Маникюр 2019-2020: новинки и идеи новогоднего дизайна ногтей (Фото)

1 Праздничный маникюр для встречи 2020 года можно выполнить в разных стилевых решениях и сочетать несколько видов маникюра одновременно.

2 Зимние картины и пейзажи, изображения стилистической новогодней атрибутики и полная свобода в выборе блестящего и сверкающего декора.

3 Любительниц классических вариантов оформления ноготков дизайнеры порадовали мегастильными идеями новогоднего френча 2020.

4 Модный маникюр френч можно выполнить с белым, красным и чёрным кончиком, обязательно дополнив его тематическим рисунком, и украсьте на своё усмотрение камушками или кристаллами.

5 Очень красивый маникюр можно создать с эффектной хрустальной крошкой pixie на ноготках. Можно украсить по одному пальчику, что станет оригинальным украшением ваших ручек в новогоднюю ночь. А можно использовать кристаллы для дополнения рисунков, или же нанести узоры самой крошкой.

6 Для шикарного новогоднего платья лучшим дополнением станет великолепный маникюр с инкрустацией стразами. Разнообразие размеров, форм и окраса этого декора позволяет создать просто необыкновенный уникальный маникюр в тон вашего наряда, например, или в общей тематике праздника.

7 Вы только представьте себе, как многогранно будут отблёскивать ваши ноготки в таком количестве сверкающей атрибутики!

8 Пудра с разными эффектами и матовый топ помогут создать притягательный матовый маникюр, с волшебным бархатным покрытием.

9 Такой вариант покрытия в сочетании с различным дизайном, к примеру, с рисунками, принтами, узорами из стразов, или блестящими полосками глиттера, представлен стилистами как один из трендовых маникюров для встречи 2020 года.

10 Утончённые барышни могут обратить внимание на изысканный маникюр градиент. Выполнять его можно в любом цвете и на любой длине и форме ногтевой пластины. Можно выполнить плавные переходы цветовыми оттенками, а можно нанести градиент блёстками.

11 Шикарные сверкающие переливы на ноготках будут очень прелестно и нежно смотреться, что придаст очаровательного шарма вашему маникюру. Очень красиво на одной руке нанести блёстки разными способами.

12 На одних пальчиках расположите переходы от основания ногтевой пластины, а на других, наоборот, от кончика.

13 Возникло желание удивить всех непревзойдённым и эффектным дизайном маникюра? Сделайте выбор в пользу комбинированной техники и соедините воедино оригинальные рисунки и принты: заснеженные пейзажи, ёлочки, сказочные домики со светящимися окнами на ваших ноготках.

14 Шикарно дополнит такую изысканную картину применение глиттера и страз, что позволит волшебным образом оживить изображённую картинку, и дополнить праздник присутствием сказки.

15 Встреча Нового года ассоциируется с боем курантов на часах, и оригинальная прорисовка этой тематики на одном из пальчиков, стала мегамодной идеей для маникюра.

16 Миниатюрные часики со стрелками на двенадцати часах, украшенные стразами, блёстками и акриловой пудрой, смотрятся очень интригующе в идеях маникюра. Очень красиво смотрится такой дизайн на прозрачном или светлом покрытии ногтевой пластины, в композиции с оригинальными еловыми веточками.

17 Ёлочные шары очень оригинально и ярко украсят любую цветовую основу и технику в маникюре. Большие и маленькие, прозрачные и цветные, с камнями или полосками глиттера – они не только служат украшением, но и внесут свой вклад в настроение и общую атмосферу праздника.

18 Вы когда-нибудь рассматривали снежинки? Согласитесь, это необыкновенное и завораживающее зрелище. А что, если воспроизвести это уникальное природное явление в новогоднем маникюре?

19 Ногтевые дизайнеры так и сделали, и уже предложили нам просто чудесные изображения снежинок на ноготках. Они очень красиво смотрятся на пастельных и сдержанных светлых оттенках, на втирке или на прозрачном покрытии.

20 Снежинки актуально наносить белым или серебристым лаком, дополнять их стразами, глиттером или блёстками. При выборе тёмных или насыщенных оттенков лака, украшайте снежинками только акцентные ноготки.

21 Новые идеи новогоднего маникюра для коротких ногтей как всегда обширны и разнообразны. В трендовых новинках глянцевый и матовый маникюр с золотом и серебром глиттера, фольги и блёсток.

22 Миниатюрные рисунки с сезонными зимними мотивами и традиционной новогодней атрибутикой. Изысканные вензеля, напоминающие морозные узоры на стёклах, полупрозрачная вуаль, похожая на иней, и оригинальный градиент, выполненный блестящей россыпью глиттера или блёсток.

23 Маникюр для новогодних праздников на длинные ногти давно успешно сочетает в себе несколько техник и видов маникюра. Невероятное сияние втирки смело можно применить на одной руке с матовыми поверхностями и украсить декором. Классический френч можно разнообразить металлическим блеском, красиво дополнить серебристо-белыми узорами и вензелями, а также градиентными переливами камифубуки и глиттера.

24 Не забывайте также тот факт, что длинные ноготки — это прекрасная творческая платформа для декорирования ноготков всевозможным декором, и прекрасный старт для воплощения в реальность самых изысканных и фантастических идей.