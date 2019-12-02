Мода 2019: Зимний деловой стиль для женщин 40-50 лет (Фото)

Модный тренд зимы 2019-2020 вносит лишь осторожные изменения в деловой стиль, при этом оставляя нетронутой основу.
Костюм
Деловой костюм, состоящий из пиджака (жакета), брюк или юбки — базовый комплект в основе стиля. Мода вносит коррективы в расцветки и сочетания между собой его элементов.
Женщинам в возрасте 40-50 лет стоит присмотреться к приталенным пиджакам смелых, но не ярких оттенков — красного, голубого и кораллового цветов. Эти же оттенки можно добавить, как акценты к темному костюму в виде обуви или аксессуаров.Свободные брюки или юбка средней длины, гармонирующие с цветом пиджака, идеально дополнят деловой образ.
Рубашки и блузы
Удобный вариант модной блузы — это модель из трикотажа, подходящая по цвету к вашему костюму. Стиль предполагает гармоничность сочетания элементов и отсутствие резких контрастов в одежде. В тренде рубашки с рукавом ¾, возможно с ненавязчивым узором.
Обувь и аксессуары
Особое внимание стоит уделить обуви. Стилисты рекомендуют лаконичные модели на низком каблуке: для улицы — сапоги и полусапожки, для офиса — закрытые туфли или лодочки. Такая обувь комфортна и гармонирует с деловым костюмом.
Сделать образ завершенным можно, добавив стильный аксессуар — платок с необычным рисунком, брошь, украшения или эффектную модную сумку в соответствующей цветовой гамме.
Что касается верхней одежды, то здесь лидирует однотонное пальто разных расцветок и материалов. С натуральной шерстью успешно конкурирует модный мех или плюш.
Деловой стиль — один из самых выигрышных вариантов для полных женщин, следует только обратить внимание на то, чтобы в таком гардеробе отсутствовали обтягивающие вещи. Он идеально соответствует тому, чтобы в любом возрасте женщина выглядела элегантно и безупречно.