Маникюр 2019-2020: мегамодный нейл-арт на короткие ноготки (Фото)

1 На сегодняшний день, главная цель ногтевой индустрии – привлечь внимание аккуратными и ухоженными руками, и сделать их неотъемлемой частью стильного образа. Эффектный результат оформления получается при грамотном сочетании цветового решения, рисунка и формы ногтей. В этом сезоне в моду возвращается умеренная длина.

2 Иконы стиля рекомендуют всем модницам обратить внимание на такие формы ногтей: овал, выраженный квадрат, миндалевидный полукруг и округлый или мягкий квадрат. Сочетание нескольких цветовых решений также остаётся в тренде.

3 Этот сезон особо популярны лаконичные стили дизайна, комбинирование разных техник, геометрические узоры, градиент, аккуратные небольшие рисунки, матовые поверхности и блестящие текстуры. Очень модным будет не перегруженный дизайн ногтей.

4 Делайте акцент на один или два ноготка, и не смешивайте более трёх оттенков сразу. В списке модных идей выделили маникюр с росписями и различными надписями.

5 Популярный минимализм стал одним из лидеров в новинках сезона 2020.

6 Следующим хитом в лидирующем списке можно назвать классический и лунный френч. Очень красиво, не смотря на короткую длину, будут выглядеть ноготки с использованием неординарного декора фольгой.

7 Блестящие отпечатки на любом оттенке придадут шик и несхожесть ни с одним из других дизайнов. Для торжественных мероприятий добавьте в маникюр немного глиттера, украсьте несколько пальчиков одиночными стразами или добавьте зеркальный блеск при помощи жемчужной или зеркальной втирки.

8 Эффект «битого стекла» также станет очень кстати. Еще в топе трендовых новинок можно отметить дизайн с ноткой натуральных материалов. Это множество вариаций изображения растительной тематики, мраморный маникюр, и маникюр с эффектом натуральных ногтей.

9 Модным будет сочетание нескольких технологий маникюра и украшение ногтей различными принтами – маникюр в горошек, абстракция, полоска, изображения животных и цветов. Разновидность дизайнерских элементов для коротких ноготков очень обширная.

10 Очень популярным в сезоне 2020 будет маникюр, выполненный на коротких ногтевых пластинах гель – лаком. Ограничений по цветовой палитре в этом сезоне для этой техники не будет. Трендовыми будут как мягкие, так и яркие насыщенные цвета.

11 Более тёмные оттенки гармоничнее будут выглядеть на овальных ноготках, а пастельные тона подойдут для квадратной формы. Стильной новинкой гель – лака на коротких ногтях станет градиент. Омбре не первый год занимает лидирующие ступени, и скорее всего, будет оставаться популярным ещё не один сезон.

12 По-прежнему актуально будет нанесение декора на один или два ногтя, вертикальные полосы и неброские рисунки и фигуры.

13 Если использовать втирку, фольгу или блестящий камушек в декоре одного пальчика, вы никак не испортите общего нежного настроения вашего маникюра. Тандем нежно – голубого и нежно – розового оттенков в технике омбре, стал одним из модных в этом сезоне. Лунный и классический френч всегда остаются популярными и актуальными, тем более в таких цветовых вариантах.

14 На данный момент к основным цветам относят все пастельные оттенки и нюд. Из насыщенных цветов – бордо, хаки, шоколад, чёрный, пудра и серебро. Кислотные оттенки, красный, фуксия и модный в 2020 году, коралловый, украсят маникюр более смелых барышень, которые не бояться экспериментировать.

15 Оттенки можно комбинировать и актуально покрывать ногти цветами, которые значительно отличаются друг от друга. Отдельно можно выделить матовые исполнения маникюра. Они создают элегантное, спокойное оформление, которое придётся по вкусу модницам любого возраста. Такой приём можно использовать в разных стилистических предпочтениях.

16 Если вы обладательница очень коротких ногтей, не спешите расстраиваться и обратите внимание на модные идеи маникюра для очень коротких ноготков. Этот тренд стал мегапопулярным среди множества иных дизайнов маникюра сезона 2020. Беспроигрышным цветовым исполнение станет нюд и минимализм в декорировании.

17 Дизайнеры выделили техники маникюра френч, дизайн с лунками и стиль минимализм. Чудесным дополнением для маникюра очень коротких ногтей станут стразы, жемчужная втирка, элементы фольги и многие другие. Любой из грамотно подобранных дизайнов, способен очень интересно преобразить ваши очень короткие ноготки и сделать их очень привлекательными и модными.

18 Нюдовый маникюр появился несколько десятков лет назад. Его цветовая гамма оттенков пользуется большой популярностью. Природные оттенки отлично сочетаются и гармонируют с короткой длиной ногтей. Такой маникюр очень женственный и неотразимый.

19 Очень важной деталью для выполнения нюдового варианта, является качественно сделанный маникюр. Этот неброский стиль, к сожалению, подчёркивает все погрешности.

20 Нюдовый маникюр подразумевает под своим названием естественность и натуральность, это и играет главную роль в выборе цвета.

21 Бежевые, кремовые, сероватые, молочные и им подобные оттенки, идеально подойдут для этого. Для более естественного эффекта избегайте острых углов в форме ногтевых пластин, сделайте выбор в пользу закруглённой или миндалевидной формы.

22 Стиль омбре может выполняться как в ярких, так и в сдержанных цветах, в вертикальном и горизонтальном нанесении. В зависимости от вашей фантазии, кончик делают темнее или, наоборот, светлее.

23 В качестве декоративных элементов подиумы продемонстрировали не только инкрустацию стразами, но и бархатные узоры, элементы лепки, фольгу, втирку и множество разных вариаций. Изысканные кружевные узоры и небольшие рисунки также не остались без внимания. Очень уместными станут рисунки в стиле минимализма.

24 Аккуратный маникюр на короткие ногти – это самый модный и универсальный вариант дизайна ногтей. Он подходит как для юных модниц, так и для дам постарше.