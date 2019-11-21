Маникюр 2019-2020: топовые идеи зимнего дизайна ноготков (Фото)

1 В зимнее время года монотонная снежная картинка практически не сменяется солнечными деньками, поэтому часто девушек в этот сезон сопровождают еще и апатия и уныние.

2 Зимний дизайн ногтей кардинально отличается от остальных нейл-артов. Он пропитан неиссякаемым уютом и теплом, тематическими узорами, которые радуют и настраивают на позитивный лад.

3 Зимний сезон – достаточно насыщен новыми событиями и праздниками. Казалось бы, только-только земля покрылась пушистым белоснежным «одеялом», как приближается самый долгожданный и главный праздник – Новый год. Для всех этих событий нужно подобрать идеальный нейл-арт, который не только формально будет присутствовать на ногтях, но и подарит своей обладательнице массу положительных эмоций.

4 К основным тенденциям зимнего маникюра 2020 можно отнести: эксперименты с цветом – главными оттенками зимнего сезона по-прежнему считаются светлые тона, однако, зимой 2020 можно поэкспериментировать с более яркими цветами. К примеру, вместо романтических нюдовых тонов использовать яркую фуксию.

5 кокетливые узоры – изображайте на ногтях поцелую, романтические надписи Love и т.д. Особенно красиво такой декор смотрится с глиттером и стразами.

6 нейл-арты с надписями – популярный тренд последних сезонов, который особенно актуален в зимнее время. К популярным новинкам зимнего сезона 2020 относятся нейл-арты со слоганами, названиями брендов, мотивирующими надписями.

7 Зимой, когда эксперименты с дизайном не уместны, украсьте свои ноготки классическим французским маникюром. Это тот дизайн, который отлично смотрится в любом образе.

8 Среди трендовых новинок зимнего сезона 2020 стоит отметить: френч миллениум – используйте глиттер и сухие блестки по краю ногтевой пластины. Используйте серебряный и золотой глиттер в сочетании с белым, серым, голубым.

9 бело-розовый френч – в чистом виде выглядит достаточно просто, поэтому дополните дизайн кружевным декором, вязаным узором с акриловой пудрой, глиттером

10 темный френч для праздничного дизайна – используйте черный, бордовый, синий шеллак для создания маникюра на Новый год. Дополняйте дизайн большим количеством глиттера, камифубуков, стразами и другими блестящими текстурами.

11 Вязаный узор – наиболее уместный для зимнего дизайна ногтей. Аккуратные витиеватые узоры визуально «согревают» ноготки и свою обладательницу. Вязаный дизайн отлично сочетается с вязаной зимней одеждой: пуловерами, свитерами, снудами и т.д.

12 Вязаный узор очень нежно и мило смотрится в светлых оттенках: пастели, розовой, голубом, сером, коричневом цвете. Шикарно выглядят темные нейл-арты с акриловой пудрой и блестками.

13 Вязаный узор отлично смотрится на средних и длинных ногтях, где узор расположить гораздо легче. На коротких ногтях также можно создать вязаный узор, но выполнять его покрупнее, чтобы каждая деталь была заметна.

14 Для каждого сезона выбор дизайна индивидуален. Если летом на ноготках модниц присутствуют фрукты, солнечные оттенки, морская тематика, то зимой лучшим украшением ноготков станут елочки, снежинки, новогодняя тематика.

15 Дизайн с елочками особенно актуален в преддверии Нового года. Рисунок выглядит аккуратно и стильно.

16 Стразы знакомы девушкам уже давно, но не перестают пользоваться заслуженной популярностью и спросом.

17 Что касается зимнего дизайна стразами, то лучшей идеей будет украсить ногти инкрустацией в виде снежинок. Используйте стразы разного размера, бульонки, глиттер и другой блестящий декор.

18 Говоря о трендовых нейл-артах последних сезонов, нельзя обойти стороной такую стильную новинку как втирка.