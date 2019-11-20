Маникюр 2019: нестандартные идеи нейл-арта для оригинальных дам (Фото)

1 Розовый маникюр на короткие овальные ногти с красными геометрическими полосками слайдер

2 Молочный белый с черным матовый маникюр с вертикальной полоской и наклейками на длинные миндалевидные ногти

3 Трехцветный маникюр градиент на длинные миндалевидные ногти с геометрическими рисунками и веточками

4 Темно-зеленый маникюр осень на короткие овальные ногти с рисунком зонтика и человеческим лицом на среднем пальце

5 Бордовый маникюр на короткие квадратные ногти с акварельным дизайном на безымянном пальце

6 Космический маникюр фиолетово-черного цвета на короткие квадратные ногти с блестками

7 Черно-зеленый маникюр кошачий глаз на длинные овальные ногти с объемным дизайном в драконьем стиле на безымянных ногтях

8 Матовый нюдовый маникюр геометрия на короткие овальные ногти с черными контурами

9 Розовый с черным маникюр длинный квадрат с глиттером на безымянном и вертикальной полоской блесток с черным контуром на среднем пальце

10 Осенний маникюр в нюдовых тонах с объёмными рисунками веточек с листьями и цветов на короткие ногти мягкий квадрат

11 Сиреневый с фиолетовым маникюр на короткие овальные ногти геометрия с белыми контурами и выделенной лункой

12 Черный с молочным белым матовый маникюр на короткие квадратные ногти с надписями на безымянных пальцах

13 Черно-белый маникюр с прозрачными участками на длинные овальные ногти с необычным дизайном

14 Светло-розовый маникюр на короткие овальные ногти с акварельным дизайном с блестками

15 Матовый желтый с нюдовым и черным маникюр геометрия с полосками на короткие квадратные ногти

16 Мятный с белым маникюр градиент на короткие квадратные ногти с белым геометрическим рисунком на бежевом покрытии безымянного пальца

17 Белый маникюр на квадратные короткие ногти с трехцветным геометрическим дизайном

18 Фиолетовый с черным и серым маникюр на длинные ногти формы балерина с горизонтальной золотой полоской и контурами тропических растений

19 Однотонный бордовый матовый маникюр на длинные миндальные ногти с силуэтом птицы на безымянном пальце