Маникюр 2019-2020: самые стильные оттенки дизайна ногтей грядущего сезона (Фото)

1 Бесспорно, первый цвет, который привлечет к себе множество внимания и будет самым востребованным в этом году – это ультрафиолетовый. Этот удивительный цвет станет отличным помощником при создании вечерних дизайнов маникюра, сочетающихся с различными видами декора и другими оттенками, например, черным, зеленым, оранжевым или розовым.

2 Некоторые мастера считают, что фиолетовый цвет наиболее подходит для выполнения маникюра в осенне-зимний период. Но при правильных различных сочетаниях цветов и использования подходящего декора данный цвет можно смело использовать в любое время года.

3 В этом году не только яркий фиолетовый цвет маникюра способен привлечь особое внимание. Почетное место занимают также и его оттенки, в особенности сиреневый и лиловый. Они отлично помогают при создании нежного и романтического дизайна маникюра.

4 Красный цвет для выполнения маникюра – это настоящая классика, которая на протяжении многих лет в почете у женщин любого возраста. Длинные и коротенькие ноготки в красном исполнении покоряют изысканными и элегантными дизайнами, прекрасными декорами, умопомрачительными оттенками.

5 Самыми модными в этом году считаются оттенок чили и помидорный. Не теряет популярность и бордовый цвет.

6 Наиболее стильными оттенками мастера нейл-арта считают вишневый и винный. Такие тона способны создать прекрасные нарядные варианты, а в качестве дополнительного элемента можно использовать стразы, блестки, а также более темные или светлые тона лака.

7 Розовый — еще один невероятно стильный и популярный цвет для выполнения маникюра, который представлен для этого года в нескольких прекрасных тонах.

8 Розовый цвет маникюра привлекает и удивляет своими нежными светлыми оттенками, а также поражает эффектностью более ярких и насыщенных тонов. Данный цвет отлично сочетается с другими оттенками, создавая различные вариации дизайнов под любое настроение девушки.

9 Данные оттенки станут отличным вариантом при создании маникюра в стиле омбре, френч или лунный. Также эти цвета можно смело использовать при выполнении ярких орнаментов.

10 Достаточно всего лишь дополнить эти яркие цвета при помощи лака контрастного цвета или сочетаниями приближенного тона, и маникюр превратится в невероятно стильный и роскошный. С данными цветовыми решениями мастера могут смело экспериментировать, выполняя геометрические элементы, рисунки в виде фруктов или цветов, ажурные узоры.

11 Темные тона считаются невероятно стильными и манящими в этом году для выполнения стильного маникюра. Точнее говоря, это насыщенный черный, глубоко-синий, шоколадный или серый цвет.

12 Все они очень изящно выглядят в матовом или глянцевом выполнении. Такой нейл-арт можно создать для каждодневных случаев или особенных выходов. Названые тона очень удачно комбинируются со светлым лаком и пастельными оттенками.

13 Необычно и роскошно можно соединить такие тона с красным, зеленым или розовым цветом для эффектного дизайна ноготков различной формы.

14 Чудесным решением для осеннего и зимнего маникюра станут контрастные рисунки и мерцающие элементы на глубоком синем, черном, коричневом или сером тоне.

15 Зеленый цвет считается универсальным вариантом для маникюра 2020, ведь оттенки этого цвета настолько разнообразны, что для каждого сезона найдется отличный тон лака. Темно-зеленый цвет – предпочтительный вариант для холодного времени года.

16 А вот для жаркого периода следует присмотреться к бирюзовому, мятному или салатовому цвету. Зеленый цвет может выполняться как в качестве основного цвета, так и в виде дополнения нейл-арта другого цвета в технике «кошачий глаз», градиент, колорблок, маникюр с втиркой и другими.

17 Голубой цвет считается одним из самых стильных и привлекательных решений 2020 года. Его можно дополнить при помощи ажурных узоров, цветов, рисунков любой тематики, камушков различного размера, блестками или специальной пудры.

18 В этом году невозможно представить сферу маникюра без таких тонов, как масляный, белый, кофейный или бежевый. Они дают прекрасную возможность выполнить по-настоящему простой, элегантный и лаконичный дизайн маникюра.

19 Серебряный и золотой тон – это еще один невероятный тренд этого года, который позволяет создать великолепные хромированные дизайны для особенных и важных мероприятий.