Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)

1 Все больше набирает популярность именно маникюр в холодных тонах с благородными спокойными оттенками.

2 Они смотрятся стильно и подходят для любого случая.

3 Синий цвет в маникюре отлично сочетается с нежной и яркой палитрой, а также с оттенками своей и подобной гаммы – голубым, сиреневым, фиолетовым.

4 Комбинация синего с белым, черным, серебристыми и золотыми оттенками также будет удачной.

5 Попробуй поиграть с текстурами, ведь маникюр с синим лаком эффектно смотрится и в глянцевом, и в матовом покрытии, а для контраста их можно сочетать между собой.

6 Благородные оттенки серо-голубой и пудрово-розовой гаммы будут на пике популярности в этом году.

7 Игра с фактурами – то, что было модно весь 2019 год и остается в 2020. В данном случае спокойная палитра раскроется еще глубже и светлые тона не будут выглядеть плоскими.

8 Маникюр в холодных тонах с акцентом на нескольких пальцах.

9 В идеале лучше использовать сверкающие текстуры с оттенком, подходящим к основному цвету маникюра и удачно его оттеняющим.

10 Графический нейл-арт не сдает позиций, и снова вместо вычурных цветков отдайте предпочтение четким фигурам и прямым, ровным линиям.

11 Холодная палитра — идеальна для воссоздания своими руками плавного перехода оттенков в технике омбре.

12 Дизайн в стиле фьюжн с включением всех описанных выше трендов для получения свежего яркого и уникального дизайна.