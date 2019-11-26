Лунный календарь стрижек на декабрь 2019 года

Новости шоу бизнеса:Календарь благоприятных дней подскажет вам, когда лучше стричь волосы в первый месяц зимы, чтобы не навредить им.

Здоровье волос — очень важный аспект красоты для любой дамы.

Считается, что хуже всего на состоянии волос сказывается именно холод. В декабре из-за резких скачков температур волосы могут стать сухими и ломкими. Именно поэтому полезными станут домашние маски, которые вернут локонам здоровье и красоту.

1-2 декабря: растущая Луна в Водолее — два благоприятных дня для стрижки. В первые дни зимы можно не только смело стричь волосы, но и делать самые креативные прически, красить волосы в разные нестандартные оттенки. Если вы давно мечтали кардинально сменить стиль, то лучшего времени для этого просто не найти.

11 декабря: последний день роста Луны пройдет под эгидой ярких и позитивных Близнецов. В этот день велика вероятность того, что спонтанное или спланированное решение подстричь волосы будет иметь достаточно позитивные последствия для удачи в самых разных сферах жизни. Особенно это касается любви. Новая стрижка повысит вашу уверенность в себе и даст возможность познакомиться с новым человеком или обрести силы для решения конфликтных ситуаций в семье и на работе.

13-14 декабря: пока Луна убывает в Раке, можно стричь волосы, создавая любой новый образ. Стрижка позволит избавиться от негативных эмоций и чувств вроде злости, обиды и зависти. Чтобы добиться еще более позитивного результата, можно воспользоваться пятью эффективными способами.

17 и 19 декабря: с 17 по 19 число убывающая Луна, полная сил, будет находиться в Деве — самом мудром Знаке. 17 декабря Луна будет также в тригоне с Солнцем, а это означает, что новая стрижка поможет избежать возвращения старых страхов и побороть комплексы. 19 числа тригон уже с Венерой положительно скажется на желании подстричься, потому что это позволит избежать появления новых неурядиц в делах и на работе.

27 декабря: 27 число — первый день после Новолуния. Луна будет расти в Козероге, поэтому можно стричь волосы. Секстиль с Марсом указывает на то, что данная процедура должна быть осмысленной и взвешенной. Также это будет прекрасное время для обновления уже имеющейся стрижки. Можно подровнять кончики, что поможет сфокусироваться на важных делах. В этот день лучше подстригаться в первой половине дня.

31 декабря: в последний день года вы вряд ли сможете найти свободное время для стрижки, но если удастся это сделать, удача будет на вашей стороне. Убывающая Луна в Рыбах очень позитивна и обладает мощным творческим потенциалом, что хорошо скажется на желании кардинально сменить свой образ. Прическа поднимет вам настроение и внушит уверенность. Что может быть лучше перед долгожданным праздником?

Внешность — это лишь верхушка айсберга. Старайтесь следить за своим внутренним состоянием, за всеми сферами жизни. В этом вам поможет лунный календарь на каждый день.