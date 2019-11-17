Маникюр 2019-2020: зимнее настроение в серебряном дизайне (Фото)

1 Если ты все еще думаешь над тем, какой стильный маникюр сделать, то мы уже собрали для тебя интересные, а главное, беспроигрышные варианты серебряного маникюра.

2 Серебряный маникюр - история про стильный минималистичный маникюр для осеннего и новогоднего периода. Серебристые ноготки прямо ассоциируются с первым снегом, блестками конфетти и чем-то приятным, праздничным.

3 Если ты уже засматриваешься на серебристый лак для ногтей, думаешь о том, чтобы сделать втирку или уже классическую технику зеркального маникюра - мы можем тебя понять.

4 Серебристый маникюр привлекателен еще своей универсальностью. Он отлично впишется и в самый дерзкий макияж губ, станет отличным дополнением к вечернему образу.

5 Кроме того, серебряный лак для ногтей просто лучший друг двухцветного маникюра.

6 Благодаря своей универсальной текстуре и нейтральному оттенку, он отлично сочетается со всеми другими цветами.

7 Также ты можешь сделать с помощью серебристого лака для ногтей цветной французский маникюр, используя этот оттенок на кончиках ногтей.

8 Но лучше всего серебряный маникюр любит глитер. Согласись, сочетание снежного серебрянного маникюра и большое количество блесток на ногтях - это практически хрестоматийное сочетание.