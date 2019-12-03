Скачать
Вторник, 03.12.2019
RUxit: Пристайко придумал термин для обозначения главного ожидания от России
RUxit: Пристайко придумал термин для обозначения главного ожидания от России
Верховная Рада перезагрузила Государственное бюро расследований
Верховная Рада перезагрузила Государственное бюро расследований
Хирн назвал дату боя Усик – Чисора
Хирн назвал дату боя Усик – Чисора
Високосный год 2020: поверья, в чем особенности и чего нельзя делать
Високосный год 2020: приметы и суеверия

Нет ничего страшного в нестандартных ушах: модные "маскирующие" прически (Фото)

Смотрите фото (11)
Нет ничего страшного в нестандартных ушах: модные "маскирующие" прически (Фото)
13:23 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Что же делать, если природа наградила оттопыренными, крупными или неодинаковыми ушами? Надо просто подобрать маскирующую прическу!

Блант боб

Стрижки типа «блант» имеют свою особенность: волосы подстрижены ровно, аккуратно, будто под линейку. Из всех разновидностей стрижки боб наибольший интерес вызывал длинный боб или лоб – лонг боб. Но этой зимой многие знаменитости меняют имидж, отдавая предпочтение более коротким бобам. Не бойтесь коротких стрижек, ведь к лету волосы отрастут. К тому же, всегда можно использовать искусственные, удлиненные пряди.

Пляжные волны

Свое символичное название прическа получила неспроста. Похожим образом выглядят волосы после дня на пляже, когда влага в воздухе заставляет их чуть завиться, а ветер треплет пряди, создавая милую неаккуратность.

Мальвинка

Выбирайте любой вариант: с кудряшками; с идеально ровными волосами; с ровными прядями, завитыми кверху снизу; с косами или хвостиками. Мальвинка входит в число детских причесок, модных сейчас среди взрослых женщин. Главное уложить боковые пряди так, чтобы они закрыли уши.

Боб с зачесом набок

Простенький боб может смотреться удивительно красиво и сексуально. Придайте волосам объема с помощью пенки, сделайте крупные волны и начешите большую часть волос на один бок. Если у вас длинная челка, то пусть она слегка закрывает один глаз – в кокетливом стили Джессики Рэббит.

Прямые и длинные волосы с обрамлением

Идеально гладкие и супердлинные волосы – фишка многих знаменитостей. Если вы хотите красоваться с натуральными волосами умопомрачительной длины, то узнайте о способах, которые помогут быстро отрастить волосы.

Шегги

Шегги имеет омолаживающих эффект, скрывает уши, придает волосам объем, прячет слишком широкие скулы и так далее. Выбирайте свой неповторимый вариант шегги!

Волны с укладкой набок

Голливудские локоны – одна из культовых причесок, с которой голливудские актрисы предстают перед камерами уже полвека. Этот вариант укладки идеально подойдет в том случае, если замаскировать надо одно ухо.

Расчесанные кудряшки

Кудряшки, расчесанные сухими, приобретают объем и отлично маскируют уши. Если вы не хотите, чтобы волосы на макушке торчали «одуванчиком», то можно выпрямить верхнюю часть локонов, расчесав кудри снизу.

Объемные кудри

Вам не хочется возиться с выпрямлением, завивкой и расчесыванием кудряшек? Все равно можно быстро скрыть ими уши. Если у вас кудри от природы, то просто расчешите слегка влажные волосы, сформировав отдельные локоны. Опустите голову вниз и пальцами проведите по локонам – так пряди у корней приподнимутся, получится объем.

Текстурная стрижка

Идеально ровные волосы даже при обрамлении могут не скрыть оттопыренных ушей, которые попросту будут выпирать под прядями. В этом случае спасением станут текстурные стрижки. Например, вариант боба с многослойностью, рваными краями и легкими волнами разной формы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Мода, Прически, Стиль, Стрижки, Прически 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 2 декабря: видеообращение Зеленского и задержание убийц ребенка в Киеве
02 Перезревшие бананы: какая опасность для здоровья
03 Погода 3 декабря: какие регионы Украины заметет снегом
04 Эффектный выход: Джей Ло поразила нарядом на презентации фильма "Мошенницы"
05 Не более 30% от одного поставщика: Зеленский приказал диверсифицировать поставки энергоносителей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
В Лондоне стартует саммит НАТО: будут говорить и об Украине
В Лондоне стартует саммит НАТО: будут говорить и об Украине
Президент подписал &quot;дорожные&quot; законы
Президент подписал "дорожные" законы
Ассоль прокомментировала слухи о беременности
Ассоль прокомментировала слухи о беременности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь