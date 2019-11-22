Приготовьтесь, зима совсем близко: модные и стильные пуховики 2019-2020

1 Яркий пуховик Не стоит отказываться от комфорта в пользу стиля. Это совсем не обязательно! Не бойтесь сочетать яркий пуховик и джинсы пастельного цвета. Насыщенный зеленый цвет не придаст вам лишних килограммов. Главное – выбирать штаны по фигуре и не забывать про аксессуары.

2 Зеленый пуховик Короткий пуховик с капюшоном идеально подойдет для спортивного, молодежного образа. Кроме того, вам точно понадобятся стильные кроссовки. Эта обувь – тенденция сезона, поэтому не пропустите 10 трендовых образов с кроссовками.

3 Коричневый пуховик Вы думали, что с пуховиком невозможно создать элегантный образ? Мы докажем вам обратное. Отдайте предпочтение коричневому пуховику сдержанного фасона. Сочетайте его с базовыми вещами гардероба: с бежевыми штанами на высокой талии и бежевым свитером.

4 Длинный пуховик Длинные пуховики шоколадного цвета тоже в тренде. Это очень теплый вариант, поэтому под низом можете носить даже стильные короткие топы. Обувь может быть самая разная: от стильных кроссовок, до сапог на каблуке.

5 Пуховик на липучках Если хотите чего-то оригинального, то поищите стильный пуховик с разнообразными деталями: липучками, карманами, завязками и с множеством швов. Можете носить такой пуховик нараспашку, так вы будете казаться стройнее.

6 Серый пуховик Это универсальная модель, которую можно сочетать с любыми вещами. Нейтральный цвет, простой крой, отсутствие аксессуаров… Этот пуховик подойдет для любого стиля.

7 Черный пуховик Да, черный цвет всегда выгодно подчеркивает фигуру. Кроме того, черные пуховики идеально сочетаются с любыми вещами и смотрятся элегантно.

8 Черный пуховик прямого кроя Удобно, тепло, стильно, универсально. Чего еще можно желать? Этот пуховик нужно сочетать с ярким гольфом, "мамиными" джинсами и стильной шапкой

9 Пуховик с поясом Подчеркните свою талию при помощи пояса. Мир моды предлагает множество моделей пуховиков с поясом, выбор за вами! Комбинируйте этот пуховик с облегающими штанами, чтобы создать силуэт "песочные часы".