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Маникюр 2019: нестандартные идеи нейл-арта для оригинальных дам (Фото)

Смотрите фото (21)
Маникюр 2019: нестандартные идеи нейл-арта для оригинальных дам (Фото)
11:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Здесь собраны самые экстравагантные и необычные варианты маникюра для тех, кто любит быть в центре внимания.

  • 1

    Розовый маникюр на короткие овальные ногти с красными геометрическими полосками слайдер

  • 2

    Молочный белый с черным матовый маникюр с вертикальной полоской и наклейками на длинные миндалевидные ногти

  • 3

    Трехцветный маникюр градиент на длинные миндалевидные ногти с геометрическими рисунками и веточками

  • 4

    Темно-зеленый маникюр осень на короткие овальные ногти с рисунком зонтика и человеческим лицом на среднем пальце

  • 5

    Бордовый маникюр на короткие квадратные ногти с акварельным дизайном на безымянном пальце

  • 6

    Космический маникюр фиолетово-черного цвета на короткие квадратные ногти с блестками

  • 7

    Черно-зеленый маникюр кошачий глаз на длинные овальные ногти с объемным дизайном в драконьем стиле на безымянных ногтях

  • 8

    Матовый нюдовый маникюр геометрия на короткие овальные ногти с черными контурами

  • 9

    Розовый с черным маникюр длинный квадрат с глиттером на безымянном и вертикальной полоской блесток с черным контуром на среднем пальце

  • 10

    Осенний маникюр в нюдовых тонах с объёмными рисунками веточек с листьями и цветов на короткие ногти мягкий квадрат

  • 11

    Сиреневый с фиолетовым маникюр на короткие овальные ногти геометрия с белыми контурами и выделенной лункой

  • 12

    Черный с молочным белым матовый маникюр на короткие квадратные ногти с надписями на безымянных пальцах

  • 13

    Черно-белый маникюр с прозрачными участками на длинные овальные ногти с необычным дизайном

  • 14

    Светло-розовый маникюр на короткие овальные ногти с акварельным дизайном с блестками

  • 15

    Матовый желтый с нюдовым и черным маникюр геометрия с полосками на короткие квадратные ногти

  • 16

    Мятный с белым маникюр градиент на короткие квадратные ногти с белым геометрическим рисунком на бежевом покрытии безымянного пальца

  • 17

    Белый маникюр на квадратные короткие ногти с трехцветным геометрическим дизайном

  • 18

    Фиолетовый с черным и серым маникюр на длинные ногти формы балерина с горизонтальной золотой полоской и контурами тропических растений

  • 19

    Однотонный бордовый матовый маникюр на длинные миндальные ногти с силуэтом птицы на безымянном пальце

  • 20

    Красно розовый матовый акварельный маникюр на овальные ногти средней длины

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