Мода 2019: Зимний деловой стиль для женщин 40-50 лет (Фото)

1 Модный тренд зимы 2019-2020 вносит лишь осторожные изменения в деловой стиль, при этом оставляя нетронутой основу. Костюм Деловой костюм, состоящий из пиджака (жакета), брюк или юбки — базовый комплект в основе стиля. Мода вносит коррективы в расцветки и сочетания между собой его элементов. Женщинам в возрасте 40-50 лет стоит присмотреться к приталенным пиджакам смелых, но не ярких оттенков — красного, голубого и кораллового цветов. Эти же оттенки можно добавить, как акценты к темному костюму в виде обуви или аксессуаров.Свободные брюки или юбка средней длины, гармонирующие с цветом пиджака, идеально дополнят деловой образ.

2 Рубашки и блузы Удобный вариант модной блузы — это модель из трикотажа, подходящая по цвету к вашему костюму. Стиль предполагает гармоничность сочетания элементов и отсутствие резких контрастов в одежде. В тренде рубашки с рукавом ¾, возможно с ненавязчивым узором.