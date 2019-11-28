Маникюр 2019-2020: стильный новогодний нейл-арт в красном цвете (Фото)

1 Особое внимание уделяется данному варианту для новогодних вечеринок. Ведь сам оттенок говорит сам за себя. Яркий и неповторимый красный цвет считается идеальным торжественным воплощением.

2 Яркий красный оттенок отлично смотрится и в одиночку, но многие мастера маникюра предпочитают данный цвет разбавлять черным и белым лаковым покрытием.

3 Для новогоднего маникюра стоит отдать должное предпочтение красно-синему маникюру. Красный оттенок выступает в качестве орнамента. Что касается белого цвета, то он отлично гармонирует с насыщенными тонами.

4 В белом оттенке выполняются рисунки в виде снежинок либо подарочных бантиков. Иногда безымянный пальчик украшают белым свитером. Данный вариант смотрится оригинально и по-своему тепло.

5 Также с красным цветом невероятно нежно и романтично сочетается нюдовый, бежевый, молочный, кофейный и сливочный оттенок. Ну, а самым востребованным новогодним тоном комбинирования с красным является зеленый оттенок. Именно им наносятся рисунки в виде ёлочек или еловых веток.

6 Стоит помнить, что красный оттенок идеально гармонирует с золотым и серебряным покрытием.

7 Благодаря им маникюр приобретает богатый и невероятно привлекательный вид. Союз таких оттенков способен преобразить любой стиль одежды. Будь-то платье или брюки с блузкой.

8 Для выполнения красного маникюра с золотом многие мастера предпочитают использовать специальные кусочки фольги или жидкий металл. Данный нейл-арт способен привлечь внимание общества.

9 Также в качестве декора можно попробовать использовать бульонки золотого цвета и, конечно же, втирки с металлическим эффектом.

10 Все мы ждем в новогоднюю ночь каких-то подарков от родных и близких людей. Поэтому изображение бантика является идеальным вариантом декора праздничного маникюра. Такой орнамент в основном наносят на безымянный пальчик.

11 Если его расположить на каждом пальчике, то это будет смотреться слишком вызывающе, и сам образ будет испорчен. Всего один бантик с завитками способен преобразить любые женские руки и придать им некую загадку и романтичность.

12 К примеру, все ногтевые пластины можно закрасить красным лаком, а безымянный пальчик стоит окрасить в белый тон, на котором изобразить тот самый бант. Его можно выполнить тоже в красном или золотом цвете.

13 В средину рисунка желательно добавить небольшой камешек или стразы. Таким образом, сияние и отблески украшений идеально дополнят и завершат маникюр.

14 В зимний период времени только при взгляде на окна хочется украсить свои ноготки орнаментом в виде морозных росписей. Но, к сожалению, очень трудно повторить то, что творит сама матушка зима.

15 Но стоит попробовать выполнить несколько замысловатых видов декора. К примеру, красный маникюр можно дополнить росписями в виде оленей, свитера и, конечно же, снежинок.

16 Если грамотно расположить все эти рисунки, то ваш маникюр будет иметь вид настоящего произведения искусства. Некоторые мастера маникюра иногда украшают яркий маникюр рисунком, напоминающим конфетти. Его наносят при помощи белого лакового покрытия или камифубуков.

17 Большая часть девушек и женщин предпочитает в новогоднюю ночь иметь фееричный и превосходный образ. Для этого они в своем новогоднем луке часто используют блестки. Причем они украшают мерцающими переливами не только платья и костюмы, но и маникюр.

18 Данный вид декора может украшать практически каждый ноготок. К примеру, все ноготки могут быть декорированы улыбками, выполненными серебристыми или золотыми блестками, ну а безымянный пальчик можно засыпать полностью мелкими блестящими элементами.

19 Девушкам, которые предпочитают диско-стиль, стоит использовать глиттеры крупного размера. Ну, а для более элегантного стиля, соответственно, необходимо выбирать дизайн в виде градиента с мелкими блестками.

20 Всем давно известно, что главный герой Нового года — это Дед Мороз. Ну, а какой Дед Мороз без оленей? Именно их часто можно встретить на женских ноготках в новогоднюю ночь. Этот вид декора смотрится довольно игриво и сказочно.

21 Таким стилем дизайна в основном пользуются представительницы молодого поколения.

22 Изображение оленей стоит наносить на светлый оттенок лакового покрытия. Так орнамент будет смотреться насыщенно и отлично выделяться среди всего маникюра.

23 Все выше перечисленные варианты красного новогоднего маникюра отлично дополнят любой женский образ. Надеемся, мы смогли вам помочь определиться с выбором вечернего маникюра для новогоднего торжества.