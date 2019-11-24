Маникюр 2019-2020: стильный новогодний дизайн на длинные ногти (Фото)

1 Поэтому пришло время блесток, втирок, фольги и других переливающихся покрытий. Такой декор очень удачно сочетается с рисунками узорами на новогоднюю тематику.

2 Не исключены и рисунки в виде символа года, к тому же на длинных ноготках можно выполнить интересные изображения любого размера.

3 Невероятной популярностью для данной длины пользуется френч с выполнением улыбки в виде блесток или глиттера. Обязательным дополнение новогоднего маникюра станет фок, стразы, декоративный песок, мармелад, бульонки и камни.

4 При выборе маникюра не стоит забывать о тенденциях актуальной цветовой палитры. Мастера нейл-арта уже заявили о самых популярных и востребованных тонах 2020 года.

5 Золотой цвет – данный цвет символизирует благородность, богатство и роскошь, почему бы не украсить им новогодний маникюр? Не обязательно выполнять таким цветом все ноготки, можно выполнить всего несколько, а остальными украсить при помощи элементов данного цвета.

6 Для необычного и чарующего новогоднего маникюра для длинных ноготков исполните трафаретный дизайн золотым цветом.

7 Синие тона – в зимний период стильно выбирать более холодные тона лака. Новогодний маникюр этому вовсе не исключение. В качестве дополнения используйте рисунки или узоры белого тона.

8 Нюд – цветовая гамма пудровых тонов в настоящее время пользуется невероятной популярностью, даже несмотря на то, что этот тон считается летним. Все они по-своему привлекательные и завораживающие.

9 При помощи нюдовых тонов выполняют самые нежные и милые нейл-арты. Самые популярные тона для новогоднего маникюра 2020 – розовый и кофейно-кремовый, выполненные в матовом исполнении.

10 Темно-зеленый – этот цвет считается одним из самых стильных и модных в 2020 году. В палитрах производителей появляется множество разнообразных вариантов благородного цвета. В зимнее время наиболее актуальными принято считать зимние оттенки.

11 На их базе можно выполнить большое количество невероятных дизайнов с новогодней тематикой.

12 Несмотря на новоиспеченные тенденции короткой длины ноготков, все же остались поклонницы длинной ногтевой пластины, на которой выполняются миндалевидная либо овальная форма. Лучшим помощником для таких ногтей станут стразы различной формы и размера.

13 При выполнении такого дизайна необходимо помнить о мере, чтоб не испортить новогодний облик. Например, очень стильным и актуальным решением станет выполнение улыбочки или лунки на одном или нескольких ноготках при помощи сияющих камней.

14 Для невероятного мерцающего акцента заполните полностью один ноготок стразам. Этот декор преображает и усовершенствует любой маникюр, выполненный на длинных ноготках.

15 Лучшим способом привлечь внимание, безусловно, считается блестящее дополнение дизайна ноготков. Мастера маникюра предлагают модницам применение фольги в новогоднем дизайне. С такими ноготками девушка будет чувствовать себя уверенно и привлекательно.

16 Данный декор выполняет невероятный эффект, которые привлекает множество внимания. Очень гармонично и великолепно смотрится фольга насыщенного тона, которая покрыта матовым топом. Такой дизайн сделает сногсшибательный акцент на общем образе девушки, выделит ее кокетливость, женственность и игривость.

17 Всеми любимый песочный маникюр выглядит не только очень красиво, но и невероятно стильно. Этот материал помогает не только выполнять необычное и красивое покрытие, но и любые узоры песочного эффекта.

18 Так часто выполняют кружевные узоры, снежинки, морозные росписи, традиционные новогодние рисунки и орнаменты. Можно сочетать песочные мотивы с другими прекрасными дизайнами.

19 Выбирая изображение для новогодней вечеринки, девушки с прекрасными длинными ноготками могут позволить себе абсолютно все. Ведь на такой ногтевой пластине можно выполнить рисунки любого масштаба и объема.

20 Касаемо объема, то в этом году невероятной популярностью пользуются нейл-арты с выпуклыми изображениями. Самыми актуальными и уместными рисунками в новогоднем маникюре считаются снежинки, варежки, часы, символ года Белая крыса, Дед Мороз и Снегурочка, елка, снеговик, мишура, а также другие обязательные атрибуты праздника.

21 При помощи рисунков маникюр будет выглядеть гораздо красивее и гармоничнее. В качестве основы можно выбирать совершенно любые цвета, но самое главное, чтоб изображение значительно выделялось на фоне базового лака.

22 Не стоит заполнять рисунками все ноготки, это перегрузит дизайн. Исключительным вариантом станут снежинки на каждом ноготке.

23 Каждая девушка в новогоднюю ночь 2020 года желает выглядеть привлекательно и неотразимо. Поэтому многие уже заранее выбирают дизайн для своих ноготков.