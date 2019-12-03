Маникюр 2020: один из главных трендов предстоящего года - красный дизайн (Фото)

1 Его выбирают как для повседневной жизни, так и для вечернего выхода и даже важных мероприятий. Все потому, что он уникальный и всегда притягивает внимание окружающих.

2 Однако однотонное покрытие порой выглядит слишком просто. Особенно это касается случаев со сдержанными элегантными нарядами.

3 Поэтому рекомендуем присмотреться к оформлению красного маникюра в сочетании с другими оттенками.

4 Сочетание красного и черного цвета в маникюре уже стало классикой, которую нередко используют нейл-мастера. Помимо разнообразия в дизайне, эти два оттенка помогают создать более глубокий, праздничный маникюр.

5 Поэтому его преимущественно дополняют кружевным рисунком или стразами.

6 Для повседневной жизни в красно-черных оттенках можно смело делать геометрический дизайн или же небольшие флористические вставки. В данном случае дизайн получается более простым, сдержанным.

7 Любительницам более светлого, нежного маникюра определенно понравится сочетание красного и белого цвета. Они идеально смотрятся в одном дизайне, дополняя друг друга.

8 На красном фоне белые цветы или кружева выделяются гораздо больше, создавая акцент на маникюре. Такой вариант используется преимущественно для вечернего или праздничного мероприятия.

9 Геометрические рисунки и стиль минимализм в данном цветовом решении делают реже. Поскольку такой маникюр выглядит более выигрышно, если дополнить его черным цветом.

10 В случае если необходимо сделать праздничное оформление ногтей, присмотритесь к сочетанию красного и золотого цвета. Преимущественно для этого используются блестки или глиттер.

11 Они создают максимально плотное покрытие на ногтевой пластине. Что касается дизайна, то в данном случае наиболее привлекательно смотрится френч, а также флористические и ажурные вставки.

12 Также красно-золотой маникюр идеально подходит для создания тематического оформления на Новый год.

13 Безусловно, однотонное покрытие смотрится эффектно. Но все же, девушки чаще выбирают для себя маникюр с дизайном. Он может быть самым разным, исходя из ваших личных предпочтений.

14 Особенно красиво смотрятся рисунки в виде женских силуэтов, помад или сумочек. Такой маникюр подчеркивает женственность и делает любой образ чуть более романтичным.

15 Одним из наиболее подходящих вариантов к красному покрытию является флористический рисунок. Но эффектность дизайна зависит от того, какого стиля придерживаться и какие использовать оттенки.

16 К примеру, крупные черные розы на красном фоне будут выглядеть достаточно активно и даже агрессивно. В свою очередь, мелкие белые цветочки создают совершенно другой эффект.

17 Абстрактные рисунки, кружево и вензеля всегда хорошо смотрятся на красном покрытии.

18 Такое сочетание выглядит достаточно сдержанно, но при этом может быть вариантом маникюра на праздник. Все зависит от размера рисунка, цветового решения и наличия дополнительных деталей.

19 В последнее время все более актуальным становится маникюр с надписями. Это могут быть различные цитаты, мотивирующие фразы, шутливые мысли и многое другое. Каждый может подобрать себе подходящий по настроению вариант.

20 Однако наносить надпись лучше всего на прозрачную основу или белый лак. В таком случае она будет более заметной на фоне красного цвета на остальных ноготках.

21 Классическое решение в виде белого френча многим кажется избитым и банальным. Поэтому все чаще девушки экспериментируют, выбирая другие оттенки. К примеру, красный френч будет актуальным в любое время года.

22 При желании его можно украсить с помощью стильного рисунка или дополнительного декора. В зависимости от выбранного варианта маникюр будет смотреться совершенно по-разному.

23 Когда речь идет о шикарном маникюре на праздник, многие представляют себе матовое покрытие в красном цвете. Опытный мастер даже в сжатые сроки сделает стильное оформление.

24 Главное – определиться с идеей дизайна. Рекомендуем выбирать не слишком активные рисунки.