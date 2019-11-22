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Приготовьтесь, зима совсем близко: модные и стильные пуховики 2019-2020

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Приготовьтесь, зима совсем близко: модные и стильные пуховики 2019-2020
16:15 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Наступают сильные холода, время доставать любимые пуховики из шкафа или покупать новые, трендовые модели.

  • 1

    Яркий пуховик

    Не стоит отказываться от комфорта в пользу стиля. Это совсем не обязательно! Не бойтесь сочетать яркий пуховик и джинсы пастельного цвета. Насыщенный зеленый цвет не придаст вам лишних килограммов. Главное – выбирать штаны по фигуре и не забывать про аксессуары.

  • 2

    Зеленый пуховик

    Короткий пуховик с капюшоном идеально подойдет для спортивного, молодежного образа. Кроме того, вам точно понадобятся стильные кроссовки. Эта обувь – тенденция сезона, поэтому не пропустите 10 трендовых образов с кроссовками.

  • 3

    Коричневый пуховик

    Вы думали, что с пуховиком невозможно создать элегантный образ? Мы докажем вам обратное.  Отдайте предпочтение коричневому пуховику сдержанного фасона. Сочетайте его с базовыми вещами гардероба: с бежевыми штанами на высокой талии и бежевым свитером.

  • 4

    Длинный пуховик

    Длинные пуховики шоколадного цвета тоже в тренде. Это очень теплый вариант, поэтому под низом можете носить даже стильные короткие топы. Обувь может быть самая разная: от стильных кроссовок, до сапог на каблуке.

  • 5

    Пуховик на липучках

    Если хотите чего-то оригинального, то поищите стильный пуховик с разнообразными деталями: липучками, карманами, завязками и с множеством швов. Можете носить такой пуховик нараспашку, так вы будете казаться стройнее.

  • 6

    Серый пуховик

    Это универсальная модель, которую можно сочетать с любыми вещами. Нейтральный цвет, простой крой, отсутствие аксессуаров… Этот пуховик подойдет для любого стиля.

  • 7

    Черный пуховик

    Да, черный цвет всегда выгодно подчеркивает фигуру. Кроме того, черные пуховики идеально сочетаются с любыми вещами и смотрятся элегантно. 

  • 8

    Черный пуховик прямого кроя

    Удобно, тепло, стильно, универсально. Чего еще можно желать? Этот пуховик нужно сочетать с ярким гольфом, "мамиными" джинсами и стильной шапкой

  • 9

    Пуховик с поясом

    Подчеркните свою талию при помощи пояса. Мир моды предлагает множество моделей пуховиков с поясом, выбор за вами! Комбинируйте этот пуховик с облегающими штанами, чтобы создать силуэт "песочные часы".

  • 10

    Красный пуховик

    Яркость обязательно должна присутствовать в зимних образах. Ищите яркий пуховик с высокой горловиной, капюшоном и поясом.

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Мода, Куртка, Мода зима, Пуховик, мода 2019, Мода зима 2019, Мода 2020, Модные пуховики.
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