Маникюр 2019-2020: ведущие тренды нового сезона для дизайна ногтей (Фото)

1 Наиболее популярными направлениями по мнения дизайнеров стали маникюр с надписями, крутой вариант дизайна «eye see you», стиль омбре, мраморный маникюр, брызги красками, минимализм и абстракция, хищный принт, паутинка, интереснейшие рисунки и матовое покрытие.

2 И поверьте, все перечисленные варианты, лишь небольшая часть того многообразия дизайнов, которые стали востребованы в 2020 году.

3 Для создания приятного моно дизайна без лишнего декора, стоит обратить внимание на обновлённую в этом сезоне технику омбре.2020 год предлагает выполнять этот дизайн в более контрастных цветах, или применить технику линейного окрашивания, что признанно абсолютным трендом для такого маникюра.

4 Максимально приближенный к натуральным окрасам, просто невероятно смотрится обновлённый дизайн маникюра с эффектом природных материалов и мрамора.

5 Очень эффектно и красиво выглядят розовый, синий и изумрудные оттенки в растекающемся дизайне, который очень напоминает разводы натуральных минералов и камней. Ногтевые покрытия с микро блеском или применение шиммера позволяют дополнить дизайн натуральными переливами и отблесками.

6 Брызги чёрного цвета очень интересно сочетаются с матовыми покрытиями различных окрасов и довольно правдоподобно имитируют эффект перепелиных яиц, ведь так сильно похож этот дизайн на окрас скорлупы яичек этих маленьких пернатых.

7 Смотрится очень оригинально и не так уж и просто. Для более ярких ноток в дизайне, можно выполнить брызги насыщенными или даже «кричащими» оттенками, что освежит не только светлое покрытие на ногтях, но и разбавит свежестью более глубокие тона.

8 Новинки сезона пополнились креативными надписями на ноготках, на всевозможную тематику. Можно использовать для идей фразы из известных фильмов, книг или комиксов, либо создать логотип самостоятельно, что особенно оценят творческие личности. Популярными стали мотивирующие фразы, коротенькие слова «love», «amore» и им подобные. Такой дизайн маникюра предоставляет полную свободу полёту вашей фантазии.

9 Не совсем новый, но очень многогранный и, весьма популярный тренд в дизайне маникюра — это абстракция. Сегодня модно изображать незамысловатые узоры на пальчиках в компании с хаотичными мазками, блестящими акцентами декора из фольги, страз или глиттера.

10 А также очень интересно смотрится абстрактный маникюр в дуэте с «negative space» на ноготках.

11 В рейтинге топовых дизайнов маникюра 2020 уверенно закрепился минимализм. В этом сезоне он предстал максимально женственным и утончённым, что не останется незамеченным среди множества идей и образов.

12 Нюдовый маникюр с миниатюрным камушком у основания ноготка, пастельные гаммы с крошечными рисунками, изысканный френч с акцентом на один пальчик или матовое покрытие с блестящими полосками на нескольких ноготках – одни из многих идеальных вариантов для дизайна в стиле минимализм.

13 Самая популярная новинка сезона, которая очень необычно и даже слегка провокационно выглядит. На ногтевую пластину наносится рисунок с изображением лица или глаз. Зачастую такой сюжет растягивается на несколько пальчиков, и выглядит как настоящее произведение искусства.

14 Маникюр в стиле «eye see you» смело подчёркивает свободолюбие барышни, которая живёт по своим правилам и не оглядывается на мнение окружающих.

15 Леопард, зебра, тигр и питон поделились своими изысканными окрасами не только для модных линеек одежды, но и внесли в ногтевую индустрию оригинальные идеи выполнения анималистического принта на ноготках стильных дам.

16 На удивление, такие яркие идеи смотрятся очень нежно и чудесно компонуют с другими техниками и различным декором.

17 Веяния моды диктую нам новые правила выполнения такого интересного дизайна. На этот раз «паутинка» не просто так должна украшать ноготки модницы. Дизайнеры продемонстрировали более сложные переплёты и идеальные линии для этого сезона.

18 Также, данный дизайн рекомендует в качестве подложки использовать зеркальную втирку и насыщенное применение блестящих дополнений глиттером или фольгой. Теперь «паутинка» стала более эффектной на ноготках.

19 Изображать на своих ноготках модно абсолютно всё, на что хватит фантазии и умения мастера.

20 Этот сезон богат на сезонные идеи рисунков, ажурные узоры и флористические направления.

21 Никогда не выходит из моды очаровательная геометрия, сюжетные композиции, изображения фруктов, забавных животных и мультяшных героев.

22 Рисунки выполняются как художественной росписью, так и при помощи стемпинга или готовых наклеек. Довольна останется самая требовательная привереда.

23 Оригинальные камифубуки, многообразие оттенков глиттера и фольги, стразы, бисер, пайетки – одни из сверкающих и блестящих элементов декора, которые послужат уникальными помощниками, для воплощения изысканных и шикарный феерических идей в модном дизайне для торжественных, вечерних образов и не только.

24 Современный дизайн маникюра позволяет использовать различные техники, и не ограничивает модниц в выборе цветовой палитры.