Мода 2020: потрясающие наряды для деловых дам (Фото)

1 Гольф и юбка-полусолнце Строгий черный гольф будет выглядеть женственно благодаря стильному аксессуару. Это может быть, например, цветок, повторяющий цвета гольфа и юбки. Самыми популярными фасонами юбок сейчас остаются фасоны миди или с длиной до колена. Беспроигрышный вариант – это юбка фасона "полусолнце".

2 Свитер и кожаная юбка Ультрамодное сочетание можно создать с помощью ансамбля из песочных и коричневых цветов. Чудная кожаная юбка кофейного оттенка стильно смотрится со светлым свитером. Хотите ярких ноток? Выбирайте дизайнерский ремень с животным принтом.

3 Палаццо и свитер В моду возвращаются брюки широкого кроя, в частности, палаццо. Это удобные штаны для любого времени года. Зимой выбирайте теплые варианты из шерстяной ткани. Песочные цвета хороши не только с коричневой, но и с серой гаммой. Для молодежной нотки в зимнем гардеробе запаситесь трендовыми сейчас дутыми куртками пуховиками. Узнайте, как носить пуховики в этом сезоне.

4 Леггинсы и длинная рубашка Вам нравятся наряды с леггинсами? Не бойтесь использовать их в деловом гардеробе. Леггинсы отлично сочетаются со стилем оверсайз и будут неплохо смотреться с ультрадлинной рубашкой.

5 Рубашка с аскотом и юбка-карандаш Наряды с юбкой-карандашом считаются универсальными, поскольку такая юбка привносит женственную нотку в любой стиль. Попробуйте поиграть с материалами и принтами, создавая баланс между мужским и женским стилями. Наденьте женственную юбку с простой рубашкой в клетку. Украсить рубашку поможет галстук-аскот.

6 Блузка, жилетка и брюки Брюки фасона галифе (с расширением в верхней части и сужеными штанинами) гарантировано привлекут к вам внимание. Создайте однотонный ансамбль, надев жилетку и блузку того же оттенка или схожего с цветом брюк.

7 Блуза с запахом, юбка и цветные колготы Бесспорно, классическим вариантом для делового образа остаются наряды с черными чулками. Но если вы работаете в сфере моды или в вашем офисе дозволяется креативный облик, то выбирайте колготки необычного цвета. Если сочетать колготки с цветом обуви, то получится зрительно удлинить ноги. Еще одно нестандартное решение – юбка с необычным принтом. Нежная блуза с запахом – мастхэв для любительниц романтичных образов.

8 Гольф, блузка и юбка Многослойность – один из модных трендов и зимой его актуальность лишь возрастает. Экспериментируйте с базовыми для делового гардероба цветами: белым, черным, красным и серым.

9 Костюм-двойка и блуза с воланами Современная мода позволяет нам играть с фасонами. Так почему бы не соединить строгий костюм с кокетливой блузкой? Воланы упорно удерживают популярность, когда речь заходит о модных женских рубашках. Для делового гардероба великолепным решением станет костюм-двойка серого цвета с легким блеском и с узором в тонкую полоску.

10 Брюки-дудочки и блузка с жемчугом И снова вариант блузки, украшенной аскотом, однако тут есть еще одна модная деталь. Ворот отделан крохотными бусинками цвета белого перламутра. Имитация жемчуга зимой на пике популярности. Праздничность такой блузки уравновесят брючки темного цвета со строгими складками отутюженных "стрелок".

11 Гольф и юбка с бантиками Очень строго смотрятся все детали ансамбля: гольф, чулки и обувь в черном цвете плюс сдержанная серая юбка. Удивите окружающих креативностью и игривостью, украсив юбка бантиками, ведь банты сейчас в моде. Их можно увидеть в трендовых прическах, а так же в моделях одежды именитых дизайнеров. Например, банты присутствуют в коллекции от Valentino.

12 Гольф и многослойная юбка Деловой стиль можно оживить с помощью стиля преппи, для которого характерны детали школьной формы и гардероба студенток. Яркий пример преппи – это мини-юбки в клетку. Такая юбочка будет смотреться еще оригинальнее в модели с несколькими слоями, один из которых асимметричный.

13 Брюки, рубашка и жилет Большинство классических офисных дресс-кодов предполагают наличие блузки или рубашки. Вот только в холодные сезоны в них довольно прохладно. Согреться поможет элегантный вязанный жилет. Приталенный фасон подчеркнет фигуру. Вам нравятся наряды для истинных леди? Тогда непременно дополните гардероб длинной жемчужной нитью.

14 Белый костюм Белые наряды довольно маркие, но морозы зимы защищают их от грязи. Вы будете просто роскошно смотреться в белом костюме из струящейся ткани. Если вам не нравятся снежные оттенки белого, выбирайте другие модные его цвета: слоновой кости, беж и так далее. Изюминкой наряда станут украшения модных трендов: с золотыми цепочками, со стразами или жемчугом.