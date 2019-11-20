Маникюр 2019: крутые идеи нейл-арта бордового цвета (Фото)

Темно-бордовый однотонный маникюр длинный квадрат с серебристой улыбкой и матовым покрытием на безымянном пальце
Бежевый с бордовым и золотистым маникюр на миндальные ногти средней длины с горизонтальной золотой полоской на безымянном пальце
Бордовый маникюр длинный квадрат с золотыми лентами и стразами на безымянном пальце
Короткий квадратный маникюр темно-бордового цвета с горизонтальной розовой полоской на безымянном пальце
Бордовый матовый маникюр осень с глиттером и бульонками с большим камнем на квадратные ногти средней длины
Осенний бордовый с желтым маникюр на средние квадратные ногти с рисунком веточки рябины и объёмными ягодами-стразами
Осенний светло-бордовый маникюр с объёмными рисунками листочков, глиттером и каплями гель-лака
Бордовый маникюр на длинные миндальные ногти с рамочным акварельным дизайном на безымянном пальце
Белый квадратный маникюр с разноцветным водным дизайном на двух ногтях
Тёмно бордовый блестящий миндалевидный маникюр с нюдовым ногтем на безымянном и рисунками осенних листочков
Длинный острый маникюр в трёх оттенках с вертикальными полосками и стразами
Бордовый маникюр квадрат с рисунком розы на бежевом безымянном ногте
Матовый бордовый маникюр с синим
Маникюр бордовый с золотым
Монохромный бордовый матовый маникюр