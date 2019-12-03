Нет ничего страшного в нестандартных ушах: модные "маскирующие" прически (Фото)

Новости шоу бизнеса:Что же делать, если природа наградила оттопыренными, крупными или неодинаковыми ушами? Надо просто подобрать маскирующую прическу!

Блант боб

Стрижки типа «блант» имеют свою особенность: волосы подстрижены ровно, аккуратно, будто под линейку. Из всех разновидностей стрижки боб наибольший интерес вызывал длинный боб или лоб – лонг боб. Но этой зимой многие знаменитости меняют имидж, отдавая предпочтение более коротким бобам. Не бойтесь коротких стрижек, ведь к лету волосы отрастут. К тому же, всегда можно использовать искусственные, удлиненные пряди.

Пляжные волны

Свое символичное название прическа получила неспроста. Похожим образом выглядят волосы после дня на пляже, когда влага в воздухе заставляет их чуть завиться, а ветер треплет пряди, создавая милую неаккуратность.

Мальвинка

Выбирайте любой вариант: с кудряшками; с идеально ровными волосами; с ровными прядями, завитыми кверху снизу; с косами или хвостиками. Мальвинка входит в число детских причесок, модных сейчас среди взрослых женщин. Главное уложить боковые пряди так, чтобы они закрыли уши.

Боб с зачесом набок

Простенький боб может смотреться удивительно красиво и сексуально. Придайте волосам объема с помощью пенки, сделайте крупные волны и начешите большую часть волос на один бок. Если у вас длинная челка, то пусть она слегка закрывает один глаз – в кокетливом стили Джессики Рэббит.

Прямые и длинные волосы с обрамлением

Идеально гладкие и супердлинные волосы – фишка многих знаменитостей. Если вы хотите красоваться с натуральными волосами умопомрачительной длины, то узнайте о способах, которые помогут быстро отрастить волосы.

Шегги

Шегги имеет омолаживающих эффект, скрывает уши, придает волосам объем, прячет слишком широкие скулы и так далее. Выбирайте свой неповторимый вариант шегги!

Волны с укладкой набок

Голливудские локоны – одна из культовых причесок, с которой голливудские актрисы предстают перед камерами уже полвека. Этот вариант укладки идеально подойдет в том случае, если замаскировать надо одно ухо.

Расчесанные кудряшки

Кудряшки, расчесанные сухими, приобретают объем и отлично маскируют уши. Если вы не хотите, чтобы волосы на макушке торчали «одуванчиком», то можно выпрямить верхнюю часть локонов, расчесав кудри снизу.

Объемные кудри

Вам не хочется возиться с выпрямлением, завивкой и расчесыванием кудряшек? Все равно можно быстро скрыть ими уши. Если у вас кудри от природы, то просто расчешите слегка влажные волосы, сформировав отдельные локоны. Опустите голову вниз и пальцами проведите по локонам – так пряди у корней приподнимутся, получится объем.

Текстурная стрижка

Идеально ровные волосы даже при обрамлении могут не скрыть оттопыренных ушей, которые попросту будут выпирать под прядями. В этом случае спасением станут текстурные стрижки. Например, вариант боба с многослойностью, рваными краями и легкими волнами разной формы.