Мода 2019-2020: главные тенденции обуви для мужчин в холодную пору (Фото)

1 Мужская обувь мода осень зима 2019-2020 – модные тенденции В качестве декора используются: фирменные логотипы бренда; шнуровки оригинальной формы; подошвы контрастного оттенка, наиболее популярное сочетание сезона – коричневая замша ботинка и белая, массивная подошва. Для мужчин особое значение имеет комфорт, а дизайн и оригинальность уходит на второй план. Прежде всего, пара обуви должна быть удобной и качественной. Однако ассортимент мужской обуви представлен самыми разными моделями.

2 Модная мужская обувь в классическом стиле Классика, проверенная временем, представлена в нынешнем сезоне строгими, однотонными туфлями и моделями, разбавленными сдержанным декором. Наиболее популярными признаны зимние ботинки с круглыми носами, выполненные из натуральной кожи или замши, для утепления применяется шерсть или цигейка. Качественные ботинки обязательно обрабатываются средством, которое защищает материал от грязи и низких температур. Классические туфли могут быть дополнены пряжкой, хлястиками, шнуровкой. Вольная и смелая трактовка классики предполагает использование декора ярких оттенков, например, коричневые ботинки украшаются оранжевыми шнурками или декоративными швами красного цвета. Для делового мужчины незаменимыми остаются однотонные туфли из коричневой или черной замши или натуральной кожи. Такая обувь гармоничной и стильно выглядит и на деловой встрече, и на веселой вечеринке.

3 Мужская обувь в спортивном стиле Кроссовки в текущем сезоне по-прежнему популярны, но ведущие модельеры позволили себе немного поэкспериментировать с дизайном. Наиболее традиционными являются традиционные модели спортивного стиля, выполненные из натуральной кожи. Высокие эксплуатационные характеристики кожи определяют долговечность и износостойкость кроссовок в осенне-зимний период. Более яркие модели дополнены липучками, оригинальными принтами, молниями. Кроссовки с менее выраженным спортивным стилем выполнены из замши, нубука, могут быть дополнены текстильными вставками с разными фактурами, украшены графическими узорами. Такая обувь не так практична, как кожаная, и подходит исключительно для сухой, солнечной погоды. Любителям экстравагантного стиля наверняка понравятся молодежные кроссовки на массивной, толстой подошве. Такая обувь обладает высочайшим качеством, устойчива к самым сложным погодным явлениям и обеспечит максимальный комфорт в сильный холод, гололед и дождь. Для почитателей практичности дизайнеры изобрели гибридные кроссовки-туфли. Это оптимальный выбор для активных людей, которые много путешествуют и хотят оставаться стильными.

4 Мужская обувь нестандартных моделей Если Вы хотите, пополнить гардероб экстравагантной, оригинальной парой обуви, обратите внимание на дезерты и челси. Дезерты – это невысокие ботинки, выполненные из замши, на резиновой или креповой подошве. Верхняя часть преимущественного большинства моделей дезертов трикотажная. Отличительная особенность этой обуви – наличие только двух отверстий для шнурков. Челси – это ботинки средней высоты с носами острой или круглой формы, для изготовления которых используется замша или натуральная кожа, а отличительной особенностью ботинок являются резиновые вставки по бокам. Цветовая гамма нестандартных моделей такая же оригинальная – яркая и насыщенная. Еще одна нестандартная модель мужской обуви – армейские бутсы, ковбойские сапоги, но следует учитывать, что выбор таких ботинок обязывает к определенному, соответствующему стилю в образе.

5 Полусапоги – незаменимы в каждом гардеробе Когда в мире моды правят комфорт и практичность, без пары полусапог не обойтись. Такая модель отличается удобством и износостойкостью. В модных коллекциях мужские полусапоги представлены в необычных дизайнерских решениях и широкой цветовой палитре. Если наиболее комфортно и свободно Вы чувствуете себя в спортивном стиле, обратите внимание на модели с массивной подошвой. Почитатели классики подберут для себя элегантные полусапоги на небольшом, устойчивом каблуке квадратной формы и круглым или острым носом. Знаменитые дома мод представили модели с оригинальной шнуровкой, плотно прилегающим или свободным голенищем, в разнообразной цветовой гамме и декором.