Маникюр 2019-2020: дизайн с блестками для любительниц шика и гламура (Фото)

1 Сегодня всё кардинально изменилось, и вы можете баловать свои ручки маникюром с блёстками и в повседневной жизни.

2 В последних тенденциях декорирования ногтей блестящими элементами, выделились шиммер, сверкающие камифубуки, фольга, втирка и многие другие идеи декора, выполненные в различных техниках.

3 Блёстки можно сочетать с рисунками, дополнять ими различные фактуры и использовать как самостоятельное украшение ногтей.

4 Профи предлагают для выполнения этого маникюра использовать различные цветовые решения, которые украшаются полосками блестящего глиттера или специальными лентами.

5 Наносить такой декор можно по вашему желанию, как на все пальчики, так и на отдельные части ногтевой пластины. Вертикальные полоски визуально способны удлинить ноготки и сделать пальчики более изящными.

6 Традиционный френч востребован и актуален, среди многих дам, как и раньше. В этом сезоне его можно сделать более нарядным и украсить блестящим декором. Используйте для этого конфетти, глиттер или любые блёстки на ваш вкус, и классика заиграет абсолютно иными шикарными нотками.

7 Можно подчёркивать блеском линию улыбки, покрыть блёстками полностью один ноготок или декорировать рисунки на френче. При любом варианте вы получите очень красивый эффект.

8 Сегодня, как никогда в моде женственность. Почему не воплотить эту идею в модный дизайн маникюра? Топовые мастера предложили объединить в 2020 году цветочные узоры и блёстки в одном дизайне.

9 Милая идея украсить один ноготок цветочными мотивами, а другой блестящим покрытием обязательно найдёт своих поклонниц. Также можно наносить тонкие блестящие штрихи на всё изображение, или выполнить комбинацию рисунка с блёстками в растяжке на два пальчика.

10 Маникюр омбре сам по себе очень эффектен и привлекает внимание. Но мастера предложили разбавить привычный стиль и добавить ярких ноток в дизайн.

11 Глиттер, фольга или конфетти удачно дополнят модный градиент на одном или двух пальчиках, и внесут блестящий акцент в стильный образ.

12 Милые блёстки-конфетти будут представлены в этом сезоне во множестве техник. Этот блестящий элемент дизайна стал очень популярным и востребованным в последнее время.

13 Очень эффектный маникюр получится, если нанести на ноготок глиттер, а поверх выложить разными геометрическими фигурами из конфетти, например, ромб, круг или треугольник.

14 Не обойтись в этом году без нюдового покрытия ногтевых пластин, с лаконичным блестящим дизайном.

15 Природные оттенки монодизайна ваших ноготков, очень достойно будут смотреться в декоре с цветной блестящей фольгой, тонкими рисунками глиттером, сверкающими конфетти или металлизированными полосками.

16 В качестве основы вы можете остановить выбор, как на глянцевом, так и матовом покрытии. Оба варианта прекрасно сочетаются с блестящим декором.

17 Неотразимым в этом сезоне стал матовый топ в сочетании с блестящими ноготками. Можно выделить блеском один или два пальчика, или нанести небольшие акценты на ноготки.

18 Помощниками для создания модного тренда станут для вас блестящие пайетки, золотистая или серебристая фольга, отличающиеся по размеру камифубуки, либо другие элементы этого декора.

19 Мраморный дизайн отличается сдержанностью и прекрасно гармонирует со многими другими дизайнами, в том числе и с декором блёстками. Для особого изыска такого маникюра, мастера рекомендуют прибегнуть к небольшой хитрости – окрасить ноготки разными оттенками лака и акцентировать блестками один из них.

20 Особо импонировать мраморной тематике будут серый, белый, чёрный и приглушенные розовые оттенки. Для создания максимально похожего на природный окрас дизайна, совместите мраморные разводы на ногтевой пластине с шиммером, или украсьте элементами фольги.Очень модный эффект натуральности вам обеспечен.

21 Дизайн коротких ноготков с блёстками требует от модницы особого подхода. Лучшей идеей стало применение лаконичной цветовой гаммы с блестящим акцентом на одном пальчике.

22 Можно использовать более глубокие цвета, выделить при этом один ноготок лаком более светлого оттенка, а на другой нанести декор глиттером, шиммером или пайетками. Такой маникюр будет смотреться очень интересно.

23 Модный дизайн длинных ногтей с блёстками, стал одним из захватывающих в этом сезоне.

24 Длина ногтевых пластин позволяет сочетать многие техники маникюра с различными видами блёсточек, изысканными росписями и узорами.