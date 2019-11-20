Маникюр 2019: нестандартные идеи нейл-арта для оригинальных дам (Фото)

Розовый маникюр на короткие овальные ногти с красными геометрическими полосками слайдер
Молочный белый с черным матовый маникюр с вертикальной полоской и наклейками на длинные миндалевидные ногти
Трехцветный маникюр градиент на длинные миндалевидные ногти с геометрическими рисунками и веточками
Темно-зеленый маникюр осень на короткие овальные ногти с рисунком зонтика и человеческим лицом на среднем пальце
Бордовый маникюр на короткие квадратные ногти с акварельным дизайном на безымянном пальце
Космический маникюр фиолетово-черного цвета на короткие квадратные ногти с блестками
Черно-зеленый маникюр кошачий глаз на длинные овальные ногти с объемным дизайном в драконьем стиле на безымянных ногтях
Матовый нюдовый маникюр геометрия на короткие овальные ногти с черными контурами
Розовый с черным маникюр длинный квадрат с глиттером на безымянном и вертикальной полоской блесток с черным контуром на среднем пальце
Осенний маникюр в нюдовых тонах с объёмными рисунками веточек с листьями и цветов на короткие ногти мягкий квадрат
Сиреневый с фиолетовым маникюр на короткие овальные ногти геометрия с белыми контурами и выделенной лункой
Черный с молочным белым матовый маникюр на короткие квадратные ногти с надписями на безымянных пальцах
Черно-белый маникюр с прозрачными участками на длинные овальные ногти с необычным дизайном
Светло-розовый маникюр на короткие овальные ногти с акварельным дизайном с блестками
Матовый желтый с нюдовым и черным маникюр геометрия с полосками на короткие квадратные ногти
Мятный с белым маникюр градиент на короткие квадратные ногти с белым геометрическим рисунком на бежевом покрытии безымянного пальца
Белый маникюр на квадратные короткие ногти с трехцветным геометрическим дизайном
Фиолетовый с черным и серым маникюр на длинные ногти формы балерина с горизонтальной золотой полоской и контурами тропических растений
Однотонный бордовый матовый маникюр на длинные миндальные ногти с силуэтом птицы на безымянном пальце
Красно розовый матовый акварельный маникюр на овальные ногти средней длины