Благоприятные дни для маникюра в декабре 2019 года

Новости шоу бизнеса:Используйте маникюр как маленький повседневный ритуал и притягивайте к себе деньги, удачу и любовные победы.

Календарь маникюра поможет не только выбрать подходящий цвет лака, но и привлечь таким образом счастье и благополучие.

Сверяясь с советами астрологов, обязательно доверяйте собственному чувству прекрасного. Ведь если, например, удачным маникюром дня является синий, а у вас к этому цвету нелюбовь, переубеждать себя не стоит. Нужно, чтобы маникюр нравился в первую очередь вам, и уж потом согласовывался с фазой Луны или мнением окружающих. Собственное удовольствие от процедуры — половина успеха: так мы повышаем позитивную энергетику.

1, 2 декабря: начинается этот период с растущей Луны под Знаком авантюрного и полного сил Водолея. Можно пробовать самые разные оттенки лака, красить ногти двумя или тремя цветами, делать узоры или украшать ногти с помощью предметов декора. Пусть ничто не ограничивает фантазию, а месяц начнется ярко и зажигательно.

3, 4 и 5 декабря: продолжается рост Луны, но на смену Водолею приходят спокойные и умиротворенные Рыбы. Тем, кто в это время решит делать маникюр, лучше использовать однотонную гамму пастельных тонов. Вполне приветствуется маникюр дома, своими руками, в комфортной обстановке.

6, 7 декабря: Овен вступает в силу, и красить ногти специалисты сайта dailyhoro.ru рекомендуют уверенными и яркими оттенками красного. Серьезные особы могут выбрать более темную вишню, юные фантазерки — пунцовый или розовый цвет. Процедура укрепит уверенность в своих силах.

8, 9 и 10 декабря: ночное светило переходит в созвездие Тельца, и в это время маникюр лучше делать у проверенного мастера. Телец любит уверенность и стабильность, так что эти три лунных дня можно отвести под привычные сочетания, не стремясь кардинально менять имидж.

11, 12 декабря: Луна завершает цикл роста в Близнецах. 11 декабря астрологи советуют ухаживать за внешним видом ногтей и обновлять маникюр, а если вы решили делать его с нуля, лучший выбор цвета — яркая желтая гамма с добавлением персика, зелени или лазури. А вот 12 числа можно заняться другими делами, ведь в эти лунные сутки наступит Полнолуние, и многим будет просто не до ноготков.

13, 14 декабря: начинается убыль Луны в Раке. Самое время снять ногтевое покрытие, заняться здоровьем ногтей и кожи рук. Если без маникюра не обойтись, лучше использовать спокойные теплые оттенки. Можно сделать классический французский маникюр у мастера или покрасить ногти самостоятельно.

15, 16 декабря: ногти можно красить в насыщенные темные оттенки. Луна убывает во Льве, такой маникюр поможет защитить себя от негативной энергетики в любовной сфере, а также в карьерных восхождениях. В эти дни многим предстоит отстаивать лидерские позиции и защищать свои убеждения.

17, 18 и 19 декабря: Знак Девы пробуждает сильную связь со стихией Земли, так что в это время лучшие цвета для ноготков — это все оттенки зеленого и коричневого, от изумруда или малахита до терракоты и шоколадного. Матовый маникюр поможет стать спокойнее, а блестящее покрытие — раскрыть таланты.

20, 21 декабря: Весы и убыль Луны — хорошее время, чтобы привести ногти в порядок, заняться ухоженностью рук, посмотреть, все ли в порядке с кутикулой, краями ногтей, кожей на ладонях. От похода в салон можно отказаться; вы ничего не потеряете в эти дни, если ручки отдохнут.

22, 23 декабря: переход Луны в Знак Скорпиона не сильно исправит положение дел. В это время ногти лучше не перекрашивать. Исключение стоит сделать тем, кому необходимо обновить неопрятный маникюр. Цветовая гамма этих дней — темная, защитная, скрывающая вас от агрессии окружающих и энергетического вампиризма.

24, 25 декабря: приближается Новая Луна, а пока в силу вступает Стрелец. Энергетика на минимуме, астрологи рекомендуют ухаживать за ногтями и руками и доделывать необходимые дела, а запись на маникюр пока отложить.

26, 27 декабря: Новолуние в Знаке практичного, твердо стоящего на ногах Козерога и первый день нового лунного месяца в этом же созвездии. Можно отрепетировать новогодний праздничный маникюр. В приоритете те цвета, с которыми вы чувствуете себя уверенной и привлекательной особой.

28, 29 и 30 декабря: Водолей и растущая Луна — отличные спутники смелых решений и новаторского подхода. В эти дни можно готовиться к волшебству праздничных огней и привносить нотки яркости в свой образ. Можно внести в палитру золото, серебро и белый — таковы подходящие цвета хозяйки 2020 года.

31 декабря: уходящий день месяца и года, вероятно, каждой женщине подбросит новогодних хлопот. Но если время на маникюр в этот день у вас осталось — делайте его с самым позитивным настроем. Впереди нас ждет целый год, полный новых идей и прекрасных возможностей. Пусть притягательный образ станет первой ласточкой счастливых перемен зимы-2020.

Не только маникюр помогает привлечь расположение Фортуны. Можно также превратить в позитивно заряженную практику окрашивание волос. Перед Новым годом многим захочется сменить имидж, так что если в декабре вы подумываете сходить в салон или покраситься дома — лунный календарь окрашивания волос на декабрь в вашем распоряжении.