Маникюр 2019-2020: новогодний дизайн со снежинками (Фото)

1 Чтобы маникюр выглядел максимально эффектно, необходимо правильно подобрать цвет основного покрытия. От него в целом зависит визуальное восприятие.

2 Также уместным практически всегда является сочетание нескольких видов дизайна.

3 Французский маникюр остается в моде независимо от тенденций и времени года. Поэтому его нередко декорируют тематическими рисунками. В Новый год можно позволить чуть больше экспериментов.

4 То есть дизайн можно сделать в необычной форме или же с использованием разных оттенков. Выбирайте подходящий вариант, исходя из цветовой гаммы праздничного наряда.

5 В процессе создания маникюра со снежинками важно придерживаться одной тематики. То есть в данном случае рисунок можно смело сочетать с изображением пингвинов, оленей, медведей и птиц.

6 Также он хорошо смотрится дизайном в виде новогодней елки, различных подарков, снеговиков и елочных игрушек.

7 Один из главных трендов зимнего дизайна – вязаный маникюр. Он довольно объемный и визуально напоминает красивое плетение нитей свитера. Такая имитация смотрится особенно уютно и празднично.

8 Но делают ее в основном на нескольких ногтях, чтобы дизайн не выглядел массивным. Остальные же можно дополнить россыпью снежинок с блестками. За счет представленного сочетания маникюр получается не слишком активным, но в то же время праздничным.

9 Не секрет, что снежинки – один из самых популярных вариантов дизайна на Новый год. Причем вовсе неважно, будут они в одиночном исполнении в виде акцента или же в виде сюжетного рисунка с множеством деталей.

10 Дизайн может смотреться по-разному в зависимости от основного покрытия, техники нанесения и дополнительного декора.

11 Для создания праздничного маникюра довольно часто используют все оттенки красного цвета. Это идеальная основа для прекрасных белых снежинок. Преимущественно их рисуют и украшают блестками.

12 Не менее популярным является оформление снежинок в скандинавском стиле. Благодаря этому маникюр получается более сдержанным и лаконичным. К тому же он хорошо смотрится с вязаным дизайном.

13 Стильный зимний маникюр часто делают в сине-голубом сочетании оттенков. Причем вовсе неважно, будет это однотонное покрытие или френч. На каждом из вариантов снежинки хорошо смотрятся.

14 Главное – украсить их блестками или стразами. Это поможет добиться чуть более праздничного эффекта на ноготках. Для повседневной жизни рекомендуем не использовать столь активный декор.

15 Возможно, маникюр в черном цвете может показаться слишком мрачным, но только не в зимнем сезоне. Ведь этот оттенок идеально подходит для создания тематического дизайна в виде снежинок, елочных игрушек и многого другого.

16 Поэтому не бойтесь делать что-то новое для себя. За счет сочетания белого и черного цвета маникюр получается не настолько темным, как при однотонном покрытии.

17 На самом деле сделать праздничный маникюр можно практически в любом цвете. Популярностью пользуется белый, бежевый, розовый, серый и фиолетовый цвет.

18 Каждый из них является прекрасной основой для дизайна в виде снежинок.

19 Что касается дополнительного декора, то нейл-мастера утверждают, что самый оптимальный вариант – стразы и блестки. Лучше всего их выбирать в серебристом или золотистом цвете.

20 Не редко используется втирка, которая помогает добиться невероятно красивого блеска.

21 Не стоит забывать о разнообразном фольгированном декоре. В зависимости от выбранного вида, он дает совершенно разный эффект. Простой лист фольги помогает создать рваный дизайн, а скотч-лента идеально подходит для четких геометрических линий. Для новогоднего маникюра наиболее актуальным будет «битое стекло».

22 Это небольшие кусочки фольги, которые выкладывают на ногтевую пластину в хаотичном порядке. В результате дизайн просто сияет и переливается разными оттенками.