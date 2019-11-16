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Маникюр зима 2019-2020: главные тренды и новинки "холодного" сезона (Фото)

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Маникюр зима 2019-2020: главные тренды и новинки "холодного" сезона (Фото)
10:59 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Зимний маникюр – это обилие нежных и спокойных оттенков, которые гармонируют с природой вокруг.

  • 1

    Зимой хочется украсить свои ноготки мягкими и уютными нейл-артами, которые бы «согревали» даже в самые сильные морозы. Современная нейл-индустрия предлагает девушкам все возможное, чтобы они воплотили свои самые смелые желания в жизнь.

    Это относится, в первую очередь, к материалу для декора ногтей и основным оттенкам. Текстурные нейл-арты в зимний сезон особенно популярны, так как визуально и на ощупь приятнее и нежнее привычных глянцевых покрытий.

  • 2

    Маникюр осень-зима 2019-2020 позволяет комфорт совместить с красотой, придавая рукам естественную грацию. Будь то короткие или длинные ногти, с широкой или узкой ногтевой пластиной, этой зимой они просто не имеют права быть незамеченными.

  • 3

    Зимний сезон – пожалуй, самый насыщенный среди всех прочих. В зимнее время года можно украсить свои ноготки светлыми нейл-артами, гармонируя их со снежным покровом или изобразить на них яркие новогодние узоры, обильно украсив глиттером и камифубуками.

  • 4

    Наступающий сезон подготовил для девушек богатую палитру оттенков, огромное разнообразие декора и техник маникюра. Помимо классического френча и лунного дизайна, популярностью девушек будут пользоваться роскошный матовый маникюр, дизайн «паутинка», узоры стемпингом и другие техники.

  • 5

    Приверженцы классических техник не упустят возможность украсить свои ноготки вязаным декором из акриловой пудры, матовыми текстурами с объемным декором и другими исключительно зимними техниками.

  • 6

    Как всегда, модно все красивое и изысканное. Но, если хотите быть в тренде, то маникюр зима в этом году – это красный и изумрудный цвет. Яркие расцветки, словно вызов скучному пейзажу за окном.

  • 7

    Тренд зимы 2019-2020 – однотонное покрытие ногтей белым или молочным цветом. Такой маникюр выглядит нежно и женственно, отлично вписывается в повседневные и деловые нейл-арты.

  • 8

    Белый маникюр великолепно смотрится на миндальных и квадратных ногтях, без проблем сочетается с глиттером, стразами и фольгой.

  • 9

    Говоря о модных трендах последних сезонов, нельзя обойти стороной потрясающий маникюр с втиркой. Дизайн выглядит нежно и притягательно, отлично вписывается в деловые и повседневные образы.

  • 10

    Большой плюс втирки в том, что она отлично смотрится как на светлой поверхности, так и на темной.

  • 11

    Втирка выручит при создании новогоднего маникюра. Переливающаяся текстура втирки отлично имитирует новогодние декорации и украшения. Используйте для дизайна зеркальную втирку, втирку жук, голографическую и т.д.

  • 12

    Мраморный маникюр – настоящая находка для обладательниц миндалевидных ногтей. Именно на этой форме мраморный узор выглядит особенно благородно и шикарно.

  • 13

    Стразы - украшения со стразами – это идеальный вариант в зимнем орнаменте. Здесь есть и яркость, присущая праздниками, и блеск снега под солнцем на ногтях 2020.

  • 14

    Уютные вязаные узоры как нельзя лучше вписываются в зимние образы. Это исключительно тематический узор, который слегка неуместно будет смотреться, например, в летних нейл-артах.

  • 15

    Что касается оттенков для вязаного маникюра, то несомненным лидером считаются светлые пастельные тона. Это может быть белый и нежный голубой цвет, которые гармонируют с настоящим снегом и инеем.

  • 16

    Маникюр на Новый год – отдельная обширная тема, которая включает в себя десятки ярких и интересных нейл-артов. Новогодний дизайн ногтей – это всегда эксперименты и выбор самых неординарных идей для декора.

  • 17

    Никого не удивит, что тематика орнаментов зимой приобретает празднично-уютный вид. Некоторые коготки девушек украшает маникюр со снежинками, на других уже – бой курантов и шампанское.

  • 18

    Маникюр со снежинками – самый актуальный и с ними всегда можно экспериментировать. Меняя формы, содержание картинки, от одной снежинки до целого снегопада, цветовые решения и фон для основной композиции.

  • 19

    Как здорово выглядит спокойный френч в сочетании с глиттером из колоритных блесток-конфетти. Сочетание ненавязчиво и мило.

  • 20

    Но есть версии нежного маникюра: френч с кружевами из зимних узоров. При этом основа может быть, как нежно розовой, так и прозрачной. Или вовсе без основы. Эта версия полна изыска, ведь минимализм в тренде.

  • 21

    Не стоит забывать о привлекательности матового цвета. Тем более что он надолго обещает быть в тренде. Есть масса идей, как сделать матовый цвет более интересным. Это и вкрапление разных расцветок яркими гелями, и проба всевозможных стилей на матовой поверхности.

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