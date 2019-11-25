Маникюр 2019-2020: потрясающий серый дизайн (Фото)

1 Всем известно, что серый цвет часто используют в качестве альтернативы черному оттенку. Все потому, что он многогранный и представлен в виде большой палитры разных тонов.

2 Это позволяет ему оставаться в моде на протяжении всего года. В зависимости от того, какой оттенок с ним сочетать, получится множество самых разных видов дизайна.

3 В целом, можно сказать, что серый цвет прекрасно смотрится с различными оттенками. Главное, чтобы они сочетались по подтону.

4 В этом и заключается основной секрет удачного маникюра в разных цветах. В 2020 году стоит сделать маникюр с сочетанием нескольких оттенков серого от светлого к темному.

5 Стильным решением по праву можно назвать серо-розовый маникюр. На первый взгляд он может показаться слишком простым. Но все вмиг изменится, если дополнить его рисунком или необычным декором.

6 Это могут быть цветы и бабочки, стильная геометрия, втирка или стразы и многое другое. Любительницам более яркого маникюра стоит сделать серо-желтое покрытие.

7 Безусловно, классический черный и белый цвет идеально подходят для сочетания с серым покрытием. Каждый из них дает совершенно разный эффект.

8 К примеру, серо-белый маникюр лучше всего подходит для нежного, романтичного оформления. В свою очередь, черно-серый вариант – идеальное решение для яркой вечеринки и других мероприятий.

9 Отношение к дополнительному декору в маникюре всегда было разное. Однако не стоит быть столь категоричными, ведь он может быть практически незаметным. В свою очередь, для посещения мероприятий можно позволить себе чуть больше и сделать элегантный дизайн с ярким декором.

10 Прежде всего, предлагаем присмотреться ко втирке. Она обладает легким зеркальным эффектом, а порой и вовсе напоминает жидкий бриллиант. Все зависит от того, какую разновидность выбрать. В целом, серое покрытие наиболее гармонично смотрится с серебряной втиркой. Считается, что такой вариант подойдет как для повседневной жизни, так и для торжественных событий.

11 Все дело в том, что в помещении блеск практически незаметен. Но на солнечных лучах маникюр преображается до неузнаваемости.

12 Блестки всегда уместны, независимо от времени года или выбранного оттенка лака. Небольшое их количество сделает акцент на одном или нескольких ноготках. Если же их наносить более плотным слоем, получится яркий, стильный маникюр.

13 Пожалуй, наиболее популярным декором являются стразы. Они могут быть разного размера и цвета. Поэтому всегда продумывайте цветовое решение до того, как выбирать декор.

14 Что касается количества страз, то лучше всего использовать несколько штук. В противном случае маникюр может выглядеть безвкусно. Однако если заполнить всю поверхность пластины на одном ноготке, а остальные покрыть лаком, то такой вариант будет вполне актуальным в 2020 году.

15 Однотонное покрытие в сером цвете – одно из лучших решений для повседневной жизни. Маникюр выглядит достаточно сдержанно, при этом гармонично смотрится с целостными образами.

16 Тем не менее, стильный дизайн способен визуально преобразить маникюр и сделать его более оригинальным. Поэтому важно знать о видах дизайна, которые будут в моде 2020 года.

17 Потрясающе красивый, элегантный мраморный маникюр – настоящий хит, который определенно понравится каждой моднице. Тонкие, еле уловимые линии, как имитация природного камня, станут настоящим украшением маникюра в серых тонах.

18 Альтернативное решение – маникюр в водной технике или же привычный слайдер-дизайн. Каждый способ позволяет создать по-своему красивое оформление ногтей.

19 Геометрический рисунок – выбор современных, активных девушек. Тонкие линии, их переплетение, а также различные фигуры — все это подходит для оформления ногтей.

20 Благодаря экспериментам в их сочетании может получиться бесчисленное количество дизайнов на любой вкус. Поэтому смело пробуйте разные варианты по своему усмотрению.

21 Нельзя не отметить флористические рисунки. Они всегда смотрятся привлекательно и подчеркивают женственность. Поэтому такой маникюр все чаще выбирают, независимо от актуальных тенденций.

22 Тем, кому по душе нейтральный дизайн, лучше дополнять его нежными веточками с листвой или же лепестками цветов. Более дерзким и смелым модницам понравятся крупные бутоны и цветы в контрастных оттенках.

23 Ну и, конечно же, серый цвет является идеальной основой для тематических рисунков. Это могут быть объемные капли дождя, зонтик, мокрая листва. Также прекрасно смотрится на таком фоне вязаный маникюр.

24 До сих пор существует стереотип, что длинные ногти – залог красивого маникюра. На самом деле все вовсе не так и каждый год нейл-мастера показывают, что даже на коротких ногтях можно реализовать все, что угодно.

25 Главное – следовать определенным правилам, чтобы маникюр максимально подчеркивал красоту рук и в целом смотрелся выигрышно. Прежде всего, отметим, что лучше всего выбирать светлые оттенки серого.

26 Что касается декора и рисунков, то стоит избегать слишком большого количества деталей. В данном случае оптимальным решением будет простой, лаконичный дизайн на светло-сером фоне.