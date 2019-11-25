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Маникюр 2019-2020: новогодний дизайн со снежинками (Фото)

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Маникюр 2019-2020: новогодний дизайн со снежинками (Фото)
16:09 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В преддверии Нового года модницы тщательно продумывают свой праздничный образ, ведь все должно быть идеально.

  • 1

    Чтобы маникюр выглядел максимально эффектно, необходимо правильно подобрать цвет основного покрытия. От него в целом зависит визуальное восприятие.

  • 2

    Также уместным практически всегда является сочетание нескольких видов дизайна.

  • 3

    Французский маникюр остается в моде независимо от тенденций и времени года. Поэтому его нередко декорируют тематическими рисунками. В Новый год можно позволить чуть больше экспериментов.

  • 4

    То есть дизайн можно сделать в необычной форме или же с использованием разных оттенков. Выбирайте подходящий вариант, исходя из цветовой гаммы праздничного наряда.

  • 5

    В процессе создания маникюра со снежинками важно придерживаться одной тематики. То есть в данном случае рисунок можно смело сочетать с изображением пингвинов, оленей, медведей и птиц.

  • 6

    Также он хорошо смотрится дизайном в виде новогодней елки, различных подарков, снеговиков и елочных игрушек.

  • 7

    Один из главных трендов зимнего дизайна – вязаный маникюр. Он довольно объемный и визуально напоминает красивое плетение нитей свитера. Такая имитация смотрится особенно уютно и празднично.

  • 8

    Но делают ее в основном на нескольких ногтях, чтобы дизайн не выглядел массивным. Остальные же можно дополнить россыпью снежинок с блестками. За счет представленного сочетания маникюр получается не слишком активным, но в то же время праздничным.

  • 9

    Не секрет, что снежинки – один из самых популярных вариантов дизайна на Новый год. Причем вовсе неважно, будут они в одиночном исполнении в виде акцента или же в виде сюжетного рисунка с множеством деталей.

  • 10

    Дизайн может смотреться по-разному в зависимости от основного покрытия, техники нанесения и дополнительного декора.

  • 11

    Для создания праздничного маникюра довольно часто используют все оттенки красного цвета. Это идеальная основа для прекрасных белых снежинок. Преимущественно их рисуют и украшают блестками.

  • 12

    Не менее популярным является оформление снежинок в скандинавском стиле. Благодаря этому маникюр получается более сдержанным и лаконичным. К тому же он хорошо смотрится с вязаным дизайном.

  • 13

    Стильный зимний маникюр часто делают в сине-голубом сочетании оттенков. Причем вовсе неважно, будет это однотонное покрытие или френч. На каждом из вариантов снежинки хорошо смотрятся.

  • 14

    Главное – украсить их блестками или стразами. Это поможет добиться чуть более праздничного эффекта на ноготках. Для повседневной жизни рекомендуем не использовать столь активный декор.

  • 15

    Возможно, маникюр в черном цвете может показаться слишком мрачным, но только не в зимнем сезоне. Ведь этот оттенок идеально подходит для создания тематического дизайна в виде снежинок, елочных игрушек и многого другого.

  • 16

    Поэтому не бойтесь делать что-то новое для себя. За счет сочетания белого и черного цвета маникюр получается не настолько темным, как при однотонном покрытии.

  • 17

    На самом деле сделать праздничный маникюр можно практически в любом цвете. Популярностью пользуется белый, бежевый, розовый, серый и фиолетовый цвет.

  • 18

    Каждый из них является прекрасной основой для дизайна в виде снежинок.

  • 19

    Что касается дополнительного декора, то нейл-мастера утверждают, что самый оптимальный вариант – стразы и блестки. Лучше всего их выбирать в серебристом или золотистом цвете.

  • 20

    Не редко используется втирка, которая помогает добиться невероятно красивого блеска.

  • 21

    Не стоит забывать о разнообразном фольгированном декоре. В зависимости от выбранного вида, он дает совершенно разный эффект. Простой лист фольги помогает создать рваный дизайн, а скотч-лента идеально подходит для четких геометрических линий. Для новогоднего маникюра наиболее актуальным будет «битое стекло».

  • 22

    Это небольшие кусочки фольги, которые выкладывают на ногтевую пластину в хаотичном порядке. В результате дизайн просто сияет и переливается разными оттенками.

  • 23

    В свою очередь, перламутровый лак с блестками на ноготках выглядит, как снежная метель. Такой вариант преимущественно выбирают для создания рисунка с помощью стемпинга.

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