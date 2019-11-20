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Маникюр 2019: крутые идеи нейл-арта бордового цвета (Фото)

Смотрите фото (16)
Маникюр 2019: крутые идеи нейл-арта бордового цвета (Фото)
15:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Бордовый цвет - символ благородства и аристократии, а бордовый маникюр олицетворяет роскошь, подчеркивая элегантность и внутреннюю силу.

  • 1

    Темно-бордовый однотонный маникюр длинный квадрат с серебристой улыбкой и матовым покрытием на безымянном пальце

  • 2

    Бежевый с бордовым и золотистым маникюр на миндальные ногти средней длины с горизонтальной золотой полоской на безымянном пальце

  • 3

    Бордовый маникюр длинный квадрат с золотыми лентами и стразами на безымянном пальце

  • 4

    Короткий квадратный маникюр темно-бордового цвета с горизонтальной розовой полоской на безымянном пальце

  • 5

    Бордовый матовый маникюр осень с глиттером и бульонками с большим камнем на квадратные ногти средней длины

  • 6

    Осенний бордовый с желтым маникюр на средние квадратные ногти с рисунком веточки рябины и объёмными ягодами-стразами

  • 7

    Осенний светло-бордовый маникюр с объёмными рисунками листочков, глиттером и каплями гель-лака

  • 8

    Бордовый маникюр на длинные миндальные ногти с рамочным акварельным дизайном на безымянном пальце

  • 9

    Белый квадратный маникюр с разноцветным водным дизайном на двух ногтях

  • 10

    Тёмно бордовый блестящий миндалевидный маникюр с нюдовым ногтем на безымянном и рисунками осенних листочков

  • 11

    Длинный острый маникюр в трёх оттенках с вертикальными полосками и стразами

  • 12

    Бордовый маникюр квадрат с рисунком розы на бежевом безымянном ногте

  • 13

    Матовый бордовый маникюр с синим

  • 14

    Маникюр бордовый с золотым

  • 15

    Монохромный бордовый матовый маникюр

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