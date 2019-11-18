Скачать
Понедельник, 18.11.2019
В МИД рассказали, готовятся ли альтернативы минским соглашениям
В МИД рассказали, готовятся ли альтернативы минским соглашениям
ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко
ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения Порошенко
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Будет интересно: определены даты выхода новинок от Disney
Будет интересно: определены даты выхода новинок от Disney

Маникюр 2019-2020: тренды нежного, женственного дизайна ноготков(Фото)

Смотрите фото (23)
Маникюр 2019-2020: тренды нежного, женственного дизайна ноготков(Фото)
11:20 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Всегда актуальным остаётся женственный и нежный образ, который окутывает любую даму нотками благородства и делает её более чувственной и трепетной.

Сегодня специально для таких утончённых барышень специалисты предлагают рассмотреть вариации модного нежного маникюра, который чудесно дополняет лаконичный и сдержанный повседневный образ, разбавит строгий деловой стиль и украсит праздничный или торжественный наряд.

Для выполнения трендовых новинок нежного дизайна маникюра в 2020 году востребованы оттенки розового, пастельной и нюдовой цветовой гаммы.

Голубой и белый цвета, розовый, а также сливочный, персиковый, кремовый, лиловый, песочный – одни из множества идеальных оттенков, которые с лёгкостью создадут воплощение нежности на ваших руках.

Если вы добавите небольшую изюминку, например, нанесёте на светлое покрытие контрастный тон, то нежный маникюр останется только в выигрыше.

Геометрические узоры, тончайшее кружево, голографическое или перламутровое сияние сделают ваш маникюр не только эффектным, но и необычным.

Роскошную нотку внесут стразы, крошечный бисер, применение лепки и матовый топ.

Нежный френч в своём классическом исполнении – белая улыбка на прозрачной или нюдовой основе, нежный дизайн с полоской, дополненный изящным рисунком, стал не только красивым и стильным, а и прекрасным показателем хорошего вкуса, и умением всегда выбирать самое лучшее.

Для воздушности и лёгкости в маникюре сделайте выбор в пользу техники градиент.

Цветы и различные флористические мотивы дополнят образ настоящей леди романтикой и элегантностью. Цветочные рисунки никак не перегружают нежный маникюр, а наоборот, являются тем недостающим акцентом, который подчёркивает глубину вашей индивидуальности. Горошки, полоски, веточки, и любые другие рисунки, бесспорно, очень популярны для нежного маникюра в этом сезоне.

Естественность — это всегда нежно и женственно. Нежный маникюр nude у большинства барышень ассоциируется с естественностью и натуральностью, и поэтому становится всё более популярным и востребованным. Нежный розовый цвет, бежевое, персиковое, телесное и прозрачное покрытие стали максимально часто использоваться для создания нежного маникюра. Их можно использовать как самостоятельный дизайн или в качестве основы для других техник и различных элементов декора.

Модные нежные оттенки прекрасно сочетаются с небольшими акцентами в маникюре в виде страз. Сверкающие элементы можно располагать как на одном ноготке, так и на всех пальчиках, в одиночном варианте, в виде аккуратного узора или миниатюрной блестящей россыпи. Используйте такой красивый декор в меру, и тогда ваш нежный маникюр заиграет изысканными нотками.

Плавные переходы от одного тона в другой, или переход одного оттенка от тёмного к более светлому, всегда очень тонко смотрятся на ноготках любой длины и формы. Модные идеи нежного маникюра не обошли эту технику стороной. Самым актуальным стал дуэт розового и голубого цветов, а также обозначились сочетания белого с любым оттенком нежной цветовой гаммы.

Особый интерес к вашим ручкам привлечёт использование в нежном дизайне маникюра втирки. В 2020 году можете выбрать жемчужную или перламутровую пудру, а можете отдать предпочтение более яркому варианту – голографической втирке, на ваш выбор. Ваши ноготки очаровательно засияют, и украсят ручки для любого образа и мероприятия.

Создать красивый акцент в нежном маникюре позволяют разноцветные камифубуки на ноготках. При помощи конфетти можно украсить все пальчики, а можно покрыть один или два ноготка на руке другим цветом и украсить их камифубуками, которые или отличаются по цвету или одного окраса с основой.

Фольга стала очень модным декоративным дополнением для нежнейших оттенков приглушенных и светлых вариантов покрытия. Экспериментируйте с применением различных видов фольги, например, на одной руке используйте блестящий и цветной вариант, и у вас получится модный маникюр для любого образа.

Среди модных идей в этом сезоне – аккуратные цветочные мотивы, оригинальные геометрические фигуры, изображения зверушек, рисунки в стиле минимализм, линии, горошки и многое другое. Дизайнеры не славу постарались угодить любой возрастной категории и украсить ноготки любой длины и формы.

Благодаря многообразию цветовой палитры матовое покрытие для нежного дизайна ноготков может быть абсолютно разным. Наиболее популярны такие цвета как – персиковый, песочный, телесный, охра и кофе с молоком. Матовое покрытие идеально подходит для использования различного декора, например, металлизированные полоски, глиттер, фольга, стразы.

Очень красиво смотрится такой дизайн с миниатюрными или яркими рисунками в геометрии, цветочных орнаментах и многих других изображениях. Также уместным будет сочетать в маникюре разные фактуры и покрытия.

Нежный маникюр этого сезона можно смело назвать универсальным, ведь в основе его выполнения заложена натуральная палитра цветовых оттенков. Такой вид маникюра стал беспроигрышным вариантом, который служит изысканным украшением ноготков и подчёркивает природную красоту женских рук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (23)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Нежный маникюр, Идеи дизайна ногтей, маникюр 2019, Маникюр 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
02 Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
05 Будьте бдительны: очевидные признаки рассеянного склероза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в одной из областей частично отключат свет
Сегодня в одной из областей частично отключат свет
На Донбассе оккупанты из гранатометов обстреляли украинских военных
Боевики на Донбассе 16 раз обстреляли украинских военных
Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
Попала под автобус: скончалась популярная актриса (Фото)
Попала под автобус: скончалась популярная актриса (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь