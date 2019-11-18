Маникюр 2019-2020: тренды нежного, женственного дизайна ноготков(Фото)

Новости шоу бизнеса:Всегда актуальным остаётся женственный и нежный образ, который окутывает любую даму нотками благородства и делает её более чувственной и трепетной.

Сегодня специально для таких утончённых барышень специалисты предлагают рассмотреть вариации модного нежного маникюра, который чудесно дополняет лаконичный и сдержанный повседневный образ, разбавит строгий деловой стиль и украсит праздничный или торжественный наряд.

Для выполнения трендовых новинок нежного дизайна маникюра в 2020 году востребованы оттенки розового, пастельной и нюдовой цветовой гаммы.

Голубой и белый цвета, розовый, а также сливочный, персиковый, кремовый, лиловый, песочный – одни из множества идеальных оттенков, которые с лёгкостью создадут воплощение нежности на ваших руках.

Если вы добавите небольшую изюминку, например, нанесёте на светлое покрытие контрастный тон, то нежный маникюр останется только в выигрыше.

Геометрические узоры, тончайшее кружево, голографическое или перламутровое сияние сделают ваш маникюр не только эффектным, но и необычным.

Роскошную нотку внесут стразы, крошечный бисер, применение лепки и матовый топ.

Нежный френч в своём классическом исполнении – белая улыбка на прозрачной или нюдовой основе, нежный дизайн с полоской, дополненный изящным рисунком, стал не только красивым и стильным, а и прекрасным показателем хорошего вкуса, и умением всегда выбирать самое лучшее.

Для воздушности и лёгкости в маникюре сделайте выбор в пользу техники градиент.

Цветы и различные флористические мотивы дополнят образ настоящей леди романтикой и элегантностью. Цветочные рисунки никак не перегружают нежный маникюр, а наоборот, являются тем недостающим акцентом, который подчёркивает глубину вашей индивидуальности. Горошки, полоски, веточки, и любые другие рисунки, бесспорно, очень популярны для нежного маникюра в этом сезоне.

Естественность — это всегда нежно и женственно. Нежный маникюр nude у большинства барышень ассоциируется с естественностью и натуральностью, и поэтому становится всё более популярным и востребованным. Нежный розовый цвет, бежевое, персиковое, телесное и прозрачное покрытие стали максимально часто использоваться для создания нежного маникюра. Их можно использовать как самостоятельный дизайн или в качестве основы для других техник и различных элементов декора.

Модные нежные оттенки прекрасно сочетаются с небольшими акцентами в маникюре в виде страз. Сверкающие элементы можно располагать как на одном ноготке, так и на всех пальчиках, в одиночном варианте, в виде аккуратного узора или миниатюрной блестящей россыпи. Используйте такой красивый декор в меру, и тогда ваш нежный маникюр заиграет изысканными нотками.

Плавные переходы от одного тона в другой, или переход одного оттенка от тёмного к более светлому, всегда очень тонко смотрятся на ноготках любой длины и формы. Модные идеи нежного маникюра не обошли эту технику стороной. Самым актуальным стал дуэт розового и голубого цветов, а также обозначились сочетания белого с любым оттенком нежной цветовой гаммы.

Особый интерес к вашим ручкам привлечёт использование в нежном дизайне маникюра втирки. В 2020 году можете выбрать жемчужную или перламутровую пудру, а можете отдать предпочтение более яркому варианту – голографической втирке, на ваш выбор. Ваши ноготки очаровательно засияют, и украсят ручки для любого образа и мероприятия.

Создать красивый акцент в нежном маникюре позволяют разноцветные камифубуки на ноготках. При помощи конфетти можно украсить все пальчики, а можно покрыть один или два ноготка на руке другим цветом и украсить их камифубуками, которые или отличаются по цвету или одного окраса с основой.

Фольга стала очень модным декоративным дополнением для нежнейших оттенков приглушенных и светлых вариантов покрытия. Экспериментируйте с применением различных видов фольги, например, на одной руке используйте блестящий и цветной вариант, и у вас получится модный маникюр для любого образа.

Среди модных идей в этом сезоне – аккуратные цветочные мотивы, оригинальные геометрические фигуры, изображения зверушек, рисунки в стиле минимализм, линии, горошки и многое другое. Дизайнеры не славу постарались угодить любой возрастной категории и украсить ноготки любой длины и формы.

Благодаря многообразию цветовой палитры матовое покрытие для нежного дизайна ноготков может быть абсолютно разным. Наиболее популярны такие цвета как – персиковый, песочный, телесный, охра и кофе с молоком. Матовое покрытие идеально подходит для использования различного декора, например, металлизированные полоски, глиттер, фольга, стразы.

Очень красиво смотрится такой дизайн с миниатюрными или яркими рисунками в геометрии, цветочных орнаментах и многих других изображениях. Также уместным будет сочетать в маникюре разные фактуры и покрытия.

Нежный маникюр этого сезона можно смело назвать универсальным, ведь в основе его выполнения заложена натуральная палитра цветовых оттенков. Такой вид маникюра стал беспроигрышным вариантом, который служит изысканным украшением ноготков и подчёркивает природную красоту женских рук.