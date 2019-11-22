Маникюр 2019-2020: оригинальные идеи новогоднего дизайна ноготков (Фото)

1 Каждый год обязательно дополняет Новогодний маникюр чем-то своим. И трендовые идеи для встречи 2020 года не являются исключением.

2 Современные мастера представили нам большое количество интересных вариантов для новогоднего маникюра, которые с особой изысканностью дополнят ваш праздничный образ, и среди этих новинок самые красивые дизайны с разнообразными техниками и декором.

3 По восточному календарю хозяйкой года стала Металлическая Белая Крыса и соответственно востребованы в новогоднем маникюре, как никогда, переливающиеся ногтевые покрытия и всевозможные блестящие и сверкающие элементы декора.

4 Также определились основные цветовые решения покрытий ногтевых пластин. Самыми модными цветами стали белый и серебристый, многочисленные оттенки серого цвета, пастельные и нюдовые палитры, красный и многие другие цвета.

5 Очень эффектными стали идеи маникюра с принтами и рисунками, что так уместны для новогоднего торжества. Снежинки, морозные узоры, ёлочные украшения, забавные мышки и всевозможные рисунки в новогодней тематике очень актуальны для этого маникюра.

6 Если взять за основу эти лаконичные и спокойные оттенки для создания новогоднего дизайна ноготков, получиться очень красивый, и, несомненно, нежный эффект.

7 Красиво смотрятся как в однотонном покрытии, так и в качестве основы под разнообразные тематические рисунки или узоры стразами, кристаллами пикси или акцентное нанесение глиттера и блестящих камифубуки.

8 Богатые на тона и полутона палитры очень удачно сочетаются с блестящим или песочным орнаментом.

9 Также очень изысканно и нежно смотрится матовый топ в таких оттенках, который можно дополнить символами Нового года, нанести «вязанный» узор с блёстками, или украсить покрытие переливающимся дизайном.

10 Благодаря разным декоративным элементам, сверкающий и праздничный маникюр считается трендом во всех сезонах и смотрится на ноготках любой длины очень богато и роскошно.

11 Серебро прекрасно смотрится с прохладными оттенками нежной палитры, а золото — с тёплыми. Но с подачи опытного мастера, возможны очень интересные эксперименты.

12 Преобразить новогодний маникюр серебром или золотом можно благодаря элементам фольги, сверкающим полоскам френча, мазками или комбинированным покрытием с использованием блестящих лаков.

13 Также актуальны для золотого или серебристого эффекта камифубуки и глиттер, которыми можно сделать акценты на одном-двух ноготках, или украсить все пальчики.

14 Для придания маникюру роскошного и неповторимого вида, дизайнеры предложили украшать ногтевые пластины разнообразными кристаллами, стразами и камушками различных цветов, форм и размеров.

15 Можно выкладывать красивые зимние и новогодние узоры в виде звёзд, снежинок, полосок или разноцветной россыпи. Также для придания маникюру волшебного сияния на помощь придут оригинальные камифубуки, элементы фольги, глиттер и другие элементы декора.

16 Ногтевые пластины можно украшать акцентирую ноготки полностью, выделять часть ноготка, наносить их в виде полосок френча или градиентного перехода. Помимо всего блестящими нотками можно дополнить новогодними принтами и рисунками.

17 В новогоднюю ночь каждый из нас верит в чудеса, и стилисты предложили в качестве новинки попробовать одну из волшебных идей маникюра. Что может быть прекраснее неповторимого рисунка в тематике праздника? Только новогодние изображения, декорированные блестящим декором.

18 Кроме оригинальных снежинок, ёлочных шаров, рисунков со смешными снеговиками.

19 Очень актуальным вариантом будет нанести на ноготки тотемного зверька в разнообразных интерпретациях, например, с сыром, с часами или под ёлочкой.

20 А на пике популярности – сюжетные новогодние и зимние пейзажи, которые наносятся на нескольких ноготках и дополняют друг друга. Эти картины как миниатюрные шедевры смотрятся поистине волшебно.

21 А если украсить их сверкающими стразами, дополнить глитером, серебристой или любой фольгой в цвет рисунков – волшебная новогодняя сказка станет реальностью на ваших ноготках.

22 Многие барышни выбирают для праздничных образов яркие и насыщенные дизайны ноготков. Для 2020 года можно смело останавливаться на красном, зелёном, синем и других цветах.

23 Хозяйка года хоть и имеет другой окрас, но жители поднебесной утверждают, что она без сомнения одобрит любые другие оттенки.

24 Выполняйте маникюр в любом приглянувшемся вам цвете и украшайте, и дополняйте его декором в новогодней стилистике. На ярких покрытиях очень красиво выглядят узоры белым или серебряным цветом, стразы, переливы глиттера и элементы лепки.