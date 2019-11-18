Совершенство и безупречность: наряды, которые помогут подчеркнуть элегантность

1 Вязаное мини-платье и пальто Пальто длины миди и высокие сапожки дадут возможность наряжаться в короткие платья. Образ леди исключает излишнюю откровенность, а это значит, что платье лучше выбрать строгое. Например, маленькое черное платье с длинными рукавами и высокой горловиной. Сапоги-чулки остаются одной из самых популярных моделей обуви сезона. Они подойдут поклонницам образов с черными чулками.

2 Бодикон и пиджак Во многих городах бабье лето не сдает своих позиций, позволяя нам дополнять гардероб сексуальными туфлями-лодочками на шпильке. В числе модных цветов обуви самым трендовым вариантом остаются нюдовые туфли. Они прекрасно дополнят телесный бодикон из эластичной материи. Добавьте сюда белый пиджак с золотыми пуговицами, элегантный ремень и броские аксессуары – и готов изысканный наряд для делового стиля или для свидания.

3 Гольф, юбка и плащ Классические лакированные лодочки черного цвета – мастхэв для девушек, которым нравятся женственные и утонченные образы. Забудьте о всяких лабутенах с гигантскими каблуками и несуразными подошвами, если вы хотите одеваться, как леди. Туфли-лодочки пусть и не самая удобная обувь, но именно они остаются самым популярным вариантом для гардероба леди – элегантного, утонченного. В холодную погоду тоже можно оставаться изысканной, надев кремовый гольфик с шелковой юбкой. Дополните наряд модным плащом. Пусть он тоже будет классическим.

4 Блуза и бриджи Облегающие бриджи до колена лет 10 тому назад были на пике своей популярности. И хотя их позиции пошатнулись, в мире высокой моды еще можно встретить наряды с бриджами. Посмотрите на этот восхитительный пример. Коротенькие штанишки дополняют собой креативную блузу. Широкий пояс великолепно подчеркивает талию.

5 Боди и миди-юбка Истинные леди у многих ассоциируются с нежными и женственными образами, а потому нам просто не обойтись без плиссированной юбки, придающей движениям легкости. Самой популярной длиной остается вариант миди. В этом сезоне многие дизайнеры выпустили модели юбок плиссе с металлическим блеском. Черное боди будет прекрасно подчеркивать фигуру. Стройнящий эффект придаст V-образное декольте.

6 Платье-футляр Платье-футляр остается одним из самых актуальных трендов для тех, кто хочет подчеркнуть фигуру, избежав при этом вульгарности. Многие первые леди разных стран отдают предпочтение данной модели. Помимо прочего, это скрывающее живот платье, поскольку шьется оно из неэластичных материалов, подчеркивающих талию с боков, но не стягивающих живот, как бодикон.

7 Блуза, юбка и пиджак На модном показе от Chanel сезона «Осень/зима 2019-2020» было немало нарядов из твидовой ткани. Это великолепный материал для прохладного дня и для классического наряда. Кокетливости юбочке придаст бахрома. Ищите модный фасон блузки? Тогда выбирайте модели с необычными аскотами. Их ленты можно завязать наподобие галстука или сформировать бант.

8 Блуза, свитер, рубашка и юбка Замечательный вариант для офисного гардероба. Вы можете сочетать несколько модных тенденций в одной юбке, если добавите к твидовой ткани подол с плиссе. Получится строгий, но при этом женственный и неординарный наряд.

9 Блуза, юбка, брюки и пиджак Если вам поднадоело выбирать канонические образы для гардероба леди, попробуйте добавить эпатажности. Мир меняется, мода меняется и с ней происходят перемены в представленияx о леди. Конечно, дамам викторианской эпохи не позволялось наряжаться в брючные костюмы, но мы-то живем в XXI веке. Тугих корсетов, к примеру, никто ежедневно не носит. Так что можно смело привнести дух современности. Посмотрите на этот ультрамодный наряд Джиджи Хадид. Голубая пастель, плиссированный подол, пиджак оверсайз, сочетание юбки с брюками, многослойность, монолитный образ – все это модные тенденции. Вам нравится подобный вариант? Тогда обратите внимание на образы с платьями поверх брюк.