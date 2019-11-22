Маникюр 2019-2020: невероятный тренд нейл-арта сезона - треугольный дизайн (Фото)

1 Данный маникюр, выполненный в стиле минимализм, очень гармонично комбинируется с совершенно любыми нарядами девушки. Еще одно преимущество данного дизайна – индивидуальность. Можно придумывать самостоятельно новые идеи дизайна при помощи применения различных цветовых решений и форм треугольников.

2 В последнее время на вершине Олимпа в нейл-арт индустрии находится геометрический маникюр. Он привлекает внимание модниц своим роскошным и неординарным видом.

3 Самыми распространенными и актуальными фигурами геометрического дизайна являются треугольники. При помощи таких простых, но в то же время аккуратных фигур можно выполнить невероятные дизайны, которые не оставят равнодушной ни одну девушку.

4 Касаемо цветового решения, то здесь можно применять совершенно любые тона. Не исключено употребление сразу нескольких тонов. При этом одним цветом выполняется основа ноготка, другим — граница треугольника, а третьим тоном — внутренняя часть рисунка.

5 Французский маникюр с декором в виде треугольника – это сногсшибательный тренд 2019 года. Нежный маникюр с дополнением аккуратного треугольника придает женской ручке изящного и элегантного вида.

6 Очень часто в виде треугольника выполняют саму улыбочку френча – это прекрасный способ разнообразить привычную классическую улыбочку. Уголок треугольника можно расположить конусом вверх или в низ. В том или ином случае нейл-арт смотрится очень кокетливо и мило.

7 Лунный маникюр не сдает свои лидирующих трендовых позиций, и все так же пользуется невероятной популярностью среди девушек. Как известно, такой маникюр выполняется с овальной выделенной лункой.

8 Но для того, чтоб немного разнообразить дизайн, мастера нейл-арта предлагают новую идею с лункой в виде треугольника. Данный вариант выглядит непревзойденно и восхитительно. Луночками можно украсить каждый ноготок, поскольку такой дизайн подойдет для трудовых и повседневных будней.

9 Для выполнения маникюра в стиле минимализм необходимо сделать треугольные лунки всего лишь на нескольких ноготках. Для этой техники не исключено и применение декора в виде страз, блесток, узоров и других элементов. Главное не перегружать дизайн излишеством.

10 В последнее время самым стильным и модным дизайном является маникюр с элементами негативного пространства. Данная техника очень полюбилась модницам, поэтому мастера нейл-арат экспериментируют над прозрачными формами, чтоб предоставить девушкам большой выбор дизайнов.

11 Очень модным и актуальным является прозрачный треугольник. Расположить эту форму можно как угодно. Зачастую мастера выполняют прозрачную грань треугольника, при этом основа ногтевой пластины должна быть одного тона, а внутренняя часть фигуры выполняться контрастным цветом. Декор можно разместить как на каждом ноготке, так и на некоторых.

12 Нередко треугольники в верхней части ноготка выполняются полностью прозрачным тоном. Стильно и актуально смотрится фигура в нижней части ноготка, выполненная в технике негативного пространства.

13 Для того, чтоб выполнить броский и роскошный маникюр, просто необходимо использовать дополнительный декор. Для треугольного маникюра мастера нейл-арта настоятель рекомендуют применять мерцающие блестки.

14 При помощи данного декора можно выделить фигуру, выполнив грани серебристым или золотистым цветом. Чтоб сделать невероятный акцент на свой гармоничный и утонченный маникюр, можно выполнить треугольник из блесток любого цвета.

15 Такое решение выглядит достаточно броско и красиво. Невероятно модно выполнять треугольник удлиненного вида, это позволяет визуально удлинить ноготок и сделать его немного уже.

16 Еще один красивый и привлекательный вариант треугольного маникюра выполняется при помощи страз. Этот изящный и утонченный дизайн ноготков может стать отличным вариантом для торжественных мероприятий.

17 Не исключено применение страз и для строгих деловых нарядов. Этот вариант очень прост в выполнении. На основной тон накладываются стразы в форме треугольника, где после их закрепления мерцающий нейл-арт готов.

18 Выполняя дизайн ноготков с треугольниками, можно экспериментировать не только с цветом, но и формой фигуры.

19 Для создания оригинального маникюра можно располагать данный декор с краю, в центре, снизу или в другой части ноготка. Такое решение будет смотреться очень необычно и взбалмошно.

20 Достаточно броско и удивительно смотрится контрастное сочетание цветов. При этом цвет ногтевой пластины может быть светлого тона, а тон фигуры — темного оттенка. Данное решение отлично подходит для мероприятий любого типа.

21 Для более официального и строго дизайна маникюра отлично подойдет белая основа с маленькими черными треугольниками на белоснежном фоне ноготка. Место для расположения фигуры девушки могут выбрать самостоятельно.

22 Этот дизайн относится к классике за счет того, что он подойдет к любому костюму или платью в деловом стиле. Еще одно прекрасное решение – небольшие треугольники по центру ноготка. Данный вариант смотрится очень удивительно и аккуратно.

23 Не исключено выполнение сразу нескольких фигур на ноготке, поскольку такой дизайн смотрится очень необычно и гармонично.

24 Треугольный маникюр можно выполнить разнообразными способами, но какой бы ни пришлось выбрать, в итоге получится роскошный и утонченный дизайн.