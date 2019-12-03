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Маникюр 2020: один из главных трендов предстоящего года - красный дизайн (Фото)

Смотрите фото (35)
Маникюр 2020: один из главных трендов предстоящего года - красный дизайн (Фото)
11:17 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Красный цвет пользуется невероятной популярностью.

  • 1

    Его выбирают как для повседневной жизни, так и для вечернего выхода и даже важных мероприятий. Все потому, что он уникальный и всегда притягивает внимание окружающих.

  • 2

    Однако однотонное покрытие порой выглядит слишком просто. Особенно это касается случаев со сдержанными элегантными нарядами.

  • 3

    Поэтому рекомендуем присмотреться к оформлению красного маникюра в сочетании с другими оттенками.

  • 4

    Сочетание красного и черного цвета в маникюре уже стало классикой, которую нередко используют нейл-мастера. Помимо разнообразия в дизайне, эти два оттенка помогают создать более глубокий, праздничный маникюр.

  • 5

    Поэтому его преимущественно дополняют кружевным рисунком или стразами.

  • 6

    Для повседневной жизни в красно-черных оттенках можно смело делать геометрический дизайн или же небольшие флористические вставки. В данном случае дизайн получается более простым, сдержанным.

  • 7

    Любительницам более светлого, нежного маникюра определенно понравится сочетание красного и белого цвета. Они идеально смотрятся в одном дизайне, дополняя друг друга.

  • 8

    На красном фоне белые цветы или кружева выделяются гораздо больше, создавая акцент на маникюре. Такой вариант используется преимущественно для вечернего или праздничного мероприятия.

  • 9

    Геометрические рисунки и стиль минимализм в данном цветовом решении делают реже. Поскольку такой маникюр выглядит более выигрышно, если дополнить его черным цветом.

  • 10

    В случае если необходимо сделать праздничное оформление ногтей, присмотритесь к сочетанию красного и золотого цвета. Преимущественно для этого используются блестки или глиттер.

  • 11

    Они создают максимально плотное покрытие на ногтевой пластине. Что касается дизайна, то в данном случае наиболее привлекательно смотрится френч, а также флористические и ажурные вставки.

  • 12

    Также красно-золотой маникюр идеально подходит для создания тематического оформления на Новый год.

  • 13

    Безусловно, однотонное покрытие смотрится эффектно. Но все же, девушки чаще выбирают для себя маникюр с дизайном. Он может быть самым разным, исходя из ваших личных предпочтений.

  • 14

    Особенно красиво смотрятся рисунки в виде женских силуэтов, помад или сумочек. Такой маникюр подчеркивает женственность и делает любой образ чуть более романтичным.

  • 15

    Одним из наиболее подходящих вариантов к красному покрытию является флористический рисунок. Но эффектность дизайна зависит от того, какого стиля придерживаться и какие использовать оттенки.

  • 16

    К примеру, крупные черные розы на красном фоне будут выглядеть достаточно активно и даже агрессивно. В свою очередь, мелкие белые цветочки создают совершенно другой эффект.

  • 17

    Абстрактные рисунки, кружево и вензеля всегда хорошо смотрятся на красном покрытии.

  • 18

    Такое сочетание выглядит достаточно сдержанно, но при этом может быть вариантом маникюра на праздник. Все зависит от размера рисунка, цветового решения и наличия дополнительных деталей.

  • 19

    В последнее время все более актуальным становится маникюр с надписями. Это могут быть различные цитаты, мотивирующие фразы, шутливые мысли и многое другое. Каждый может подобрать себе подходящий по настроению вариант.

  • 20

    Однако наносить надпись лучше всего на прозрачную основу или белый лак. В таком случае она будет более заметной на фоне красного цвета на остальных ноготках.

  • 21

    Классическое решение в виде белого френча многим кажется избитым и банальным. Поэтому все чаще девушки экспериментируют, выбирая другие оттенки. К примеру, красный френч будет актуальным в любое время года.

  • 22

    При желании его можно украсить с помощью стильного рисунка или дополнительного декора. В зависимости от выбранного варианта маникюр будет смотреться совершенно по-разному.

  • 23

    Когда речь идет о шикарном маникюре на праздник, многие представляют себе матовое покрытие в красном цвете. Опытный мастер даже в сжатые сроки сделает стильное оформление.

  • 24

    Главное – определиться с идеей дизайна. Рекомендуем выбирать не слишком активные рисунки.

  • 25

    Оптимальным вариантом будет ажурный или кружевной рисунок. Дополнительный декор можно использовать, но только в небольшом количестве.

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