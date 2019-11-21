Зимние юбки 2020 года: модные тенденции, фасоны (Фото)

1 Сегодня поговорим о самых модных фасонах юбок в зимнем сезоне, а также о том, какая длина моделей наиболее популярна. Юбка-карандаш Бизнес-леди отдадут предпочтение им. Но это не просто строгая классика, как мы привыкли. В новом сезоне будут популярны самые интересные варианты этой модели. Нас порадуют изделия из шерсти, атласа, гипюра, кожи и других тканей. Декорированные пайетками, нашивками и бахромой, они составят большую конкуренцию любому другому фасону.

2 Юбка-трапеция А-образная юбка, или трапецивидная также относится к классике. Такая юбка завоевала большую популярность среди женского пола, и еще долгие годы будет в тренде. Этому способствует ее способность выделить талию, подчеркнуть красоту фигуры. В 2020 она привлечет внимание узорами и декоративными украшениями.

3 Юбка с запахом Если раньше юбки с запахом почти не выделялись среди других фасонов, то сегодня они заиграли по-новому. Разнообразие цветовой гаммы просто поражает. Стилисты выделяют наиболее особенный вариант – приталенная юбка-миди с запахом.

4 Макси Юбка-макси служит отличной альтернативой нарядному вечернему платью. Юбка в пол смотрится женственно и изящно в разных образах. Стилисты рекомендуют комбинировать ее с блузой, топом и даже свитером.

5 Мини Короткие модели отлично отображают модные тенденции зимы 2020. Наиболее часто будут встречаться прямые юбки, модели с запахом, а также пышные варианты. Порадует и многообразие тканей.