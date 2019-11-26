Скачать
Вторник, 26.11.2019
"Помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине": Сенцов призвал Европу не верить Путину
"Помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине": Сенцов призвал Европу не верить Путину
Посол ЕС о расследованиях против Порошенко: Никто не может быть выше закона
Посол ЕС прокомментировал расследования против Порошенко
Шевченко посетит матч Манчестер Сити - Шахтер
Шевченко посетит матч Манчестер Сити - Шахтер
Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон
Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019 года

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019 года
20:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Календарь благоприятных дней подскажет вам, когда лучше стричь волосы в первый месяц зимы, чтобы не навредить им.

Здоровье волос — очень важный аспект красоты для любой дамы. 

Считается, что хуже всего на состоянии волос сказывается именно холод. В декабре из-за резких скачков температур волосы могут стать сухими и ломкими. Именно поэтому полезными станут домашние маски, которые вернут локонам здоровье и красоту.

1-2 декабря: растущая Луна в Водолее — два благоприятных дня для стрижки. В первые дни зимы можно не только смело стричь волосы, но и делать самые креативные прически, красить волосы в разные нестандартные оттенки. Если вы давно мечтали кардинально сменить стиль, то лучшего времени для этого просто не найти.

11 декабря: последний день роста Луны пройдет под эгидой ярких и позитивных Близнецов. В этот день велика вероятность того, что спонтанное или спланированное решение подстричь волосы будет иметь достаточно позитивные последствия для удачи в самых разных сферах жизни. Особенно это касается любви. Новая стрижка повысит вашу уверенность в себе и даст возможность познакомиться с новым человеком или обрести силы для решения конфликтных ситуаций в семье и на работе.

13-14 декабря: пока Луна убывает в Раке, можно стричь волосы, создавая любой новый образ. Стрижка позволит избавиться от негативных эмоций и чувств вроде злости, обиды и зависти. Чтобы добиться еще более позитивного результата, можно воспользоваться пятью эффективными способами.

Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона
Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезонаЧитать полностью

17 и 19 декабря: с 17 по 19 число убывающая Луна, полная сил, будет находиться в Деве — самом мудром Знаке. 17 декабря Луна будет также в тригоне с Солнцем, а это означает, что новая стрижка поможет избежать возвращения старых страхов и побороть комплексы. 19 числа тригон уже с Венерой положительно скажется на желании подстричься, потому что это позволит избежать появления новых неурядиц в делах и на работе.

27 декабря: 27 число — первый день после Новолуния. Луна будет расти в Козероге, поэтому можно стричь волосы. Секстиль с Марсом указывает на то, что данная процедура должна быть осмысленной и взвешенной. Также это будет прекрасное время для обновления уже имеющейся стрижки. Можно подровнять кончики, что поможет сфокусироваться на важных делах. В этот день лучше подстригаться в первой половине дня.

31 декабря: в последний день года вы вряд ли сможете найти свободное время для стрижки, но если удастся это сделать, удача будет на вашей стороне. Убывающая Луна в Рыбах очень позитивна и обладает мощным творческим потенциалом, что хорошо скажется на желании кардинально сменить свой образ. Прическа поднимет вам настроение и внушит уверенность. Что может быть лучше перед долгожданным праздником?

Внешность — это лишь верхушка айсберга. Старайтесь следить за своим внутренним состоянием, за всеми сферами жизни. В этом вам поможет лунный календарь на каждый день.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мода, Прически, Стрижки, мода 2019, Стрижек на декабрь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали причины употреблять чернослив каждый день
02 В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
03 Таблетки не нужны: действенный способ нормализовать давление
04 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
05 В Украине снизят цены на газ для населения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уголовное дело против Федины: в &quot;ЕС&quot; говорят о политических мотивах
Уголовное дело против Федины: в "ЕС" говорят о политических мотивах
СБУ предотвратила вербовку украинского полковника ВСУ
СБУ предотвратила вербовку украинского полковника ВСУ
Милованов о трудовых книжках: Я вообще не понимаю зачем они нужны
Милованов о трудовых книжках: Я вообще не понимаю зачем они
Брэд Питт вышел в свет с новой подругой
Брэд Питт вышел в свет с новой подругой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь