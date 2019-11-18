Скачать
Понедельник, 18.11.2019
В ВМС Украины подтвердили передачу захваченных кораблей
В ВМС Украины подтвердили передачу захваченных кораблей
"Нафтогаз" о предложениях "Газпрома": Мы пока ничего не получили
"Нафтогаз" о предложениях "Газпрома": Мы пока ничего не получили
Беленюк показал нардепам несколько приемов самообороны (Видео)
Беленюк показал нардепам несколько приемов самообороны (Видео)
Не прекращает удивлять: Бейонсе вышла в свет в эффектном образе (Фото)
Бейонсе вышла в свет в эффектном образе (Фото)

Маникюр 2019-2020: самые стильные оттенки дизайна ногтей грядущего сезона (Фото)

Смотрите фото (22)
Маникюр 2019-2020: самые стильные оттенки дизайна ногтей грядущего сезона (Фото)
15:37 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Самые стильные и модные тенденции цветов для выполнения маникюра, а также оригинальные идеи выполнения нейл-арта в 2020 году.

  • 1

    Бесспорно, первый цвет, который привлечет к себе множество внимания и будет самым востребованным в этом году – это ультрафиолетовый.

    Этот удивительный цвет станет отличным помощником при создании вечерних дизайнов маникюра, сочетающихся с различными видами декора и другими оттенками, например, черным, зеленым, оранжевым или розовым.

  • 2

    Некоторые мастера считают, что фиолетовый цвет наиболее подходит для выполнения маникюра в осенне-зимний период. Но при правильных различных сочетаниях цветов и использования подходящего декора данный цвет можно смело использовать в любое время года.

  • 3

    В этом году не только яркий фиолетовый цвет маникюра способен привлечь особое внимание. Почетное место занимают также и его оттенки, в особенности сиреневый и лиловый. Они отлично помогают при создании нежного и романтического дизайна маникюра.

  • 4

    Красный цвет для выполнения маникюра – это настоящая классика, которая на протяжении многих лет в почете у женщин любого возраста. Длинные и коротенькие ноготки в красном исполнении покоряют изысканными и элегантными дизайнами, прекрасными декорами, умопомрачительными оттенками.

  • 5

    Самыми модными в этом году считаются оттенок чили и помидорный. Не теряет популярность и бордовый цвет.

  • 6

    Наиболее стильными оттенками мастера нейл-арта считают вишневый и винный. Такие тона способны создать прекрасные нарядные варианты, а в качестве дополнительного элемента можно использовать стразы, блестки, а также более темные или светлые тона лака.

  • 7

    Розовый — еще один невероятно стильный и популярный цвет для выполнения маникюра, который представлен для этого года в нескольких прекрасных тонах.

  • 8

    Розовый цвет маникюра привлекает и удивляет своими нежными светлыми оттенками, а также поражает эффектностью более ярких и насыщенных тонов. Данный цвет отлично сочетается с другими оттенками, создавая различные вариации дизайнов под любое настроение девушки.

  • 9

    Данные оттенки станут отличным вариантом при создании маникюра в стиле омбре, френч или лунный. Также эти цвета можно смело использовать при выполнении ярких орнаментов.

  • 10

    Достаточно всего лишь дополнить эти яркие цвета при помощи лака контрастного цвета или сочетаниями приближенного тона, и маникюр превратится в невероятно стильный и роскошный. С данными цветовыми решениями мастера могут смело экспериментировать, выполняя геометрические элементы, рисунки в виде фруктов или цветов, ажурные узоры.

  • 11

    Темные тона считаются невероятно стильными и манящими в этом году для выполнения стильного маникюра. Точнее говоря, это насыщенный черный, глубоко-синий, шоколадный или серый цвет.

  • 12

    Все они очень изящно выглядят в матовом или глянцевом выполнении. Такой нейл-арт можно создать для каждодневных случаев или особенных выходов. Названые тона очень удачно комбинируются со светлым лаком и пастельными оттенками.

  • 13

    Необычно и роскошно можно соединить такие тона с красным, зеленым или розовым цветом для эффектного дизайна ноготков различной формы.

  • 14

    Чудесным решением для осеннего и зимнего маникюра станут контрастные рисунки и мерцающие элементы на глубоком синем, черном, коричневом или сером тоне.

  • 15

    Зеленый цвет считается универсальным вариантом для маникюра 2020, ведь оттенки этого цвета настолько разнообразны, что для каждого сезона найдется отличный тон лака. Темно-зеленый цвет – предпочтительный вариант для холодного времени года.

  • 16

    А вот для жаркого периода следует присмотреться к бирюзовому, мятному или салатовому цвету. Зеленый цвет может выполняться как в качестве основного цвета, так и в виде дополнения нейл-арта другого цвета в технике «кошачий глаз», градиент, колорблок, маникюр с втиркой и другими.

  • 17

    Голубой цвет считается одним из самых стильных и привлекательных решений 2020 года. Его можно дополнить при помощи ажурных узоров, цветов, рисунков любой тематики, камушков различного размера, блестками или специальной пудры.

  • 18

    В этом году невозможно представить сферу маникюра без таких тонов, как масляный, белый, кофейный или бежевый. Они дают прекрасную возможность выполнить по-настоящему простой, элегантный и лаконичный дизайн маникюра.

  • 19

    Серебряный и золотой тон – это еще один невероятный тренд этого года, который позволяет создать великолепные хромированные дизайны для особенных и важных мероприятий.

  • 20

    Бежевый и белый цвет считаются базовыми, поэтому всегда используются для воплощения новых, минималистических и классических техник маникюра. На бежевом тоне ноготков также можно здорово поэкспериментировать с полосками контрастного цвета, горохом, декором или текстурными узорами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (22)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Цвет, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, маникюр 2019, Маникюр 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
02 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
05 Будьте бдительны: очевидные признаки рассеянного склероза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грипп наступает: кто в зоне риска
Грипп наступает: кто в зоне риска
&quot;Голос&quot;: Расследования убийств на Майдане может остановиться
"Голос": Расследования убийств на Майдане может остановиться
Рынок земли: Тимошенко отправила иск в КСУ
Рынок земли: Тимошенко отправила иск в КСУ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (11.11 – 17.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь