Точно покорят зимний сезон: самые актуальные модели сумок зимы 2019-2020

1 Шерстяная/меховая сумка Речь не о вязаных шерстяных фасонах, а о сумках, отделанных короткой шерстью. Такие сумки прекрасно дополняют собой ансамбль из теплых вещей. Модные дома предлагают вариации в разных цветах, но самым популярным пока остается вариант с белым и густым мехом, похожим на шерстку барашка. Учтите, что многие модницы отдают предпочтение искусственным мехам, а не натуральным.

2 Вязаная сумка Впрочем, вязаные сумки тоже уместны зимой, особенно те, что смотрятся частью комплекта со свитером, шарфом, шапкой и перчатками. Так что скорее берите крючок и спицы, чтобы смастерить такую стильную сумку. Не можете найти подходящих вам сумок в магазине, а вязать нет времени? Не беда! Смастерите сумку из свитера или ненужной лыжной шапочки.

3 Сумка с фермуаром Во времена наших бабушек сумки в основном были с фермуарами, а ретростили сейчас актуальны. Фермуаром называется металлическая вставка в верхней части сумки, которая образует собой перекрестную застежку. Два металлических шара крепко перекрывают друг друга, не давая сумке расстегнуться. Фермуарам давно следовало вернуться в моду, ведь они гораздо крепче и долговечнее популярных сейчас застежек-молний. Чаще всего фермуары встречаются на клатчах, но актуальными так же станут более крупные сумки с такими застежками.

4 Стеганая сумка В числе модной верхней одежды снова появились стеганные куртки. Эта тенденция отразится и на сумках. Приобретите стильную сумочку с прошивкой. Она украсит собой любой наряд. Самым частым узором остаются стеганые ромбы, но вы можете выбрать и другие варианты.

5 Дутая сумка К слову, о трендовых куртках: помимо стеганых моделей огромной популярностью пользуются теплые, комфортные и стильные дутыши. Дутые вариации появляются и в мире сумок. Многие видные компании выпустили такие версии сумок. В их числе не только молодежный бренд Off-White, но и дом моды и Yves Saint Laurent – один из лидеров в мире изысканных вещей.

6 Сумка с металлическим блеском Зима – период множества крупных праздников, а потому стилисты предлагают внести в гардероб изменения, которые подчеркнут праздничное настроение. Блеск благородных металлов снова в тренде, так что выбирайте блестящие сумки цвета серебра или золота. Для вечеринки можно выбрать сумку с пайетками или с бисером.

7 Сумка с принтом "гусиная лапка" Многие дизайнеры возвращают в моду твидовые наряды. Так, например, на зимнем показе от Chanel можно было увидеть немало твидовых костюмов, шляп и даже сумок. Нередко твидовая материя имеет рисунок с ломаными контрастными линиями, известный как «гусиная лапка». Вам нравятся такие узоры и вы просто без ума от твида? Тогда не пропустите обзор твидовых нарядов. Это отличная и теплая материя, которая согреет вас зимой и будет великолепна в деловом образе. Что касается сумок, то вовсе не обязательно выбирать модели неприменно из твида. Подойдут и классические кожанные модели.

8 Сумка с имитацией крокодиловой кожи У вас нет денег на натуральную крокодилову кожу? Вот и славно! Зверушки останутся в целости и сохранности, а вы сможете приобрести дешевую сумку, но при этом будете выглядеть дорого.

9 Сумка с жемчугом Декорирование жемчугом – модный тренд зимы, поскольку жемчужины похожи на снег. Приобретите сумку, украшенную этими симпатичными бусинами. Жемчужные мотивы не выходят из моды, так что такая покупка будет актуальна еще долго. Жемчужины превращают самую обычную сумку в стильный и торжественный аксессуар.

10 Сумка в клетку Еще один безумно популярный орнамент – клетка: шахматная, берберри, шотландка и так далее. Цвета могут быть любыми – все варианты будут смотреться необычно и ультрамодно.

11 Минималистичная сумка Вам импонирует философия минимализма? Для тех, кто предпочитает изящество скромности, оптимальным решением остаются максимально строгие черные сумки. Никаких узоров, ярких цветов, принтов, украшений – только простая, но проверенная временем классика.