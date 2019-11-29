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Маникюр 2019-2020: новинки и идеи новогоднего дизайна ногтей (Фото)

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Маникюр 2019-2020: новинки и идеи новогоднего дизайна ногтей (Фото)
18:39 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Какой дизайн маникюра выбрать, чтобы ноготки выглядели празднично и радовали глаз?

  • 1

    Праздничный маникюр для встречи 2020 года можно выполнить в разных стилевых решениях и сочетать несколько видов маникюра одновременно.

  • 2

    Зимние картины и пейзажи, изображения стилистической новогодней атрибутики и полная свобода в выборе блестящего и сверкающего декора.

  • 3

    Любительниц классических вариантов оформления ноготков дизайнеры порадовали мегастильными идеями новогоднего френча 2020.

  • 4

    Модный маникюр френч можно выполнить с белым, красным и чёрным кончиком, обязательно дополнив его тематическим рисунком, и украсьте на своё усмотрение камушками или кристаллами.

  • 5

    Очень красивый маникюр можно создать с эффектной хрустальной крошкой pixie на ноготках. Можно украсить по одному пальчику, что станет оригинальным украшением ваших ручек в новогоднюю ночь. А можно использовать кристаллы для дополнения рисунков, или же нанести узоры самой крошкой.

  • 6

    Для шикарного новогоднего платья лучшим дополнением станет великолепный маникюр с инкрустацией стразами. Разнообразие размеров, форм и окраса этого декора позволяет создать просто необыкновенный уникальный маникюр в тон вашего наряда, например, или в общей тематике праздника.

  • 7

    Вы только представьте себе, как многогранно будут отблёскивать ваши ноготки в таком количестве сверкающей атрибутики!

  • 8

    Пудра с разными эффектами и матовый топ помогут создать притягательный матовый маникюр, с волшебным бархатным покрытием.

  • 9

    Такой вариант покрытия в сочетании с различным дизайном, к примеру, с рисунками, принтами, узорами из стразов, или блестящими полосками глиттера, представлен стилистами как один из трендовых маникюров для встречи 2020 года.

  • 10

    Утончённые барышни могут обратить внимание на изысканный маникюр градиент. Выполнять его можно в любом цвете и на любой длине и форме ногтевой пластины. Можно выполнить плавные переходы цветовыми оттенками, а можно нанести градиент блёстками.

  • 11

    Шикарные сверкающие переливы на ноготках будут очень прелестно и нежно смотреться, что придаст очаровательного шарма вашему маникюру. Очень красиво на одной руке нанести блёстки разными способами.

  • 12

    На одних пальчиках расположите переходы от основания ногтевой пластины, а на других, наоборот, от кончика.

  • 13

    Возникло желание удивить всех непревзойдённым и эффектным дизайном маникюра? Сделайте выбор в пользу комбинированной техники и соедините воедино оригинальные рисунки и принты: заснеженные пейзажи, ёлочки, сказочные домики со светящимися окнами на ваших ноготках.

  • 14

    Шикарно дополнит такую изысканную картину применение глиттера и страз, что позволит волшебным образом оживить изображённую картинку, и дополнить праздник присутствием сказки.

  • 15

    Встреча Нового года ассоциируется с боем курантов на часах, и оригинальная прорисовка этой тематики на одном из пальчиков, стала мегамодной идеей для маникюра.

  • 16

    Миниатюрные часики со стрелками на двенадцати часах, украшенные стразами, блёстками и акриловой пудрой, смотрятся очень интригующе в идеях маникюра. Очень красиво смотрится такой дизайн на прозрачном или светлом покрытии ногтевой пластины, в композиции с оригинальными еловыми веточками.

  • 17

    Ёлочные шары очень оригинально и ярко украсят любую цветовую основу и технику в маникюре. Большие и маленькие, прозрачные и цветные, с камнями или полосками глиттера – они не только служат украшением, но и внесут свой вклад в настроение и общую атмосферу праздника.

  • 18

    Вы когда-нибудь рассматривали снежинки? Согласитесь, это необыкновенное и завораживающее зрелище. А что, если воспроизвести это уникальное природное явление в новогоднем маникюре?

  • 19

    Ногтевые дизайнеры так и сделали, и уже предложили нам просто чудесные изображения снежинок на ноготках. Они очень красиво смотрятся на пастельных и сдержанных светлых оттенках, на втирке или на прозрачном покрытии.

  • 20

    Снежинки актуально наносить белым или серебристым лаком, дополнять их стразами, глиттером или блёстками. При выборе тёмных или насыщенных оттенков лака, украшайте снежинками только акцентные ноготки.

  • 21

    Новые идеи новогоднего маникюра для коротких ногтей как всегда обширны и разнообразны. В трендовых новинках глянцевый и матовый маникюр с золотом и серебром глиттера, фольги и блёсток.

  • 22

    Миниатюрные рисунки с сезонными зимними мотивами и традиционной новогодней атрибутикой. Изысканные вензеля, напоминающие морозные узоры на стёклах, полупрозрачная вуаль, похожая на иней, и оригинальный градиент, выполненный блестящей россыпью глиттера или блёсток.

  • 23

    Маникюр для новогодних праздников на длинные ногти давно успешно сочетает в себе несколько техник и видов маникюра. Невероятное сияние втирки смело можно применить на одной руке с матовыми поверхностями и украсить декором. Классический френч можно разнообразить металлическим блеском, красиво дополнить серебристо-белыми узорами и вензелями, а также градиентными переливами камифубуки и глиттера.

  • 24

    Не забывайте также тот факт, что длинные ноготки — это прекрасная творческая платформа для декорирования ноготков всевозможным декором, и прекрасный старт для воплощения в реальность самых изысканных и фантастических идей.

  • 25

    Ваши ручки в новогодние праздники должны сиять и очаровывать всех вокруг. Маникюр в новогоднем стиле – это важный и необходимый элемент вашего идеального праздничного лука. С одной из этих сказочных идей вы сможете почувствовать дух новогодних праздников гораздо ярче, и насыщеннее.

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