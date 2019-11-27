Базовая вещь гардероба: зимние наряды с белыми джинсами

Новости шоу бизнеса:Пока большинство модниц остаются верны классическим синим, голубым или черным джинсам, мы предлагаем вам внести приятные перемены в образ, дополняя зимние наряды великолепными белыми джинсами.

Джинсы и полушубок

Ваш гардероб будет смотреться стильно и дорого, если вы отдадите предпочтение светлым вещам: белым, бежевым, бледного оттенка кофе с молоком и так далее. Сейчас многие дома моды отказываются от настоящего меха, если вы следуете трендам, то выбирайте ненатуральные полушубки из синтетического меха. Обычные джинсы станут необычайно модными, если разрезать материю в виде бахромы. Можно поступить хитрее и просто сделать бахрому съемной, чтобы сохранить крой штанин без изменений.

Джинсы и свитер в горошек

Вы уже изучили самые модные принты зимы? Тогда вы в курсе, что сейчас трендовыми принтами считаются узоры в горошек и сердечки. А если горошек выполнен в форме сердечек, то это вообще беспроигрышный вариант! Непременно пополните гардероб подобными нарядами, ведь они подчеркнут вашу любовь к романтике. Помимо этого, такой свитерок станет прекрасным выбором в День святого Валентина, когда сердца наши жаждут романтики и любви.

Джинсы и пальто в клетку

Клетка – еще один принт, который не выходит из моды. Нередко клетку можно увидеть в гардеробе королевских особ, так что смело приобретайте наряды с клеточным орнаментом, если хотите подчеркнуть свое понимание модных тенденций.

Джинсы и меховая жилетка

Меховые жилетки сейчас не столь популярны, как в начале 2000-ых, когда они были в гардеробе практически каждой модницы и светской львицы. Тем не менее, полностью своей актуальности они не утратили. Независимо от того, какой материи вы отдаете предпочтение (натуральной или искусственной), меховая жилетка гарантирует тепло и комфорт. Вы можете создать броский образ, надев жилетку вместе с модным головным убором. Например, со шляпками-федорами или же со шляпами-слаучами, у которых широкие, чуть обвислые поля. Оба варианта будет смотреться стильно и элегантно.

Джинсы и кофта с крупной вязкой

Вещи с крупной вязкой становятся все более популярными. В ветряную погоду лучше надеть под кофту что-то с плотной тканью, поскольку ветер будет задувать в крупные петли. Такая одежда смотрится необычайно оригинально и великолепно согревает в морозный и безветренный день. Крупная вязка соответствует ультрамодному тренду оверсайз.

Джинсы и белая куртка

Создайте красивый образ из одинаковой материи одного и того же цвета. Большинство белых джинсов представлены в моделях скинни, однако не стоит ограничиваться ими. Сейчас в моду вернулись фасоны палаццо и клеш. Разбавить монотонный образ позволит необычная деталь: броский аксессуар или обувь с животным принтом.

Джинсы и разноцветный свитер

Белые, кремовые и песочные наряды роскошно смотрятся зимой на фоне снега, однако они могут казаться слишком… холодными, что ли. Для создания теплого и солнечного настроения, купите или свяжите свитер с яркими вставками. Стилисты утверждают, что в этом сезоне актуальнее горизонтальные полоски, а не вертикальные. Вдохновитесь таким ансамблем.

Джинсы и шубка необычного цвета

Нет шубки? Надевайте пальто или куртку синего цвета. На многих показах сезона «Осень/зима 2019-2020» можно было заметить материи темно-синего цвета. Это тренд! К тому же, синий цвет помогает создать контраст на фоне белых джинсов.

Джинсы и пастельный свитер

Пастельные оттенки надежно утвердились в модной палитре. Выбирайте нежные оттенки модных цветов: голубого, зеленого, розового, персикового. Такие цвета зрительно нас омолаживают и удачно смотрятся в сочетание с белыми брюками.

Джинсы и пальто в стиле оверсайз

Запасайтесь бушлатами и другой модной верхней одеждой свободного кроя. Верх в стиле оверсайз стоит сочетать с облегающими брюками, чтобы образ не получился слишком мешковатым.

Прелесть белых джинсов в том, что их можно сочетать с нарядами любых стилей. Вы вольны создавать ансамбли любых цветов: однотонные, контрастные, разноцветные. Сейчас одинаково популярны варианты с одним ярким нюансом (курткой, обувью, шляпой и так далее), или сдержанные вариации с мягкими оттенками во всем образе с головы до пят. Так многие светские львицы предпочитают носить белые штаны с вещами серого, бежевого и бледно-коричневого оттенка.