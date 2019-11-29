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Пятница, 29.11.2019
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На все случаи жизни: 7 базовых моделей обуви, которая всегда остается в тренде

Смотрите фото (8)
На все случаи жизни: 7 базовых моделей обуви, которая всегда остается в тренде
00:34 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Несмотря на огромное разнообразие тенденций, всегда есть определенные модели, которые никогда не выходят из моды и которые просто обязаны иметь настоящие модницы.

  • 1

    Черные туфли

    Самая базовая модель обуви, которая только может быть: черные туфли на каблуке. Это внесезонная обувь, которая подойдет как для деловой встречи, так и для вечеринки, торжественного мероприятия или просто для выхода в магазин. Почему бы и нет?! Поэтому вы просто обязаны приобрести удобные туфли (не обязательно на высоком каблуке) черного цвета. Хотя в этом сезоне все бренды сошлись на туфлях с квадратным носком, рекомендуем приобрести классическую модель с зауженным носком: они никогда не выходят из моды, выглядят элегантно и визуально удлиняют ноги.

  • 2

    Туфли в мужском стиле

    Мокасины – это не просто внесезонный вариант, это модель обуви, которая напоминает мужской стиль и может сочетаться практически со всеми вещами: от классических штанов, до юбок миди. Поэтому приобретение бежевых мокасин с золотистым ремешком станет для вас очень выгоднойпокупкой. Такую модель можно найти в любом магазине low cost. Те, кто предпочитает другую обувь в мужском стиле, с легкостью найдут лучшие варианты обуви в оксфордской эстетике.

  • 3

    Сандалии

    Удобные кожаные сандалии на плоской подошве. Летом они просто незаменимы, поэтому обязательно должны быть в вашем гардеробе. Конечно, для длительных прогулок в лес или в горы нужна более спортивная модель, но вы точно не сможете обойтись без утонченных и простых сандалий для дневного или вечернего выхода. Они подойдут даже под строгий офисный образ, так что не сомневайтесь в универсальности этих сандалий. Модель с двумя кожаными перепонками – идеальный вариант. Желательно выбирать обувь нейтрального цвета (черный, коричневый, бежевый) или же рискнуть и приобрести красные сандалии, понадеявшись на строгую и простую модель.

  • 4

    Черные ботинки

    Откроем вам секрет: можно всю зиму проходить в одной и той же обуви, если правильно ее подобрать. Помимо ботинок в ковбойском стиле, которые в этом сезоне захватили мир моды, нужно обратить внимание на простые черные ботинки на толстом невысоком каблуке. Как их выбрать? Во-первых, они обязательно должны быть черные (самый универсальный цвет, незаменимый зимой), на толстой и прочной подошве и с голенищем средней высоты.

  • 5

    Босоножки

    Босоножки на выход – это еще одна незаменимая пара обуви в гардеробе каждой девушки. Вы обязательно должны купить пару золотистых босоножек для вечернего выхода, которые идеально будут сочетаться с вечерним платьем и даже со строгим костюмом (контраст – тренд этого сезона). Рекомендуем приобрести именно золотистые или серебряные босоножки, ведь они очень хорошо сочетаются с любой одеждой. Ну и важно выбрать модель в минималистичном стиле, чтобы не перегружать образ и не делать акцент на обуви.

  • 6

    Кроссовки

    Кроссовки уже давно вышли за пределы спортивных залов. Любовь к этой обуви настолько сильная, что знаменитые бренды каждый сезон предлагают все больше стильных, необычных моделей кроссовок. Сейчас в тренде белый цвет, поэтому обязательно приобретите белые кроссовки на массивной подошве. 

  • 7

    Балетки

    Да, балетки тоже остаются необходимой обувью, актуальной в любой время. Конечно, каждый сезон диктует свои правила, поэтому не стоит носить балетки, купленные три года назад. Выбирайте современные, обновленные модели трендовых цветов. Сейчас почти все бренды предлагают балетки, в которых сочетаются стиль, комфорт и женственность.

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