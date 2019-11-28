Маникюр 2019-2020: красивые идеи нейл-арта в белом цвете (Фото)

1 Нейл-мастера отмечают, что он символизирует женское начало и чистоту. Поэтому не удивительно, что его выбирают как для основного покрытия, так и для акцента в маникюре.

2 Кроме того, белый цвет универсальный и отлично подходит к разным образам в любом сезоне.

3 Безусловно, для различных нейл-дизайнов белый цвет является идеальной основой. На нем видны все детали и цветовые сочетания.

4 Но прежде, чем записываться к мастеру, рекомендуем изучить актуальные виды рисунков в 2020 году. Это поможет определиться с выбором и сделать модный маникюр, который будет стильным дополнением ваших образов.

5 Имитация натурального мрамора все чаще используется в оформлении ногтей. Дело в том, что такой дизайн всегда смотрится благородно. Особенно, если выполнить его на нейтральном фоне.

6 В данном случае белый цвет идеально для этого подходит. Тонкие серо-черные линии прекрасно смотрятся на белой основе.

7 Кстати нередко мраморный маникюр дополняют блестками в небольшом количестве или же отрезком скотч-ленты. Благодаря этому он получается более выразительным и заметным.

8 Наверняка вы слышали о таком виде оформления ногтей, как негативное пространство. Он предполагает, что часть ногтевой пластины останется не закрашенной. Чаще всего она имеет форму птицы, животного, сердца, звездочки или же лунки у основания.

9 Такой маникюр всегда смотрится необычно и притягивает внимание. Особенно это касается покрытия в белом цвете.

10 В процессе выбора дизайна ногтей многие девушки останавливают выбор на цветочном изображении. Дело в том, что такой вариант подчеркивает женственность и добавляет романтичность образу. Однако это касается далеко не всех видов дизайна.

11 К примеру, тонкие веточки или бутоны не слишком заметны на ноготках. Поэтому такое решение прекрасно подходит для повседневной жизни. В некоторых случаях данный маникюр будет уместен даже на работе.

12 Отдельно стоит отметить тропический принт. Крупные зеленые листья изумительно выглядят на основе белого цвета. Преимущественно их наносят на несколько ноготков, чтобы создать акцент в маникюре.

13 Дополнительный декор в данном случае используется редко, так как оформление само по себе выглядит стильно.

14 Безусловно, классический дизайн всегда будет в моде и 2020 год не стал исключением. Френч в белом цвете выглядит особенно элегантно. Поэтому нередко его выбирают невесты для свадьбы.

15 При желании маникюр можно дополнить цветочным или геометрическим рисунком, ажурными вставками. Также уместным будет дополнительный декор в виде блесток, страз, бусин или фольгированных вставок.

16 В целом можно сказать, что даже классический маникюр может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от используемых деталей.

17 Многие девушки предпочитают геометрический дизайн, как для праздника, так и для повседневной жизни. В 2020 году предлагаем сделать такое оформление на белом фоне.

18 Четкие, строгие линии, точки, фигуры и их сочетание – все это смотрится особенно эффектно. Также дизайн нередко дополняют вставками из скотч-ленты. Благодаря этому маникюр получается более заметным.

19 Что касается стиля минимализм, то в нем также часто используются геометрические вставки. Однако в данном случае они должны быть не слишком крупными. Также нейл-мастера часто рисуют различные цветочные мотивы в стиле минимализм. Смотрится это очень красиво, особенно на белом фоне.

20 Несмотря на то, что различные рисунки вмиг преображают покрытие в белом цвете, дополнительный декор используется не реже.

21 Однако чтобы маникюр выглядел стильно, важно подбирать самые актуальные варианты.

22 В 2020 году стоит присмотреться к фольгированному декору. Небольшие оттиски в золотистом, серебристом или красном цвете смотрятся невероятно красиво. Такой маникюр все чаще выбирают для посещения мероприятий.

23 Не менее привлекательно выглядит белый маникюр с «битым стеклом». Это фольга, которую нарезают на кусочки разной формы. Смотрится такой маникюр потрясающе красиво.

24 Также большой популярностью пользуется втирка. Это металлизированная пудра очень мелкого помола. При нанесении на ногтевую пластину она практически незаметна. Однако на солнечных лучах маникюр выглядит роскошно.

25 Ну и, конечно же, нельзя не отметить актуальность страз и блесток. В 2020 году данные виды декора можно смело использовать.

26 Главное, выбирать оптимальное количество, чтобы маникюр был стильным, а не вульгарным.

27 Как уже говорилось выше, покрытие в белом цвете уместно абсолютно в любой ситуации. Особенно это касается матового исполнения. За счет такой текстуры, дизайн всегда получается более сдержанным. Но в то же время, маникюр смотрится элегантно.

28 С каждым годом появляется все больше интересных, оригинальных видов дизайна.