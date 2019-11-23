Маникюр 2019-2020: потрясающие идеи зимнего френча (Фото)

1 Френч всегда выглядит стильно и уместно, гарантированно впишется в любой образ, станет прекрасным дополнением делового и повседневного образа.

2 Французский маникюр – универсальная техника, которая отлично смотрится в любом сезоне, зимний не исключение. Техника выполнения французского маникюра не меняется в зависимости от сезона, сменяются только основные оттенки.

3 Именно цветовое решение определяет восприятие маникюра, его лаконичный вид и сопутствующий декор. В зимнее время года особенно актуальны светлые оттенки.

4 Классический френч предполагает использование бело-розовой цветовой палитры, однако, в зимнем дизайне можно использовать любые светлые пастельные тона.

5 Среди фаворитом зимнего сезона 2019-2020 можно выделить следующие оттенки: белый, серебряный, золотой, серый, бежевый, синий, бордовый.

6 Используйте те оттенки, с которыми вы ассоциируете наступающие холода, снежную погоду и, конечно же, Новый год.

7 Что касается дизайна, то в зимнем френче преобладают спокойные узоры: снежинки, ажурные украшения, блестки, глиттер, акриловая пудра. В новогоднем маникюре могут присутствовать яркие глубокие тона: бордовый, синий с декором стразами, бульонками, шармами.

8 С наступлением первых холодов природа успокаивается и будто замирает. Тоже самое происходит и ноготками модниц. На смену сочным и жизнерадостным оттенкам приходят лаконичные и спокойные нейл-арты.

9 Френч в стиле минимализм – это нейл-арты, где присутствует только классическая линия «улыбки» и основные бело-розовые тона.

10 При желании можно украсить ноготки ажурным узором, акриловой пудрой, серебряным глиттером и другим незначительным дизайном.

11 Техника выполнения френча значительно изменилась с момента своего появления. Все что необходимо для создания блестящего френча – это покрыть ногти сплошным слоем гель-лака и украсить край ногтя оттиском маникюрной фольги.

12 Кружево и ажурный узор сам по себе выглядит очень нежно и женственно. В тандеме с французским маникюром этот узор будет смотреться еще интереснее. Кружевной узор можно располагать на акцентных ноготках или изобразить его по краю ногтевой пластины вместо классической линии «улыбки».

13 Ажурный узор выполняется с помощью маникюрной кисти или стемпинга. В последнем случае узор получится аккуратнее и детальнее.

14 Что касается основных оттенков, то кружевной узор отлично смотрится в белом и черном цвете. Располагайте узор на глянцевой и матовой поверхности, на прозрачном гель-лаке.

15 Овальная форма «улыбки» давно сменилась на самые оригинальные идеи дизайна. Сегодня в тренде треугольная форма улыбки, которая особенно интересно смотрится на квадратных ногтях.

16 Многие девушки выбирают треугольную форму из-за ее легкого выполнения. Сделать треугольник на ногтях гораздо легче, чем идеальную овальную форму. К тому же можно использовать готовые треугольные трафареты и фольгированные полосы для создания этого трендового френча.

17 Треугольный френч лучше выполнять на средних и длинных ногтях. На коротких ноготках треугольник размещается с трудом, смотрится слишком громоздко, заполняя все пространство ноготка.

18 Что касается оттенков, то используйте пастельные оттенки с сочетании с белым и молочным цветом, насыщенные глянцевые тона: темно-синий с эффектом «кошачий глаз», бордовый и черный цвет.

19 Зимние узоры на ногтях смотрятся интересно и свежо. Это исключительно тематический дизайн, который отлично впишется в любой зимний образ.

20 К зимним узорам можно отнести: кружево, снежинки, варежки, вязаный узор, новогодние елочки, символ наступающего года.

21 Сложные узоры вроде символов наступающего года сложно изобразить с помощью маникюрной кисти, поэтому используйте готовые слайдеры или стемпинг. Поверх слайдером и стемпинга можно разместить стразы, глиттер или бульонки.

22 Блестящая текстура пользуется огромной популярностью в последние сезоны. Девушки, которые хотят, чтобы их дизайн вписывался абсолютно любые образы, по достоинству оценили дизайн глиттером и сухими блестками.

23 Во французском маникюре глиттер используется для декора края ногтевой пластины. Серебряный глиттер отлично смотрится со светлыми гель-лаками: белым, бежевым, голубым, серым.

24 Френч с глиттером не нуждается в дополнительном декоре. Он смотрится интересно и лаконично даже в однотонном варианте. При желании украсьте прикорневую зону миниатюрными стразами или бульонками.

25 Сухие блестки можно использовать для декора новогодней елки и игрушек. Интересно смотрятся нейл-арты с акриловой пудрой и сухими блестками.

26 Зимний французский маникюр – это лаконичные и спокойные нейл-арты, где нет места ярким неоновым оттенкам. Даже дизайн ногтей на Новый год должен быть выполнен в интересных тонах, но с умеренным декором.