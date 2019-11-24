Маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна в синем цвете (Фото)

Синий цвет – отличная альтернатива черному цвету.
Он выглядят благородно и дорого, отлично сочетается со светлыми и темными тонами, блестками, глиттером и стразами.
Синие нейл-арты великолепно вписываются в повседневные образы, безумно красиво смотрятся в новогодних и других торжественных образах.
Дизайн в синих тонах будет смотреться красиво и стильно только при качественном и профессиональном выполнении.
Синий цвет ассоциируется с Новым годом, морской тематикой, космосом, сочными ягодами черники. Все эти ассоциации вы можете передать с помощью стильного дизайна ногтей.
Выбирайте для нейл-арта глубокие темные оттенки синего. Они благородно выглядят на миндальных и квадратных ногтях.
Гель-лак необходимо наносить в два слоя, чтобы цвет смотрелся насыщенно и ярко.
Однотонные нейл-арты часто дополняются стразами или блестками. Располагайте декор в прикорневой зоне, чтобы он не затмил собой насыщенный синий цвет.
Сочетание синего и белого используется круглый год. Летом это стильные нейл-арты на морскую тематику, зимой – оригинальные новогодние идеи.
Синий и белый – кардинально разные оттенки, которые при сочетании создают объемный эффект.
В бело-синем цвете красиво выглядит французский и лунный маникюр. Дизайн выглядит благородно и сдержанно, отлично вписывается в повседневные и деловые образы.
Матовый маникюр в синем цвете великолепно смотрится на ногтях любой длины.
Новинка 2020 года – дизайн с волнами или дымкой. В синем цвете такой дизайн смотрится особенно интересно. Дизайн, как говориться, «не заезжен», поэтому ваш маникюр будет выглядеть заметно и очень стильно.
Матовый маникюр в синем цвете великолепно смотрится с геометрическими узорами.
При этом в дизайн добавляется белый, розовый, черный цвет.
В итоге получается стильный объемный декор, который на матовой поверхности смотрится сдержанно и благородно.
Сочетание черного и синего используется для создания торжественных нейл-артов.
Дизайн выглядит особенно благородно и красиво на длинных миндальных ногтях.
Дизайн в черно-синем цвете выглядит достаточно «тяжело», поэтому с осторожностью добавляйте в него стразы, бульонки и блестки. Располагайте их в прикорневой зоне на 1-2 пальцах руки.
Серебряный и золотой глиттер – популярный материал для дизайна ногтей. Достаточно окрасить 1-2 пальца серебром и дизайн становится гораздо ярче и заметнее.
Сочетание синего и серебра выглядит сдержанно и строго, поэтому часто используется для повседневных и деловых образов. Оттенок синего выбирайте в зависимости от конкретного нейл-арта.
На синем фоне втирка выглядит особенно красиво и броско. И без того насыщенный и глубокий синий цвет в сочетании с втиркой становится еще эффектнее и ярче.
Используйте для декора зеркальную, голографическую, радужную втирки. Они предназначены для дизайна именно темных нейл-артов, выглядят сдержанно и стильно.
Если в маникюре используются светлые оттенки синего, то можно использовать жемчужную втирку. Она эффектно смотрится с белым цветом, в сочетании со стразами и бульонками.
Еще одна разновидность торжественного маникюра – это украшение стразами и бульонками. На синем фоне серебряные и золотые стразы смотрится особенно заметно и ярко. Инкрустация выполняется на одном из пальцев или растягивается по всем ноготкам.
В торжественных нейл-артах шикарно выглядят черно-синие оттенки в сочетании с серебряными, золотыми, черными стразами. Эффектно выглядит инкрустация с камнями разного размера и расцветки, дополненная бульонками.
Стразы могут присутствовать в умеренных количествах и в повседневных нейл-артах.
При этом желательно использовать именно серебряные стразы, исключив золотые, которые выглядят слишком вычурно для ежедневного образа.
Сфера применения синих гель-лаков по-настоящему безгранична. Синий может использоваться для создания благородных торжественных нейл-артов и игривых «легких» дизайнов.