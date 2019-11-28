Скачать
Четверг, 28.11.2019
Пока не поздно: президент предложил срочные изменения в госбюджет-2019
Пока не поздно: президент предложил срочные изменения в госбюджет-2019
Названы новые штрафы и наказания за издевательство над животными
Названы новые штрафы и наказания за издевательство над животными
Клуб УПЛ может прекратить свое существование
Клуб УПЛ может прекратить свое существование
Google добавила новые функции в приложение Google Earth
Google добавила новые функции в приложение Google Earth

Точно покорят зимний сезон: самые актуальные модели сумок зимы 2019-2020

Смотрите фото (13)
Точно покорят зимний сезон: самые актуальные модели сумок зимы 2019-2020
14:15 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Только не выбрасывайте уже купленные сумки, ведь они гарантированно вернутся в моду! А пока порадуйте себя новыми актуальными моделями.

  • 1

    Шерстяная/меховая сумка

    Речь не о вязаных шерстяных фасонах, а о сумках, отделанных короткой шерстью. Такие сумки прекрасно дополняют собой ансамбль из теплых вещей. Модные дома предлагают вариации в разных цветах, но самым популярным пока остается вариант с белым и густым мехом, похожим на шерстку барашка. Учтите, что многие модницы отдают предпочтение искусственным мехам, а не натуральным.

  • 2

    Вязаная сумка

    Впрочем, вязаные сумки тоже уместны зимой, особенно те, что смотрятся частью комплекта со свитером, шарфом, шапкой и перчатками. Так что скорее берите крючок и спицы, чтобы смастерить такую стильную сумку. Не можете найти подходящих вам сумок в магазине, а вязать нет времени? Не беда! Смастерите сумку из свитера или ненужной лыжной шапочки.

  • 3

    Сумка с фермуаром

    Во времена наших бабушек сумки в основном были с фермуарами, а ретростили сейчас актуальны. Фермуаром называется металлическая вставка в верхней части сумки, которая образует собой перекрестную застежку. Два металлических шара крепко перекрывают друг друга, не давая сумке расстегнуться. Фермуарам давно следовало вернуться в моду, ведь они гораздо крепче и долговечнее популярных сейчас застежек-молний. Чаще всего фермуары встречаются на клатчах, но актуальными так же станут более крупные сумки с такими застежками.

  • 4

    Стеганая сумка

    В числе модной верхней одежды снова появились стеганные куртки. Эта тенденция отразится и на сумках. Приобретите стильную сумочку с прошивкой. Она украсит собой любой наряд. Самым частым узором остаются стеганые ромбы, но вы можете выбрать и другие варианты.

  • 5

    Дутая сумка

    К слову, о трендовых куртках: помимо стеганых моделей огромной популярностью пользуются теплые, комфортные и стильные дутыши. Дутые вариации появляются и в мире сумок. Многие видные компании выпустили такие версии сумок. В их числе не только молодежный бренд Off-White, но и дом моды и Yves Saint Laurent – один из лидеров в мире изысканных вещей.

  • 6

    Сумка с металлическим блеском

    Зима – период множества крупных праздников, а потому стилисты предлагают внести в гардероб изменения, которые подчеркнут праздничное настроение. Блеск благородных металлов снова в тренде, так что выбирайте блестящие сумки цвета серебра или золота. Для вечеринки можно выбрать сумку с пайетками или с бисером.

  • 7

    Сумка с принтом "гусиная лапка"

    Многие дизайнеры возвращают в моду твидовые наряды. Так, например, на зимнем показе от Chanel можно было увидеть немало твидовых костюмов, шляп и даже сумок. Нередко твидовая материя имеет рисунок с ломаными контрастными линиями, известный как «гусиная лапка». Вам нравятся такие узоры и вы просто без ума от твида? Тогда не пропустите обзор твидовых нарядов. Это отличная и теплая материя, которая согреет вас зимой и будет великолепна в деловом образе. Что касается сумок, то вовсе не обязательно выбирать модели неприменно из твида. Подойдут и классические кожанные модели.

  • 8

    Сумка с имитацией крокодиловой кожи

    У вас нет денег на натуральную крокодилову кожу? Вот и славно! Зверушки останутся в целости и сохранности, а вы сможете приобрести дешевую сумку, но при этом будете выглядеть дорого.

  • 9

    Сумка с жемчугом

    Декорирование жемчугом – модный тренд зимы, поскольку жемчужины похожи на снег. Приобретите сумку, украшенную этими симпатичными бусинами. Жемчужные мотивы не выходят из моды, так что такая покупка будет актуальна еще долго. Жемчужины превращают самую обычную сумку в стильный и торжественный аксессуар.

  • 10

    Сумка в клетку

    Еще один безумно популярный орнамент – клетка: шахматная, берберри, шотландка и так далее. Цвета могут быть любыми – все варианты будут смотреться необычно и ультрамодно.

  • 11

    Минималистичная сумка

    Вам импонирует философия минимализма? Для тех, кто предпочитает изящество скромности, оптимальным решением остаются максимально строгие черные сумки. Никаких узоров, ярких цветов, принтов, украшений – только простая, но проверенная временем классика.

  • 12

    Сумка с зимними мотивами

    А последний пункт посвящен поклонницам кича и эпатажных образов. Само собой, для создания по-настоящему зимнего настроения нам не обойтись без креативной сумки, воплощающей в себе зимние мотивы. Гламурные бирюльки в виде снежинок, новогодняя елочка с гирляндами из страз, принт с Дедушкой Морозом или вышивка с оленями Санты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Мода, Сумки, Стиль, Модные сумки, мода 2019, Мода 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
02 Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
03 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября
04 Всему виной "чрезмерная гомосексуальность": одна из стран не будет участвовать в Евровидении-2020
05 Назван самый простой способ обрести плоский живот
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине ужесточили наказание за подделку лекарств
В Украине ужесточили наказание за подделку лекарств
В Житомирской области назначен новый прокурор
В Житомирской области назначен новый прокурор
Температурные рекорды и мокрый снег: каким будет декабрь
Температурные рекорды и мокрый снег: каким будет декабрь
СМИ: Елизавета II может отречься от престола в свое 95-летие
СМИ: Елизавета II может отречься от престола в свое 95-летие
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь