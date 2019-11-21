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Зимние юбки 2020 года: модные тенденции, фасоны (Фото)

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Зимние юбки 2020 года: модные тенденции, фасоны (Фото)
11:11 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:2020 – год смелых решений. Этой зимой мы не только не откажемся от новых образов, но и воплотим в жизнь собственные идеи стиля.

  • 1

    Сегодня поговорим о самых модных фасонах юбок в зимнем сезоне, а также о том, какая длина моделей наиболее популярна.

    Юбка-карандаш

    Бизнес-леди отдадут предпочтение им. Но это не просто строгая классика, как мы привыкли. В новом сезоне будут популярны самые интересные варианты этой модели. Нас порадуют изделия из шерсти, атласа, гипюра, кожи и других тканей. Декорированные пайетками, нашивками и бахромой, они составят большую конкуренцию любому другому фасону.

  • 2

    Юбка-трапеция

    А-образная юбка, или трапецивидная также относится к классике. Такая юбка завоевала большую популярность среди женского пола, и еще долгие годы будет в тренде. Этому способствует ее способность выделить талию, подчеркнуть красоту фигуры. В 2020 она привлечет внимание узорами и декоративными украшениями.

  • 3

    Юбка с запахом

    Если раньше юбки с запахом почти не выделялись среди других фасонов, то сегодня они заиграли по-новому. Разнообразие цветовой гаммы просто поражает. Стилисты выделяют наиболее особенный вариант – приталенная юбка-миди с запахом.

  • 4

    Макси

    Юбка-макси служит отличной альтернативой нарядному вечернему платью. Юбка в пол смотрится женственно и изящно в разных образах. Стилисты рекомендуют комбинировать ее с блузой, топом и даже свитером.

  • 5

    Мини

    Короткие модели отлично отображают модные тенденции зимы 2020. Наиболее часто будут встречаться прямые юбки, модели с запахом, а также пышные варианты. Порадует и многообразие тканей.

  • 6

    Пышные юбки

    Пышные юбки стоит отнести в отдельную группу, так как они заслуживают большого внимания. Они очень женственны, подчеркивают хрупкость и тонкий стан барышни. Данные модели представлены в изобилии цвета и длины: от мини до юбок в пол.

    Как видите, юбки зимы 2020 разнообразны в фасонах, тканях и декоративных элементах.

    Это значит, что вы обязательно найдете свой вариант.

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Стиль, Образ, Женственность, мода 2019, Мода 2020, Зимние юбки, Зимние юбки 2020 года, Модные тенденции юбок.
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