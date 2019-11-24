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Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона

Смотрите фото (16)
Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона
01:49 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:15 самых популярных принтов, которые можно увидеть на моделях от именитых дизайнеров всего мира.

  • 1

    Гусиная лапка

    Специфический узор «гусиная лапка» знаком многим любителям офисного лука, твидовых костюмов и пиджаков. Классический вариант являет собой черно-белый контраст, однако можно найти и другие варианты. Многие видные дома моды вернули в свои коллекции материи с узором в «гусиную лапку». Например, этот мотив часто появлялся на показе от дома моды Chanel.

  • 2

    Узоры в стиле жаккарда и парчи

    Поклонницы нестандартных образов оценят оригинальные наряды с необычными принтами, напоминающими узоры на таких тканях, как жаккард и парча. К слову, эти же материи и были использованы для создания данных гардеробов. Плотное плетение делает такие ткани носкими и долговечными. Самым частым орнаментом в этом варианте становится замысловатое изображение цветов.

  • 3

    Пейсли

    Принт пейсли возвращается в моду с завидной уверенностью. У этого узора есть и другие названия: бут, турецкий боб, индийский огурец. Узнать узор легко. Он напоминает листок-каплю с изогнутыми боками, расширением, резким заострением на кончике. Внутри одного лепестка часто располагаются другие листочки иных цветов с крапинками по внешнему контуру. Летом пейсли особенно часто встречается на сарафанах, платках и блузках, однако зимой он тоже популярен. Как ясно по названиям, пейсли – типично восточный мотив, а потому дополнить наряды с ним можно восточным маникюром.

  • 4

    Горошек

    Наряды с узором в горошек считаются классикой. Порой их популярность снижается, однако окончательно из моды такой принт ни разу не уходил. В этом году ожидается очередной виток его популярности.

  • 5

    Полоска

    Еще один классический узор, надежно утвердившийся с гардеробе модниц, - полоска. И хотя многие женщины отдают предпочтение вертикальным полоскам (поскольку они обладают стройнящим эффектам), дизайнеры сосредоточили внимание на вертикальных линиях.

  • 6

    Реалистичные цветы

    Цветочные принты в принципе не могут выйти из моды, поскольку они гарантированно придают образу нарядности. Однако в этом сезоне кутюрье предпочитают конкретный тип бутонов – максимально реалистичный.

  • 7

    Акварель

    Имитация нежных оттенков акварельных красок завоевала подиумы восхитительными нарядами. Казалось бы, что этот вариант был бы уместнее летом и весной, однако у стилистов иное мнение. Они предлагают привнести краски в скучные зимние образы!

  • 8

    Принт в стиле заплаток

    Оригинальная идея для тех, кто ищет броский образ. Хотите быть ультрамодными? Тогда обратите внимание на ансамбли, сочетающие в себе несколько принтов: полоску и горошек, разные животные узоры, клетку и цветы и так далее. Они могут быть сшиты из отдельных кусков материи или быть цельнокроенными, сделанными из ткани, на которой уже присутствуют разные принты в стиле заплаток.

  • 9

    Аргайл

    Восхитительные ромбы под названием «аргайл» нередко присутствуют на нарядах в стиле «преппи», с помощью которых можно создать деловой образ или гардероб студентки. Впрочем, в других стилях аргайл смотрится тоже уместно. Узнать ромб просто: каждый ромбик входит в группу ромбов того же размера, образуя более крупные ромбы.

  • 10

    Tie dye

    Узоры tie dye были на пике популярности в 1990-ых и вот они вновь стали появляться на модных показах. Буквально в переводе с английского данный термин переводится как «скрути и покрась». Речь о технике окрашивания ткани для получения размытого узора в стиле «варенок». Такие материи выглядят так, словно они полиняли. Дизайнеры создают как монохромные варианты tie dye, так и разноцветные.

  • 11

    Сердечки

    Принты с сердечками на одежде кажутся какими-то слишком уж наивными, детскими, что ли. Однако у представителей модных домов на этот счет иное мнение. Многие дизайнеры стали добавлять узор в виде сердечек. Самый частый вариант – сердечки аля «узор в горошек». Может, для ежедневного гардероба это не лучший вариант, зато такой наряд придется как нельзя кстати в День святого Валентина!

  • 12

    Клетка

    Вы любите наряды в клетку? Тогда вдохновляйтесь моделями именитых дизайнеров! Клетка остается в тренде, какой бы она ни была. Вы смело можете выбирать узоры в шотландскую клетку, скромненькие клетки-гингемы, шахматную клетку, имитацию клеток берберри и так далее.

  • 13

    Камуфляж

    Этот орнамент – идеальный вариант для поклонниц колониального стиля, а так же стилей сафари и милитари. Армейские куртки, майки цвета хакки, оливковые платья и костюмы – все это относится к ультрасовременным тенденциям.

  • 14

    Слоганы и фразы

    Вам нравится идея авторской одежды с принтами, несущими какой-то смысл для вас? Тогда оцените данную идею дизайнеров. Отпечатки страниц из книг, вырезки газет – имитация таких узоров гарантированно привлечет к себе внимание и позволит создать молодежныйобраз.

  • 15

    Животный принт

    Многие стилисты заверяли, что зимой этого года популярность животного принта поступится позициями. Не тут-то было! Во многих модных коллекциях можно заменить наряды с модными принтами, имитирующими гкуру животных. Встречаются пятна леопарда, полоски тигра и зебры, а так же другие вариации. Если тигр, зебра и леопард лидировали летом, то зимой внимание дизайнеров сосредоточилось на имитации змеиной чешуи.

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