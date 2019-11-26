Маникюр 2019-2020: новогодний золотой дизайн ноготков (Фото)

1 При выборе золотого маникюра необходимо учитывать несколько факторов, которые по-настоящему смогут помочь в создании новогоднего образа.

2 Именно ухоженные ручки и аккуратный маникюр являются главными и незаменимыми элементами женского образа. Ведь на руках и ноготках зачастую заостряется внимание окружающих. Что касается золотого дизайна маникюра, то он требует идеальные ноготки, которые приведены в порядок.

3 Это связано с тем, что золотое лаковое покрытие является очень броским и привлекает взор людей. Согласитесь, если у женщины неровные ногтевые пластины, покрытые броским оттенком лака, то это смотрится некрасиво и неопрятно. Красивое платье и прическа с ужасным маникюром никак не могут сочетаться.

4 Золотой оттенок лакового покрытие идеально смотрится на всех формах ногтевой пластины, ну и конечно же на любой длине женских ноготков. Поэтому оба фактора никак не могут испортить ваш маникюр. Данный оттенок способен украсить любые ноготки и ручки.

5 Богатый и невероятно красивый оттенок золота идеально подходит к красному, черному, коричневому, зеленому, синему и постельному лаковому покрытию. Все эти цвета имеют невероятно красивый вид, особенно если их скомбинировать с золотой втиркой, золотистыми полосами или блестками. Но стоит помнить, что есть и цветовая гамма, которую не стоит использовать в золотом маникюре.

6 Это серебро или стальной оттенок лакового покрытия. Именно такое сочетание способно полностью разрушить всю красоту маникюра. Также модные стилисты советуют не комбинировать одновременно золотой оттенок в маникюре и педикюре. Это будет смотреться слишком броско и вызывающе. Вернее сказать, нелепо.

7 Современные стилисты рекомендуют не использовать в своем образе слишком много золотых элементов. То есть если вы решили выполнить на своих нежных ручках золотой маникюр, то платье или костюм должен быть другого цвета (черного, красного, синего и многими другими).

8 Золотистые ноготки можно дополнить всего несколькими деталями в виде браслета, колец или пояска такого же оттенка. Также в золотом оттенке может быть выбрана сумочка, классические туфельки или вечернего стиля клатч.

9 Золотой маникюр может быть как простым, так и сложным в выполнении. Все зависит от желания клиентки и от мастерских навыков работника салона.

10 Некоторые мастера маникюра не имеют особого желания экспериментировать и поэтому используют обычное лаковое покрытие в золотом оттенке. Только так создается пусть не совсем поразительный маникюр, но в тоже время красивый вариант дизайна.

11 Есть и мастера, которые любят свою работу и готовы выложиться в момент выполнения маникюра по полной программе, потому они используют для дизайна множество интересных технологий. К примеру, золотистую втирку. Именно эта технология декора женских ноготков стоит на первом плане среди популярных дизайнов маникюра.

12 Данный вариант смотрится богато и невероятно оригинально. Все это благодаря зеркальному отражению. А самое главное, что именно в такой технологии дизайна идеально смотрятся золотые, медные, бронзовые и серебристые оттенки. Поэтому благодаря такому маникюру любая модница сможет поразить всех мужчин наповал.

13 Также стоит уделить внимание французскому маникюру в золотом исполнении. Данный вариант декорирования женских ноготков всем давно известен, но не каждая из девушек знает, что именно с французским маникюром идеально гармонирует золото. Тем более, что золотистый оттенок может использоваться всего лишь на одном или двух пальчиках.

14 Золотистая линия улыбки или кончик ноготка в таком же оттенке способна придать женскому образу некий шарм. Но стоит помнить, что золотой френч не любит неординарных экспериментов. Это касается тех девушек, которые предпочитаю основной золотистый фон дополнить бордовой или сиреневой улыбкой.

15 Фольга золотого цвета пользуется большим спросом среди модных дизайнов маникюра. Поэтому токую технику выполнения декора можно часто встретить среди современной стилистики. Маникюр золотой фольгой является идеальным вариантом для создания новогоднего образа.

16 Создав такой дизайн на своих ноготках, многие красавицы придают своему внешнему виду изысканность и элегантность. Но стоит помнить и то, что в вечернем образе нельзя одновременно использовать золотой оттенок в макияже и маникюре.

17 Практически все орнаменты, выполненные в маникюре, приносят женщинам колоссальный результат. Особенно если их делать в золотом оттенке.

18 Что касается новогоднего маникюра, то невероятно оригинально и красиво будут смотреться белые снежинки на золотом фоне или наоборот. И тот и другой вариант отлично подходит к вечернему новогоднему образу.

19 Также интересно будут смотреться золотые надписи и узоры на черном оттенке основного фона. Данный вид дизайна выполняется при помощи стемпинга.

20 Итак, мы рассмотрели с вами несколько оригинальных дизайнов маникюра с золотом для новогоднего вечера. Вашему вниманию также были предложены несколько самых главных советов сочетания данного оттенка.