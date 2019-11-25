Брючный костюм "по-женски": как правильно носить и оставаться женственной

1 Выбирайте правильный цвет и материал Чтобы с порога заявить окружающим о том, что на вас исключительно женский брючный костюм, выбирайте комплект, сшитый из материала свойственного типично женскому гардеробу: шелка, бархата, велюра и т.д. Подчеркнуть женственность с помощью брючного костюма поможет и правильная цветовая гамма наряда. Если вы хотите сделать акцент именно на этом качестве своего характера и облика, то выбирайте нежные и теплые пастельные оттенки. Прекрасно на девушках смотрится лавандовый, мятный, бежевый оттенок, винный цвет и марсала. Помимо цвета модницы могут поиграть и с рисунком, например, клеткой или мелкой полоской. Мужчины редко носят такие комплекты, поэтому ваш костюм будет ассоциироваться с женственностью и элегантностью.

2 Отдавайте предпочтение исключительно женским моделям Несмотря на всю популярность женского стиля «с мужского плеча», профессиональные стилисты все-таки рекомендуют отказаться от костюмов мужского кроя, и присмотреться к моделям, внешний вид которых, сразу расскажет о том, к какому полу принадлежит его обладательница. Приталенные жакеты, объемные плечи, укороченная длина штанин, отличительный крой брюк-палаццо, брюки-кюлоты и клеш – все это просто кричит о стиле и изящности девушки в костюме.

3 А что под низ? Если в вашем гардеробе есть брючный костюм только классического кроя, то попробуйте «смягчить» его женственным низом – блузами и рубашками. Надевайте под жакет тонкие струящиеся блузы из шелка, льна или шифона. Дополненные утонченной отделкой кружевом или жемчугом, и чисто женским декором, в виде банта на шее, жабо и пр. Если вы хотите проявить не нежность, а сексуальность и привлекательность, то наденьте пиджак на голое тело. Со стороны это смотрится очень смело, экстравагантно и, безусловно, женственно.

4 «Поиграйте» с аксессуарами Минусом (а может и плюсом) брючного костюма является его строгость и лаконичность. Многие девушки, надевая такой наряд, боятся показаться скучными и незаметными. Стилисты призывают не отчаиваться, ведь лаконичный крой брючного комплекта позволяет барышням «разогнаться» и дополнить образ самыми разными аксессуарами. Шейные платки, сумки-клатчи, украшения, солнечные очки, широкополые шляпы – вот малая часть того, как прекрасная половина может поиграть со своим look-ом, сделать его оригинальным и изящным.