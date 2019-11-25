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Брючный костюм "по-женски": как правильно носить и оставаться женственной

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Брючный костюм "по-женски": как правильно носить и оставаться женственной
02:46 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Коко Шанель подарила прекрасной половине человечества ценный подарок – право носить брючные костюмы с таким же достоинством, как это делает мужская половина.

  • 1

    Выбирайте правильный цвет и материал

    Чтобы с порога заявить окружающим о том, что на вас исключительно женский брючный костюм, выбирайте комплект, сшитый из материала свойственного типично женскому гардеробу: шелка, бархата, велюра и т.д.

    Подчеркнуть женственность с помощью брючного костюма поможет и правильная цветовая гамма наряда. Если вы хотите сделать акцент именно на этом качестве своего характера и облика, то выбирайте нежные и теплые пастельные оттенки. Прекрасно на девушках смотрится лавандовый, мятный, бежевый оттенок, винный цвет и марсала.

    Помимо цвета модницы могут поиграть и с рисунком, например, клеткой или мелкой полоской. Мужчины редко носят такие комплекты, поэтому ваш костюм будет ассоциироваться с женственностью и элегантностью.

  • 2

    Отдавайте предпочтение исключительно женским моделям

    Несмотря на всю популярность женского стиля «с мужского плеча», профессиональные стилисты все-таки рекомендуют отказаться от костюмов мужского кроя, и присмотреться к моделям, внешний вид которых, сразу расскажет о том, к какому полу принадлежит его обладательница.

    Приталенные жакеты, объемные плечи, укороченная длина штанин, отличительный крой брюк-палаццо, брюки-кюлоты и клеш – все это просто кричит о стиле и изящности девушки в костюме.

  • 3

    А что под низ?

    Если в вашем гардеробе есть брючный костюм только классического кроя, то попробуйте «смягчить» его женственным низом – блузами и рубашками. Надевайте под жакет тонкие струящиеся блузы из шелка, льна или шифона. Дополненные утонченной отделкой кружевом или жемчугом, и чисто женским декором, в виде банта на шее, жабо и пр.

    Если вы хотите проявить не нежность, а сексуальность и привлекательность, то наденьте пиджак на голое тело. Со стороны это смотрится очень смело, экстравагантно и, безусловно, женственно.

  • 4

    «Поиграйте» с аксессуарами

    Минусом (а может и плюсом) брючного костюма является его строгость и лаконичность. Многие девушки, надевая такой наряд, боятся показаться скучными и незаметными. Стилисты призывают не отчаиваться, ведь лаконичный крой брючного комплекта позволяет барышням «разогнаться» и дополнить образ самыми разными аксессуарами.

    Шейные платки, сумки-клатчи, украшения, солнечные очки, широкополые шляпы – вот малая часть того, как прекрасная половина может поиграть со своим look-ом, сделать его оригинальным и изящным.

  • 5

    Костюм в тандеме с каблуками

    Пожалуй, нет более женственной детали в гардеробе представительниц прекрасного пола, нежели туфли на каблуках. Эта обувь является идеальным дополнением к брючному костюму, она визуально удлинит ноги, и сделает фигуру стройнее.

    Самое удачное сочетание – это брючный костюм + туфли-лодочки. Данная элегантная модель обуви уже давно считаетсяженственной классикой, поэтому непременно найдет «общий язык» с классическим комплектом из жакета и брюк.

    Не бойтесь экспериментировать со своим образом и носить совершенно нетипичные для вас наряды, такие как брючный костюм. Есть огромная вероятность того, что один из этих образов западет вам в душу и станет вашим козырем на любом мероприятии.

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Мода, Стиль, Брючный костюм, Как носить брючный костюм, Женский брючный костюм.
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