Маникюр 2019-2020: невероятный тренд нейл-арта сезона - треугольный дизайн (Фото)

Данный маникюр, выполненный в стиле минимализм, очень гармонично комбинируется с совершенно любыми нарядами девушки. Еще одно преимущество данного дизайна – индивидуальность. Можно придумывать самостоятельно новые идеи дизайна при помощи применения различных цветовых решений и форм треугольников.
В последнее время на вершине Олимпа в нейл-арт индустрии находится геометрический маникюр. Он привлекает внимание модниц своим роскошным и неординарным видом.
Самыми распространенными и актуальными фигурами геометрического дизайна являются треугольники. При помощи таких простых, но в то же время аккуратных фигур можно выполнить невероятные дизайны, которые не оставят равнодушной ни одну девушку.
Касаемо цветового решения, то здесь можно применять совершенно любые тона. Не исключено употребление сразу нескольких тонов. При этом одним цветом выполняется основа ноготка, другим — граница треугольника, а третьим тоном — внутренняя часть рисунка.
Французский маникюр с декором в виде треугольника – это сногсшибательный тренд 2019 года. Нежный маникюр с дополнением аккуратного треугольника придает женской ручке изящного и элегантного вида.
Очень часто в виде треугольника выполняют саму улыбочку френча – это прекрасный способ разнообразить привычную классическую улыбочку. Уголок треугольника можно расположить конусом вверх или в низ. В том или ином случае нейл-арт смотрится очень кокетливо и мило.
Лунный маникюр не сдает свои лидирующих трендовых позиций, и все так же пользуется невероятной популярностью среди девушек. Как известно, такой маникюр выполняется с овальной выделенной лункой.
Но для того, чтоб немного разнообразить дизайн, мастера нейл-арта предлагают новую идею с лункой в виде треугольника. Данный вариант выглядит непревзойденно и восхитительно. Луночками можно украсить каждый ноготок, поскольку такой дизайн подойдет для трудовых и повседневных будней.
Для выполнения маникюра в стиле минимализм необходимо сделать треугольные лунки всего лишь на нескольких ноготках. Для этой техники не исключено и применение декора в виде страз, блесток, узоров и других элементов. Главное не перегружать дизайн излишеством.
В последнее время самым стильным и модным дизайном является маникюр с элементами негативного пространства. Данная техника очень полюбилась модницам, поэтому мастера нейл-арат экспериментируют над прозрачными формами, чтоб предоставить девушкам большой выбор дизайнов.
Очень модным и актуальным является прозрачный треугольник. Расположить эту форму можно как угодно. Зачастую мастера выполняют прозрачную грань треугольника, при этом основа ногтевой пластины должна быть одного тона, а внутренняя часть фигуры выполняться контрастным цветом. Декор можно разместить как на каждом ноготке, так и на некоторых.
Нередко треугольники в верхней части ноготка выполняются полностью прозрачным тоном. Стильно и актуально смотрится фигура в нижней части ноготка, выполненная в технике негативного пространства.
Для того, чтоб выполнить броский и роскошный маникюр, просто необходимо использовать дополнительный декор. Для треугольного маникюра мастера нейл-арта настоятель рекомендуют применять мерцающие блестки.
При помощи данного декора можно выделить фигуру, выполнив грани серебристым или золотистым цветом. Чтоб сделать невероятный акцент на свой гармоничный и утонченный маникюр, можно выполнить треугольник из блесток любого цвета.
Такое решение выглядит достаточно броско и красиво. Невероятно модно выполнять треугольник удлиненного вида, это позволяет визуально удлинить ноготок и сделать его немного уже.
Еще один красивый и привлекательный вариант треугольного маникюра выполняется при помощи страз. Этот изящный и утонченный дизайн ноготков может стать отличным вариантом для торжественных мероприятий.
Не исключено применение страз и для строгих деловых нарядов. Этот вариант очень прост в выполнении. На основной тон накладываются стразы в форме треугольника, где после их закрепления мерцающий нейл-арт готов.
Выполняя дизайн ноготков с треугольниками, можно экспериментировать не только с цветом, но и формой фигуры.
Для создания оригинального маникюра можно располагать данный декор с краю, в центре, снизу или в другой части ноготка. Такое решение будет смотреться очень необычно и взбалмошно.
Достаточно броско и удивительно смотрится контрастное сочетание цветов. При этом цвет ногтевой пластины может быть светлого тона, а тон фигуры — темного оттенка. Данное решение отлично подходит для мероприятий любого типа.
Для более официального и строго дизайна маникюра отлично подойдет белая основа с маленькими черными треугольниками на белоснежном фоне ноготка. Место для расположения фигуры девушки могут выбрать самостоятельно.
Этот дизайн относится к классике за счет того, что он подойдет к любому костюму или платью в деловом стиле. Еще одно прекрасное решение – небольшие треугольники по центру ноготка. Данный вариант смотрится очень удивительно и аккуратно.
Не исключено выполнение сразу нескольких фигур на ноготке, поскольку такой дизайн смотрится очень необычно и гармонично.
Треугольный маникюр можно выполнить разнообразными способами, но какой бы ни пришлось выбрать, в итоге получится роскошный и утонченный дизайн.
Этот вариант очень нравится модницам за счет аккуратного и лаконичного внешнего вида. Самое главное – можно создавать свои уникальные идеи, используя при этом фантазию.