразить аккуратный однотонный маникюр можно игривыми узорами камифубуки. Чтобы получить яркие и праздничные ноготки, используйте милые снежинки, сердечки, звездочки, ромбики, кружочки или соты.

8 Если вы ценительница всего практичного и универсального, то этот вариант как раз для вас - однотонный бежевый нюд. Он универсален и подходит абсолютно для любого образа. Цветовая гамма может быть розовой, молочной, бежевой, светло-коричневой, светло серый.

9 Дизайн с блестками придает очарование однотонному красивому маникюру. Завораживает своей красотой и необычностью. Особенно красиво смотрятся блестки очень мелкого помола.

10 Что касается модных тенденций на цветовую гамму, то здесь нет никаких ограничений. Выбирайте лаки, которые вам больше по душе и смогут подчеркнуть аккуратность маникюра.

11 Если вы любите быть в центре внимания, то конечно же вам понравиться темный однотонный маникюр. Но стоит помнить о том, что он выигрышнее всего смотрится на коротких ногтях или на средней длине, когда кончик лишь чуточку заступает за подушечку пальца.

12 Что касается цветов, то в тренде черный, темно синий, кофейный, зеленый, красный, фиолетовый.

13 Мягкие, нейтральные оттенки идеально подходят для создания аккуратного маникюра, который подойдет как для повседневного, так и для вечернего наряда.

14 Еще один стильный трендовый вариант для ваших ногтей – это матовый однотонный маникюр. Его можно сделать как обычным лаком, используя средство, убирающее глянцевый блеск, так и у мастера гель-лаком.