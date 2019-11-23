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Маникюр 2019-2020: потрясающие идеи зимнего френча (Фото)

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Маникюр 2019-2020: потрясающие идеи зимнего френча (Фото)
15:54 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Французский маникюр – классика, над которой неподвластны модные новинки и тренды.

  • 1

    Френч всегда выглядит стильно и уместно, гарантированно впишется в любой образ, станет прекрасным дополнением делового и повседневного образа.

  • 2

    Французский маникюр – универсальная техника, которая отлично смотрится в любом сезоне, зимний не исключение. Техника выполнения французского маникюра не меняется в зависимости от сезона, сменяются только основные оттенки. 

  • 3

    Именно цветовое решение определяет восприятие маникюра, его лаконичный вид и сопутствующий декор. В зимнее время года особенно актуальны светлые оттенки.

  • 4

    Классический френч предполагает использование бело-розовой цветовой палитры, однако, в зимнем дизайне можно использовать любые светлые пастельные тона.

  • 5

    Среди фаворитом зимнего сезона 2019-2020 можно выделить следующие оттенки: белый, серебряный, золотой, серый, бежевый, синий, бордовый.

  • 6

    Используйте те оттенки, с которыми вы ассоциируете наступающие холода, снежную погоду и, конечно же, Новый год.

  • 7

    Что касается дизайна, то в зимнем френче преобладают спокойные узоры: снежинки, ажурные украшения, блестки, глиттер, акриловая пудра. В новогоднем маникюре могут присутствовать яркие глубокие тона: бордовый, синий с декором стразами, бульонками, шармами.

  • 8

    С наступлением первых холодов природа успокаивается и будто замирает. Тоже самое происходит и ноготками модниц. На смену сочным и жизнерадостным оттенкам приходят лаконичные и спокойные нейл-арты.

  • 9

    Френч в стиле минимализм – это нейл-арты, где присутствует только классическая линия «улыбки» и основные бело-розовые тона.

  • 10

    При желании можно украсить ноготки ажурным узором, акриловой пудрой, серебряным глиттером и другим незначительным дизайном.

  • 11

    Техника выполнения френча значительно изменилась с момента своего появления.  Все что необходимо для создания блестящего френча – это покрыть ногти сплошным слоем гель-лака и украсить край ногтя оттиском маникюрной фольги.

  • 12

    Кружево и ажурный узор сам по себе выглядит очень нежно и женственно. В тандеме с французским маникюром этот узор будет смотреться еще интереснее. Кружевной узор можно располагать на акцентных ноготках или изобразить его по краю ногтевой пластины вместо классической линии «улыбки».

  • 13

    Ажурный узор выполняется с помощью маникюрной кисти или стемпинга. В последнем случае узор получится аккуратнее и детальнее.

  • 14

    Что касается основных оттенков, то кружевной узор отлично смотрится в белом и черном цвете. Располагайте узор на глянцевой и матовой поверхности, на прозрачном гель-лаке.

  • 15

    Овальная форма «улыбки» давно сменилась на самые оригинальные идеи дизайна. Сегодня в тренде треугольная форма улыбки, которая особенно интересно смотрится на квадратных ногтях.

  • 16

    Многие девушки выбирают треугольную форму из-за ее легкого выполнения. Сделать треугольник на ногтях гораздо легче, чем идеальную овальную форму. К тому же можно использовать готовые треугольные трафареты и фольгированные полосы для создания этого трендового френча.

  • 17

    Треугольный френч лучше выполнять на средних и длинных ногтях. На коротких ноготках треугольник размещается с трудом, смотрится слишком громоздко, заполняя все пространство ноготка.

  • 18

    Что касается оттенков, то используйте пастельные оттенки с сочетании с белым и молочным цветом, насыщенные глянцевые тона: темно-синий с эффектом «кошачий глаз», бордовый и черный цвет.

  • 19

    Зимние узоры на ногтях смотрятся интересно и свежо. Это исключительно тематический дизайн, который отлично впишется в любой зимний образ.

  • 20

    К зимним узорам можно отнести: кружево, снежинки, варежки, вязаный узор, новогодние елочки, символ наступающего года.

  • 21

    Сложные узоры вроде символов наступающего года сложно изобразить с помощью маникюрной кисти, поэтому используйте готовые слайдеры или стемпинг. Поверх слайдером и стемпинга можно разместить стразы, глиттер или бульонки.

  • 22

    Блестящая текстура пользуется огромной популярностью в последние сезоны. Девушки, которые хотят, чтобы их дизайн вписывался абсолютно любые образы, по достоинству оценили дизайн глиттером и сухими блестками.

  • 23

    Во французском маникюре глиттер используется для декора края ногтевой пластины. Серебряный глиттер отлично смотрится со светлыми гель-лаками: белым, бежевым, голубым, серым.

  • 24

    Френч с глиттером не нуждается в дополнительном декоре. Он смотрится интересно и лаконично даже в однотонном варианте. При желании украсьте прикорневую зону миниатюрными стразами или бульонками.

  • 25

    Сухие блестки можно использовать для декора новогодней елки и игрушек. Интересно смотрятся нейл-арты с акриловой пудрой и сухими блестками.

  • 26

    Зимний французский маникюр – это лаконичные и спокойные нейл-арты, где нет места ярким неоновым оттенкам. Даже дизайн ногтей на Новый год должен быть выполнен в интересных тонах, но с умеренным декором.

  • 27

    Запаситесь на предстоящий зимний сезон гель-лаками с глиттером, они гарантированно впишутся в любой френч и лунный дизайн, станут отличным решением для повседневного и делового нейл-арта.

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