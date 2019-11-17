Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)

Все больше набирает популярность именно маникюр в холодных тонах с благородными спокойными оттенками.
Они смотрятся стильно и подходят для любого случая.
Синий цвет в маникюре отлично сочетается с нежной и яркой палитрой, а также с оттенками своей и подобной гаммы – голубым, сиреневым, фиолетовым.
Комбинация синего с белым, черным, серебристыми и золотыми оттенками также будет удачной.
Попробуй поиграть с текстурами, ведь маникюр с синим лаком эффектно смотрится и в глянцевом, и в матовом покрытии, а для контраста их можно сочетать между собой.
Благородные оттенки серо-голубой и пудрово-розовой гаммы будут на пике популярности в этом году.
Игра с фактурами – то, что было модно весь 2019 год и остается в 2020. В данном случае спокойная палитра раскроется еще глубже и светлые тона не будут выглядеть плоскими.
Маникюр в холодных тонах с акцентом на нескольких пальцах.
В идеале лучше использовать сверкающие текстуры с оттенком, подходящим к основному цвету маникюра и удачно его оттеняющим.
Графический нейл-арт не сдает позиций, и снова вместо вычурных цветков отдайте предпочтение четким фигурам и прямым, ровным линиям.
Холодная палитра — идеальна для воссоздания своими руками плавного перехода оттенков в технике омбре.
Дизайн в стиле фьюжн с включением всех описанных выше трендов для получения свежего яркого и уникального дизайна.
Все больше мастера стремятся перевести покрытие ногтей в настоящее искусство и использовать разные, но гармонично сочетающиеся элементы декора.
Также предлагаем попробовать сделать модный маникюр в холодных тонах своими руками, используя насыщенный оттенок лака, а также втирку с зеркальным эффектом, которая преобразит любое, даже самое скучное покрытие и расширит вашу палитру в 2 раза!