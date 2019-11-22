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Пятница, 22.11.2019
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Пять минут и я готова: 7 трюков, как одеваться стильно и быстро каждое утро

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Пять минут и я готова: 7 трюков, как одеваться стильно и быстро каждое утро
05:07 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы каждое утро вас больше не беспокоил вопрос "что надеть", запомните эти простые трюки и скорее отправляйтесь за покупками.

  • 1

    Кожаное платье

    Идеальный пример того, что лишь одна вещь может создать очень стильный образ. Такие вещи будут вам очень полезны: платья, комбинезоны, пальто… Например, кожаное платье идеально подойдет для осеннего сезона, так как оно объединяет в себе две тенденции: длину миди и черную кожу. Это простое, удобное, элегантное и стильное платье. Комбинезон тоже будет удачной покупкой, особенно черного цвета. Его можно сочетать с любимыми ботинками, оригинальной сумкой и другими аксессуарами. Обязательно приобретите несколько стильных вещей, которые не требуют дополнительных сочетаний.

  • 2

    Оригинальная вещь

    Еще один вариант, который спасет вас в любой ситуации: пальто, пиджак или кардиган. Важно, чтобы эта вещь выделялась принтом, ярким цветом или особенной тканью. Она должна быть доминирующей во всем образе, поэтому сочетайте ее с базовыми вещами гардероба. Вся комбинация создается вокруг этой оригинальной вещи. А что может быть проще? Поэтому вам точно понадобится стильное пальто с принтом в клетку. Эта вещь позволяет создавать множество комбинаций: джинсы и кроссовки, черные штаны и туфли, юбка и белая блузка… Эти вещи должны быть основой вашего осеннего и зимнего гардероба.

  • 3

    Базовые вещи 

    Упорядочьте все базовые вещи: простые футболки и кофты, штаны и джинсы, кардиганы и пиджаки. Если вы будете иметь все это под рукой, да еще и в аккуратно сложенном виде, то это однозначно сэкономит ваше время. Вы сможете быстро создавать простые наряды с оригинальными вещами и виртуозно сочетать базовые вещи между собой.

  • 4

    Аксессуары

    Если у вас именно тот день, когда хочется чего-то необычного, неформального, то у нас для вас прекрасный вариант. Выберите базовые вещи и дополните их трендовыми аксессуарами. Это простой способ, который выручит вас в любой ситуации. Например, шляпа с полями превратит простой образ в наряд в стиле бохо. Модель в бежевом цвете и с золотистым ремешком смотрится очень стильно.

  • 5

    Внесезонные вещи

    Пиджак точно должен быть в гардеробе каждой девушки. Он никогда не выходит из моды и позволяет создавать самые разнообразные сочетания: летом – с балетками, кроссовками, юбками и платьями, а зимой – с джинсами, брюками, ботинками и сапогами. Этой осенью лучшим вариантом станет пиджак с принтом в клетку карамельного цвета и с пуговицами в два ряда. Этот принт – тренд сезона, а карамельный цвет разбавит темные краски осени и зимы.

  • 6

    Платье-комбинация

    Эта вещь выручит вас при выборе элегантных, сексуальных и женственных нарядов. Такое черное платье в бельевом стиле подойдет для вечерних образов. Это самостоятельная вещь, которая не требует дополнительных аксессуаров.

  • 7

    Черное платье

    Черное платье никогда вас не подведет. Его можно сочетать с яркими туфлями, разнообразными сумками и аксессуарами. Эта вещь вам просто необходима, чтобы выручить в те моменты, когда вы не найдете ничего подходящего в шкафу, когда будете спешить и не захотите заморачиваться по поводу трендовых сочетаний и оригинальных вещей.

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Мода, Стиль, Наряд, Что одеть, мода 2019, Мода 2020.
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