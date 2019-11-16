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Удобные и легкие в уходе: трендовые стрижки для коротких волос 2020

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Удобные и легкие в уходе: трендовые стрижки для коротких волос 2020
11:52 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Зима уже совсем скоро, поэтому вы обязательно должны изменить свой образ, хотя бы немного приспособить его к сезонным трендам.

  • 1

    Стрижка лоб

    Ошибочно считать, что короткие стрижки не выглядят красиво, женственно. Мы в восторге от стрижек такой длины, потому что они очень удобные и легкие в уходе. Такая стрижка с длиной до подбородка подойдет тем, кто боится стричься очень коротко. Мы гарантируем, что после такой стильной стрижки вы без страха решитесь на короткую пикси.

  • 2

    Ровная стрижка лоб

    Если у вас тонкие волосы, то этот вариант точно для вас. Прямые волосы, длина до подбородка и пробор посередине – это удобно и стильно. Кроме того, объем волос однозначно увеличится. Вообще, девушкам с редкими волосами лучше всего всегда носить короткие стрижки, так как волосы становятся пышнее.

  • 3

    Короткая стрижка с рваными кончиками

    Чтобы придать объема еще больше, попросите парикмахера сделать рваные кончики. Если вы любите небрежный стиль, то ничего более удачного среди причесок средней длины вы просто не найдете. Рваные кончики, небрежность и стильные вещи оверсайз – это именно то, что нужно.

  • 4

    Стрижка гарсон

    Стрижка гарсон станет лучшим вариантом, если вам хочется выглядеть женственно и сексуально. Челка должна всегда выглядеть небрежно, чтобы придать прическе сексуальности.

  • 5

    Очень короткая стрижка

    Если вы из тех, кто не боится экспериментировать, то отдайте предпочтение очень короткой стрижке. Повторите образ знаменитой модели: уложите волосы назад и нанесите средство для мокрого эффекта. Любите мокрый эффект, но не знаете, какую прическу сделать? Мы уже давно решили эту проблему.

  • 6

    Блант боб

    Мы уже много раз говорили, что стрижка боб всегда остается в тренде. Есть даже пошаговая инструкция, как сделать короткий боб, не обрезая волос! Стрижка блант боб длиной до подбородка подходит девушкам с любым типом волос.

  • 7

    Короткая стрижка с челкой

    Без челки в этом сезоне просто не обойтись, а особенно в прическе средней длины. Вариаций множество, выбор за вами.

  • 8

    Пикси

    Несколько сезонов назад стрижки пикси вернулись в моду. Стильный вариант для радикальных изменений. Вы точно не пожалеете, особенно если подстрижете еще и короткую челку. Кстати, это еще один тренд сезона осень-зима 2019/2020.

  • 9

    Челка мини

    Очень оригинальная и стильная прическа. Рекомендуется девушкам с круглой формой лица. Рискованный вариант, который точно принесет успех, не сомневайтесь!

  • 10

    Боб мини

    Традиционная стрижка боб часто видоизменяется в этом сезоне. Например, очень короткие варианты этой стрижки (до скул) стали трендом осени. Однако для начала рекомендуем подстричь традиционный боб, чтобы вы потом легко перешли на более короткий и очень стильный вариант.

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Мода, Прическа, Тренд, Стрижка, Короткие стрижки.
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