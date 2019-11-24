Маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна в синем цвете (Фото)

1 Синий цвет – отличная альтернатива черному цвету.

2 Он выглядят благородно и дорого, отлично сочетается со светлыми и темными тонами, блестками, глиттером и стразами.

3 Синие нейл-арты великолепно вписываются в повседневные образы, безумно красиво смотрятся в новогодних и других торжественных образах.

4 Дизайн в синих тонах будет смотреться красиво и стильно только при качественном и профессиональном выполнении.

5 Синий цвет ассоциируется с Новым годом, морской тематикой, космосом, сочными ягодами черники. Все эти ассоциации вы можете передать с помощью стильного дизайна ногтей.

6 Выбирайте для нейл-арта глубокие темные оттенки синего. Они благородно выглядят на миндальных и квадратных ногтях.

7 Гель-лак необходимо наносить в два слоя, чтобы цвет смотрелся насыщенно и ярко.

8 Однотонные нейл-арты часто дополняются стразами или блестками. Располагайте декор в прикорневой зоне, чтобы он не затмил собой насыщенный синий цвет.

9 Сочетание синего и белого используется круглый год. Летом это стильные нейл-арты на морскую тематику, зимой – оригинальные новогодние идеи.

10 Синий и белый – кардинально разные оттенки, которые при сочетании создают объемный эффект.

11 В бело-синем цвете красиво выглядит французский и лунный маникюр. Дизайн выглядит благородно и сдержанно, отлично вписывается в повседневные и деловые образы.

12 Матовый маникюр в синем цвете великолепно смотрится на ногтях любой длины.

13 Новинка 2020 года – дизайн с волнами или дымкой. В синем цвете такой дизайн смотрится особенно интересно. Дизайн, как говориться, «не заезжен», поэтому ваш маникюр будет выглядеть заметно и очень стильно.

14 Матовый маникюр в синем цвете великолепно смотрится с геометрическими узорами.

15 При этом в дизайн добавляется белый, розовый, черный цвет.

16 В итоге получается стильный объемный декор, который на матовой поверхности смотрится сдержанно и благородно.

17 Сочетание черного и синего используется для создания торжественных нейл-артов.

18 Дизайн выглядит особенно благородно и красиво на длинных миндальных ногтях.

19 Дизайн в черно-синем цвете выглядит достаточно «тяжело», поэтому с осторожностью добавляйте в него стразы, бульонки и блестки. Располагайте их в прикорневой зоне на 1-2 пальцах руки.

20 Серебряный и золотой глиттер – популярный материал для дизайна ногтей. Достаточно окрасить 1-2 пальца серебром и дизайн становится гораздо ярче и заметнее.

21 Сочетание синего и серебра выглядит сдержанно и строго, поэтому часто используется для повседневных и деловых образов. Оттенок синего выбирайте в зависимости от конкретного нейл-арта.

22 На синем фоне втирка выглядит особенно красиво и броско. И без того насыщенный и глубокий синий цвет в сочетании с втиркой становится еще эффектнее и ярче.

23 Используйте для декора зеркальную, голографическую, радужную втирки. Они предназначены для дизайна именно темных нейл-артов, выглядят сдержанно и стильно.

24 Если в маникюре используются светлые оттенки синего, то можно использовать жемчужную втирку. Она эффектно смотрится с белым цветом, в сочетании со стразами и бульонками.

25 Еще одна разновидность торжественного маникюра – это украшение стразами и бульонками. На синем фоне серебряные и золотые стразы смотрится особенно заметно и ярко. Инкрустация выполняется на одном из пальцев или растягивается по всем ноготкам.

26 В торжественных нейл-артах шикарно выглядят черно-синие оттенки в сочетании с серебряными, золотыми, черными стразами. Эффектно выглядит инкрустация с камнями разного размера и расцветки, дополненная бульонками.

27 Стразы могут присутствовать в умеренных количествах и в повседневных нейл-артах.

28 При этом желательно использовать именно серебряные стразы, исключив золотые, которые выглядят слишком вычурно для ежедневного образа.