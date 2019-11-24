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Маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна в синем цвете (Фото)

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Маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна в синем цвете (Фото)
11:28 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Синий маникюр – та разновидность нейл-арта, которая требует особого подхода к своему созданию.

  • 1

    Синий цвет – отличная альтернатива черному цвету.

  • 2

    Он выглядят благородно и дорого, отлично сочетается со светлыми и темными тонами, блестками, глиттером и стразами.

  • 3

    Синие нейл-арты великолепно вписываются в повседневные образы, безумно красиво смотрятся в новогодних и других торжественных образах.

  • 4

    Дизайн в синих тонах будет смотреться красиво и стильно только при качественном и профессиональном выполнении.

  • 5

    Синий цвет ассоциируется с Новым годом, морской тематикой, космосом, сочными ягодами черники. Все эти ассоциации вы можете передать с помощью стильного дизайна ногтей.

  • 6

    Выбирайте для нейл-арта глубокие темные оттенки синего. Они благородно выглядят на миндальных и квадратных ногтях.

  • 7

    Гель-лак необходимо наносить в два слоя, чтобы цвет смотрелся насыщенно и ярко.

  • 8

    Однотонные нейл-арты часто дополняются стразами или блестками. Располагайте декор в прикорневой зоне, чтобы он не затмил собой насыщенный синий цвет.

  • 9

    Сочетание синего и белого используется круглый год. Летом это стильные нейл-арты на морскую тематику, зимой – оригинальные новогодние идеи.

  • 10

    Синий и белый – кардинально разные оттенки, которые при сочетании создают объемный эффект.

  • 11

    В бело-синем цвете красиво выглядит французский и лунный маникюр. Дизайн выглядит благородно и сдержанно, отлично вписывается в повседневные и деловые образы.

  • 12

    Матовый маникюр в синем цвете великолепно смотрится на ногтях любой длины.

  • 13

    Новинка 2020 года – дизайн с волнами или дымкой. В синем цвете такой дизайн смотрится особенно интересно. Дизайн, как говориться, «не заезжен», поэтому ваш маникюр будет выглядеть заметно и очень стильно.

  • 14

    Матовый маникюр в синем цвете великолепно смотрится с геометрическими узорами.

  • 15

    При этом в дизайн добавляется белый, розовый, черный цвет.

  • 16

    В итоге получается стильный объемный декор, который на матовой поверхности смотрится сдержанно и благородно.

  • 17

    Сочетание черного и синего используется для создания торжественных нейл-артов.

  • 18

    Дизайн выглядит особенно благородно и красиво на длинных миндальных ногтях.

  • 19

    Дизайн в черно-синем цвете выглядит достаточно «тяжело», поэтому с осторожностью добавляйте в него стразы, бульонки и блестки. Располагайте их в прикорневой зоне на 1-2 пальцах руки.

  • 20

    Серебряный и золотой глиттер – популярный материал для дизайна ногтей. Достаточно окрасить 1-2 пальца серебром и дизайн становится гораздо ярче и заметнее.

  • 21

    Сочетание синего и серебра выглядит сдержанно и строго, поэтому часто используется для повседневных и деловых образов. Оттенок синего выбирайте в зависимости от конкретного нейл-арта.

  • 22

    На синем фоне втирка выглядит особенно красиво и броско. И без того насыщенный и глубокий синий цвет в сочетании с втиркой становится еще эффектнее и ярче.

  • 23

    Используйте для декора зеркальную, голографическую, радужную втирки. Они предназначены для дизайна именно темных нейл-артов, выглядят сдержанно и стильно.

  • 24

    Если в маникюре используются светлые оттенки синего, то можно использовать жемчужную втирку. Она эффектно смотрится с белым цветом, в сочетании со стразами и бульонками.

  • 25

    Еще одна разновидность торжественного маникюра – это украшение стразами и бульонками. На синем фоне серебряные и золотые стразы смотрится особенно заметно и ярко. Инкрустация выполняется на одном из пальцев или растягивается по всем ноготкам.

  • 26

    В торжественных нейл-артах шикарно выглядят черно-синие оттенки в сочетании с серебряными, золотыми, черными стразами. Эффектно выглядит инкрустация с камнями разного размера и расцветки, дополненная бульонками.

  • 27

    Стразы могут присутствовать в умеренных количествах и в повседневных нейл-артах.

  • 28

    При этом желательно использовать именно серебряные стразы, исключив золотые, которые выглядят слишком вычурно для ежедневного образа.

  • 29

    Сфера применения синих гель-лаков по-настоящему безгранична. Синий может использоваться для создания благородных торжественных нейл-артов и игривых «легких» дизайнов.

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