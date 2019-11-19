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Секреты стилистов: как правильно комбинировать одежду

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Секреты стилистов: как правильно комбинировать одежду
06:51 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Как комбинировать трендовые вещи, чтобы выглядеть стильно и гармонично.

  • 1

    Цвет нюд и яркая деталь

    Монохромный образ в цвете нюд – это именно то, в чем нуждается сезон осень-зима 2019/2020. Но если не хотите выглядеть скучно, то нужно разбавлять образ яркой деталью. Самым удачным выбором станет сумка бирюзового цвета. Но можете выбрать и другие аксессуары: пояс, обруч, заколки… Помните, что яркая сумка пригодится вам в любом случае, поэтому обязательно приобретите небольшую сумку зеленого или бирюзового цвета.

  • 2

    Куртка

    Нет, не нужно покупать новую куртку. Суть этой тенденции в самом способе: каким образом ее носить? Все просто. Наденьте любую куртку или пиджак из вашего гардероба и заправьте его в штаны. Чтобы это сочетание выглядело правильно, нужно подобрать штаны с выточками на поясе. Они создают больше свободного пространства внутри, что позволяет заправить туда куртку или пиджак. Если все-таки собираетесь покупать новую куртку, то ищите модель из толстой шерсти с пуговицами на карманах.

  • 3

    Свитер с объемными плечами и кожа

    Если вы хотите найти по-настоящему трендовый свитер, то обращайте внимание на плечи: они должны быть объемными. Плиссировка на плечах, рюши, большие подплечники… Любая из этих деталей сделает акцент на плечах, а именно это нам и нужно. Лучшая комбинация к такому свитеру – кожаные штаны. Ищите свитера коричневых оттенков и не забывайте о ярких сумках.

  • 4

    Рубашка с галстуком

    Чем больше мужчины хотят избавиться от галстуков, тем больше женщины стремятся их носить. Все, что вам нужно – классическая белая рубашка, черный галстук и брюки на высокой талии. Маскулинность сейчас в моде, поэтому побалуйте себя таким образом. Он идеально подойдет для рабочего дня в офисе. Кроме того, эта рубашка пригодится вам еще множество раз, так как это универсальная, базовая вещь.

  • 5

    Плащ и джинсовый комбинезон

    Это не секрет, что классический тренч идеально смотрится с любой вещью из джинса. Это авангардная тенденция, которую обожает мир стритстайла. Вам понадобится свободное пальто (возможно, в стиле оверсайз), джинсовый комбинезон и черный гольф. Если не любите носить комбинезон, замените его джинсами клеш.

  • 6

    Пиджак XXL с поясом

    Если однажды вам захочется последовать примеру модели Эмили Ратаковски и надеть мужской пиджак, то не забудьте про пояс с трендовым принтом. Подчеркните силуэт поясом с животным принтом или с принтом в горошек. К пиджаку тоже есть свои требования: носите пиджаки с принтом в клетку серого или коричневого цвета. 

  • 7

    Пиджак милитари и розовый цвет

    Да, нам уже надоели парки милитари, но им на смену приходит вот такой сдержанный пиджак в том же стиле. Стоит признать, что эта вещь не только комфортная, но и стильная. Фешн-блогеры нашли способ, как разбавить этот сдержанный образ: при помощи ярко-розовых штанов. Цвет хаки удачно гармонирует с розовым цветом, а маленькая сумка нежно-розового оттенка придает наряду элегантности. Такое сочетание подойдет не только для неформальных мероприятий, но и для деловых встреч, праздников, вечеринок.

  • 8

    Свитер макси и высокие сапоги

    Высокие сапоги на каблуке – тренд сезона осень-зима 2019/2020. Свитер макси выглядит, как платье оверсайз и прекрасно сочетается с высокими сапогами. Кроме того, ваши ноги будут выглядеть длиннее, а силуэт – стройным. Ищите свитера макси с принтом в полоску.

  • 9

    Стразы и принт в клетку

    Что делать, чтобы немного смягчить эти яркие и вызывающие платья со стразами? Просто сочетать его с универсальным пальто с принтом в клетку. Эта вещь точно должна быть в вашем гардеробе. Пальто в клетку – это базовая вещь, которая входит в список трендов уже несколько сезонов.

  • 10

    Штаны кюлоты и ботинки

    В этом сезоне вам обязательно понадобятся ботинки со змеиным или леопардовым принтом. Сочетать их нужно с однотонными штанами кюлотами и гольфом. Образ не должен быть перегруженным, хотя без стильной шляпы здесь не обойдется. Ботинки на каблуке сделают вас визуально выше и стройнее. Ну и не забывайте, что штаны обязательно должны быть на высокой талии.

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Мода, Стилист, Стиль, Наряд, мода 2019.
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