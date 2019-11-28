Скачать
Четверг, 28.11.2019
Электронная перепись украинцев: как будет проходить и сколько потратят
Электронная перепись украинцев: как будет проходить и сколько потратят
В Кабмине планируют повысить тарифы на электроэнергию: что ждет украинцев
В Кабмине планируют повысить тарифы на электроэнергию: что ждет украинцев
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября

Маникюр 2019-2020: красивые идеи нейл-арта в белом цвете (Фото)

Смотрите фото (35)
Маникюр 2019-2020: красивые идеи нейл-арта в белом цвете (Фото)
11:29 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Актуальность того или иного оттенка в мире нейл-арта постоянно меняется. Чего не скажешь о белом цвете, который в тренде уже несколько лет.

  • 1

    Нейл-мастера отмечают, что он символизирует женское начало и чистоту. Поэтому не удивительно, что его выбирают как для основного покрытия, так и для акцента в маникюре.

  • 2

    Кроме того, белый цвет универсальный и отлично подходит к разным образам в любом сезоне.

  • 3

    Безусловно, для различных нейл-дизайнов белый цвет является идеальной основой. На нем видны все детали и цветовые сочетания.

  • 4

    Но прежде, чем записываться к мастеру, рекомендуем изучить актуальные виды рисунков в 2020 году. Это поможет определиться с выбором и сделать модный маникюр, который будет стильным дополнением ваших образов.

  • 5

    Имитация натурального мрамора все чаще используется в оформлении ногтей. Дело в том, что такой дизайн всегда смотрится благородно. Особенно, если выполнить его на нейтральном фоне.

  • 6

    В данном случае белый цвет идеально для этого подходит. Тонкие серо-черные линии прекрасно смотрятся на белой основе.

  • 7

    Кстати нередко мраморный маникюр дополняют блестками в небольшом количестве или же отрезком скотч-ленты. Благодаря этому он получается более выразительным и заметным.

  • 8

    Наверняка вы слышали о таком виде оформления ногтей, как негативное пространство. Он предполагает, что часть ногтевой пластины останется не закрашенной. Чаще всего она имеет форму птицы, животного, сердца, звездочки или же лунки у основания.

  • 9

    Такой маникюр всегда смотрится необычно и притягивает внимание. Особенно это касается покрытия в белом цвете.

  • 10

    В процессе выбора дизайна ногтей многие девушки останавливают выбор на цветочном изображении. Дело в том, что такой вариант подчеркивает женственность и добавляет романтичность образу. Однако это касается далеко не всех видов дизайна.

  • 11

    К примеру, тонкие веточки или бутоны не слишком заметны на ноготках. Поэтому такое решение прекрасно подходит для повседневной жизни. В некоторых случаях данный маникюр будет уместен даже на работе.

  • 12

    Отдельно стоит отметить тропический принт. Крупные зеленые листья изумительно выглядят на основе белого цвета. Преимущественно их наносят на несколько ноготков, чтобы создать акцент в маникюре.

  • 13

    Дополнительный декор в данном случае используется редко, так как оформление само по себе выглядит стильно.

  • 14

    Безусловно, классический дизайн всегда будет в моде и 2020 год не стал исключением. Френч в белом цвете выглядит особенно элегантно. Поэтому нередко его выбирают невесты для свадьбы.

  • 15

    При желании маникюр можно дополнить цветочным или геометрическим рисунком, ажурными вставками. Также уместным будет дополнительный декор в виде блесток, страз, бусин или фольгированных вставок.

  • 16

    В целом можно сказать, что даже классический маникюр может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от используемых деталей.

  • 17

    Многие девушки предпочитают геометрический дизайн, как для праздника, так и для повседневной жизни. В 2020 году предлагаем сделать такое оформление на белом фоне.

  • 18

    Четкие, строгие линии, точки, фигуры и их сочетание – все это смотрится особенно эффектно. Также дизайн нередко дополняют вставками из скотч-ленты. Благодаря этому маникюр получается более заметным.

  • 19

    Что касается стиля минимализм, то в нем также часто используются геометрические вставки. Однако в данном случае они должны быть не слишком крупными. Также нейл-мастера часто рисуют различные цветочные мотивы в стиле минимализм. Смотрится это очень красиво, особенно на белом фоне.

  • 20

    Несмотря на то, что различные рисунки вмиг преображают покрытие в белом цвете, дополнительный декор используется не реже.

  • 21

    Однако чтобы маникюр выглядел стильно, важно подбирать самые актуальные варианты.

  • 22

    В 2020 году стоит присмотреться к фольгированному декору. Небольшие оттиски в золотистом, серебристом или красном цвете смотрятся невероятно красиво. Такой маникюр все чаще выбирают для посещения мероприятий.

  • 23

    Не менее привлекательно выглядит белый маникюр с «битым стеклом». Это фольга, которую нарезают на кусочки разной формы. Смотрится такой маникюр потрясающе красиво.

  • 24

    Также большой популярностью пользуется втирка. Это металлизированная пудра очень мелкого помола. При нанесении на ногтевую пластину она практически незаметна. Однако на солнечных лучах маникюр выглядит роскошно.

  • 25

    Ну и, конечно же, нельзя не отметить актуальность страз и блесток. В 2020 году данные виды декора можно смело использовать.

  • 26

    Главное, выбирать оптимальное количество, чтобы маникюр был стильным, а не вульгарным.

  • 27

    Как уже говорилось выше, покрытие в белом цвете уместно абсолютно в любой ситуации. Особенно это касается матового исполнения. За счет такой текстуры, дизайн всегда получается более сдержанным. Но в то же время, маникюр смотрится элегантно.

  • 28

    С каждым годом появляется все больше интересных, оригинальных видов дизайна.

  • 29

    Не бойтесь пробовать что-то новое, вдохновляйтесь идеями и воплощайте самые смелые задумки. Ведь на ноготках можно реализовать практически все.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (35)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Зимний маникюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, маникюр 2019, Зимний маникюр 2019, Зима-2019, Маникюр осень 2019, Зима 2020, Маникюр 2020, Маникюр зима, Идеи зимнего маникюра, Идеи маникюра 2020, Идеи зимнего маникюра 2019, Идеи зимнего маникюра 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
02 Всему виной "чрезмерная гомосексуальность": одна из стран не будет участвовать в Евровидении-2020
03 Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
04 Назван самый простой способ обрести плоский живот
05 Будоражит сеть: Леся Никитюк поделилась пляжным снимком (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вступил в силу закон о незаконном обогащении: что изменится
Вступил в силу закон о незаконном обогащении
Кабмин одобрил второй этап медреформы в Украине: что изменится
Кабмин одобрил второй этап медреформы в Украине: что изменится
Температурные рекорды и мокрый снег: каким будет декабрь
Температурные рекорды и мокрый снег: каким будет декабрь
Представлен символический логотип шоу &quot;Евровидение 2020&quot;
Представлен символический логотип шоу "Евровидение 2020"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь