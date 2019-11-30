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Маникюр 2019-2020: потрясающие идеи зимнего дизайна ногтей (Фото)

Смотрите фото (33)
Маникюр 2019-2020: потрясающие идеи зимнего дизайна ногтей (Фото)
13:55 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Модные идеи, а также новинки зимнего маникюра 2019-2020 года.

  • 1

    В зимний период будет особенно модным миндалевидная и овальная форма ногтей.

  • 2

    На втором месте стоит мягкий квадрат, а вот длинные ногти остались в прошлом году. Также актуальной длинной ногтей будет является короткая и средняя.

  • 3

    Лаконичность, а также простота маникюра особо приветствуется зимой 2019-2020 года. А как просто добиться такого эффекта? Конечно сделать простой монохромный вариант маникюра.

  • 4

    Тона вы можете подбирать разные, но только стоит избегать ярких сочных оттенков желтого, салатового и оранжевого.

  • 5

    Лак может быть глянцевым, матовым, с добавлением блесток и глиттера.

  • 6

    Зимний период неизбежно связан с белым снегом, так и белый лак превращает ваши ноготки в белоснежное чудо. С помощью белого лака можно создать – элегантный и изысканный маникюр.

  • 7

    Но всегда помните, что такой цвет самый сложный из существующих в плане нанесения.

  • 8

    Мраморный маникюр, как никто другой подходит к зимнему периоду отражая спокойствие и прохладу зимы на своих ногтях.

  • 9

    В моде будут белые, голубые, розовые, пастельные и серые оттенки покрытия, так и самого мраморного рисунка.

  • 10

    Мраморный принт можно выполнять на всех ноготках сразу, а можно выделить им лишь пару ноготков. Часто мастера вместе с мраморным принтом используют втирку. Втирка обычно имеет холодный цвет.

  • 11

    Словно «теплый» вязанный маникюр поможет согреть вас в зимние холодные деньки. Мастера столь умело передают на ноготках вязанные узоры, что кажется будто вы приклеили настоящий кусочек вязанного свитера на ваш ноготок.

  • 12

    Узор и глубина рельефа вязанного принта может меняться в зависимости от вашего желания.

  • 13

    Рекомендованные цвета для использования белый, голубой, розовый, коричневый. Их можно комбинировать и сочетать вместе для создания одного узора.

  • 14

    Леопардовые пятна и тигровые полоски, выполненные в любой цветовой тематике, являются достаточно модным трендом зимы 2019-2020 года.

  • 15

    Цветовые решения могут иметь теплый или холодный тон, а сам принт леопард мастера могут совмещать с тигровым.

  • 16

    Неожиданная, но довольно-таки стильная идея на зимний период. Хищный принт просто освежит ваш образ и внесет в зимние холодные будни, кусочек тропиков.

    Глиттер всегда привлекает к себе повышенное внимание. Он яркий, блестящий, его просто невозможно не заметить, поэтому мастера всего мира добавляют глиттер в разные варианты маникюра.

  • 17

    Даже если вы подберете классическую, однотонную покраску ногтей, то именно глиттер оживит его и сделает праздничным.

  • 18

    Глиттер представлен в разных вариациях: от мелкой, блестящей пудры, до крупного, блестящего песка. Если хотите блистать словно звезда, то стоит засыпать все ноготки крупным глиттером. Весьма смелый и яркий выбор.

  • 19

    Матовый вновь не уходит из первых позиций по спросу и популярности. Но только в 2019-2020 году будут популярны холодные оттенки матового маникюра.

  • 20

    Стальной серый, болотный зеленый, морозный синий – будут лучшими цветами для создания матового маникюра.

  • 21

    Если вы не хотите слишком лаконичный и стандартный вариант, то стоит украсить ноготки легким принтом, блестящими стразами или фольгой.

  • 22

    Никого не удивит, что тематика орнаментов зимой приобретает празднично-уютный вид. Некоторые коготки девушек украшает маникюр со снежинками, на других уже – бой курантов и шампанское.

  • 23

    Такие рисунки всегда яркие, нарядные, ведь они несут тематический характер для празднования Нового Года.

  • 24

    Обилие страз, блесток, фольги, втирки, хлопьев юки и других украшений – позволит вам сделать маникюр еще ярче и привлекательней.

  • 25

    Для тех девушек, которые просто не могут отказаться от флористического принта, зима 2019-2020 года предлагает цветы в красном тоне.

  • 26

    Это могут быть совершенно любые цветы, которые можно рисовать лаком, акриловыми красками, выкладывать из страз или просто использовать наклейки.

  • 27

    Белый французский маникюр весьма стандартная и классическая идея, но она никогда не выйдет из моды. Нет ничего более универсального на зимний период, нежели французский маникюр в белом исполнении.

  • 28

    Стандартная белая зона улыбки, а также классический розовый цвет ногтевого ложа – залог удачного маникюра.

  • 29

    Маникюр со снежинками – самый актуальный и с ними всегда можно экспериментировать.

  • 30

    Меняя формы, содержание картинки, от одной снежинки до целого снегопада, цветовые решения и фон для основной композиции.

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