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Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
19:42 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Мы продолжаем актуальную для девушек и женщин тему дизайна ногтей.

  • 1

    Все больше набирает популярность именно маникюр в холодных тонах с благородными спокойными оттенками.

  • 2

    Они смотрятся стильно и подходят для любого случая.

  • 3

    Синий цвет в маникюре отлично сочетается с нежной и яркой палитрой, а также с оттенками своей и подобной гаммы – голубым, сиреневым, фиолетовым.

  • 4

    Комбинация синего с белым, черным, серебристыми и золотыми оттенками также будет удачной.

  • 5

    Попробуй поиграть с текстурами, ведь маникюр с синим лаком эффектно смотрится и в глянцевом, и в матовом покрытии, а для контраста их можно сочетать между собой.

  • 6

    Благородные оттенки серо-голубой и пудрово-розовой гаммы будут на пике популярности в этом году.

  • 7

    Игра с фактурами – то, что было модно весь 2019 год и остается в 2020. В данном случае спокойная палитра раскроется еще глубже и светлые тона не будут выглядеть плоскими.

  • 8

    Маникюр в холодных тонах с акцентом на нескольких пальцах.

  • 9

    В идеале лучше использовать сверкающие текстуры с оттенком, подходящим к основному цвету маникюра и удачно его оттеняющим.

  • 10

    Графический нейл-арт не сдает позиций, и снова вместо вычурных цветков отдайте предпочтение четким фигурам и прямым, ровным линиям.

  • 11

    Холодная палитра — идеальна для воссоздания своими руками плавного перехода оттенков в технике омбре.

  • 12

    Дизайн в стиле фьюжн с включением всех описанных выше трендов для получения свежего яркого и уникального дизайна.

  • 13

    Все больше мастера стремятся перевести покрытие ногтей в настоящее искусство и использовать разные, но гармонично сочетающиеся элементы декора.

    Также предлагаем попробовать сделать модный маникюр в холодных тонах своими руками, используя насыщенный оттенок лака, а также втирку с зеркальным эффектом, которая преобразит любое, даже самое скучное покрытие и расширит вашу палитру в 2 раза!

Маникюр 2019-2020: модные тенденции сдержанного, делового дизайна ногтей (Фото)

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